'Sanat, Bursa'nın Atan Kalbidir'

Kültür ve sanat herkes için, her yerde

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlara en iyi hizmeti, her şartta ve zeminde sağlayabilmek için var güçleri ile çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, ?Biz her zaman göğsümüzü kabartarak ?Bursa?mız, Türkiye?nin ve dünyanın en güzel şehirlerinden biridir? diyoruz. Şehrimiz bu güzelliğini, taşıdığı ahenkten alıyor. Güçlü bir sanayiye, kadim bir ticaret geleneğine, köklü bir tarihe, muhteşem bir doğaya ve dünyanın göz bebeği turizm alanlarına sahibiz. Bu zengin kültürü uluslararası arenada tanıttığımızda aldığımız geri dönüşler gösteriyor ki, dünyanın şehrimizi daha çok tanımaya ihtiyacı var. Bu kültürden ve sanattan beslenmek için binlerce kilometre öteden gelen insanlar biliyorum. Hepsinin ortak görüşü, eşsiz değerlere sahip olduğumuzdu. İşte bu değerleri korumak ve ileriye taşımak bizim öncelikli sorumluluğumuz. ?Kültür ve sanat herkes için, her yerde? sloganımız tam da burada anlam kazanıyor. Kültür ve sanat adına şehrin en ücra noktasına kadar elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Ve bugün, Bursa?nın kültür-sanat şehri olması yolunda verdiğimiz mücadelenin haklı gururunu yaşıyoruz? diye konuştu.