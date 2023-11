'Sanat, Bursa'nın Atan Kalbidir'

Dünyanın sayılı organizasyonlarından biri olan Altın Karagöz; barış̧, kardeşlik ve hoşgörü kavramlarının Bursa?dan dünyaya yayılmasını sağlıyor. Şehrimizin kültürünü, renklerini, geleneklerini kısaca Bursa?yı anlatan her şeyi ipekle dokuduğumuz bir festivalimiz de var. Bu festivalde amacımız bu kültürel mirasın tanınması ve korunmasını desteklemek, yaygınlaşmasını sağlamak ve yeni yetenekleri keşfetmektir? diye konuştu.

Her projenin temeli; müzik

Evrensel bir sanat dalı olan müziğin, hayata geçirdikleri her projenin temelini oluşturduğunu kaydeden Başkan Aktaş, ?Yılın her günü evlerimizde, sokaklarımızda yankılanan şarkıların, Bursa gibi neşeli bir şehre ne kadar yakıştığını biliyoruz. Tam 61 yıldır devam eden köklü bir müzik festivalimiz var. Uluslararası Bursa Festivali pek çok ülkeden onlarca sanatçının eşlik ettiği dev bir organizasyon. Festivalimiz çok daha zengin ve geniş katılımlı bir organizasyona dönüştü, her yıl üzerine koyarak devam etmeye de kararlıyız. Bandolar Festivalimiz kısa sürede uluslararası bir ün kazandı. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz festivale yurt dışından ve Türkiye?nin farklı şehirlerinden bandolar katıldı. Bu festivalimizde hem geleneksel marşlarımızı hem de popüler kültürün ezgilerini bando ile hayata geçiriyoruz. Sokak sanatçılarımızı desteklemek ve eserlerini müzik severlerle buluşturmak amacıyla Sokak Sanatçıları Festivali?ni organize ediyoruz.