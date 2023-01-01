İçme suyunda kalite artıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en önemli gündem maddesi haline gelen kuraklığa karşı Bursa'yı daha dirençli hale getirmek amacıyla yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Doğancı ve Nilüfer Barajları ile pınar kaynaklarından sağlanan içme suyunu en verimli şekilde kullanıp, kayıp kaçakla mücadelede yüzde 20 seviyesi ile Türkiye'de lider durumda olan Büyükşehir Belediyesi, kuraklık tehdidi öngörüsüyle bugüne kadar açılan 155 derin kuyu sayesinde Bursalıları 1 gün bile susuz bırakmadı.