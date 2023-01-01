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Malatya'da Tehlike Saçan Bina

Altından her gün binlerce kişi geçiyor, esnaf tezgah açıyor

  1. Kahramanmaraş?ta 6 Şubat günü meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerden Malatya?da, ağır hasarlı binaların yıkımları sürerken, kent merkezinde balkonları yıkılmış 8 katlı bina tehlike saçıyor.

    Kahramanmaraş?ta 6 Şubat günü meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerden Malatya?da, ağır hasarlı binaların yıkımları sürerken, kent merkezinde balkonları yıkılmış 8 katlı bina tehlike saçıyor.

  2. Turgut Temelli Caddesi alt kavşağında bulunan Açıl İş Merkezi?nin iddiaya göre ağır hasarlı olduğu düşünülerek yıkımına başlandı. Ancak Şubat ayında yıkım başlar başlamaz itiraz üzerine durduruldu ve sonrasındaki hasar tespit raporlarında binaya az hasarlı raporu verildi. Yıkım durduruldu ama binanın 4 balkonunda kısmi yıkım yapıldığı için oluşan görüntü tehlike saçmaya devam ediyor.

    Turgut Temelli Caddesi alt kavşağında bulunan Açıl İş Merkezi?nin iddiaya göre ağır hasarlı olduğu düşünülerek yıkımına başlandı. Ancak Şubat ayında yıkım başlar başlamaz itiraz üzerine durduruldu ve sonrasındaki hasar tespit raporlarında binaya az hasarlı raporu verildi. Yıkım durduruldu ama binanın 4 balkonunda kısmi yıkım yapıldığı için oluşan görüntü tehlike saçmaya devam ediyor.

  3. Dışarıdan bakıldığında balkonlardaki molozların her an düşecek gibi durduğu binanın altında ise vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden geçiyor. Hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı bina çevresinde her gün binlerce insan geçerken, esnaf da açtığı tezgah ile iş yapmaya devam ediyor.

    Dışarıdan bakıldığında balkonlardaki molozların her an düşecek gibi durduğu binanın altında ise vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden geçiyor. Hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı bina çevresinde her gün binlerce insan geçerken, esnaf da açtığı tezgah ile iş yapmaya devam ediyor.

  4. KONU YARGIYA TAŞINDI Binanın akıbeti konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, bazı bina sakinleri ise konunun yargıya taşındığını ve hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Esnaf Özcan Duman, 4 balkonu yıkılan binanın akıbetinin ilerleyen günlerde netleşmesini beklediklerini söyledi.

    KONU YARGIYA TAŞINDI Binanın akıbeti konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, bazı bina sakinleri ise konunun yargıya taşındığını ve hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Esnaf Özcan Duman, 4 balkonu yıkılan binanın akıbetinin ilerleyen günlerde netleşmesini beklediklerini söyledi.