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2023'Ün En İyi 5 Android Cihazı Belli Oldu

2023 yılını geride bırakmaya günler kala bu yılın en iyi Android telefonları "Android Authority" editörleri tarafından seçildi.

  1. "Android Authority" editörlerinin seçimine göre 2023 yılının en iyi Android cihazları belli oldu.

    "Android Authority" editörlerinin seçimine göre 2023 yılının en iyi Android cihazları belli oldu.

  2. 5 - MOTOROLA RAZR PLUS Motorola, Razr Plus ile birlikte katlanabilir telefon furyasına katılan markalardan biri oldu. Her ne kadar Galaxy Z Flip'in gölgesinde kalmış olsa da, cihazın kapak ekranı ve şık, toza dayanıklı tasarımıyla kendini ön plana atmayı başardığı kaydedildi.

    5 - MOTOROLA RAZR PLUS Motorola, Razr Plus ile birlikte katlanabilir telefon furyasına katılan markalardan biri oldu. Her ne kadar Galaxy Z Flip'in gölgesinde kalmış olsa da, cihazın kapak ekranı ve şık, toza dayanıklı tasarımıyla kendini ön plana atmayı başardığı kaydedildi.

  3. 4- GOOGLE PİXEL 7A 2023'ün en iyi android cihazları listesinde bir Google telefonu daha listede kendine yer buldu. Pixel 7A'nın 90Hz ekran yenileme hızı, kablosuz şarj özelliği gibi A sınıf özelleştirmeler sayesinde en iyi android cihazlar listesinde 4. sırada yer aldı.

    4- GOOGLE PİXEL 7A 2023'ün en iyi android cihazları listesinde bir Google telefonu daha listede kendine yer buldu. Pixel 7A'nın 90Hz ekran yenileme hızı, kablosuz şarj özelliği gibi A sınıf özelleştirmeler sayesinde en iyi android cihazlar listesinde 4. sırada yer aldı.

  4. 3 -SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA Samsung'un yıllardır süregelen Amiral Gemisi Galaxy S23 Ultra, listenin 3. sırasında kendine yer buldu. Android Authority'de beş yıldız alan cihazın kamera iyileştirmeleri, performans ve kapsamlı yazılım desteğiyle birlikte birinci sınıf bir telefon olduğu belirtildi.

    3 -SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA Samsung'un yıllardır süregelen Amiral Gemisi Galaxy S23 Ultra, listenin 3. sırasında kendine yer buldu. Android Authority'de beş yıldız alan cihazın kamera iyileştirmeleri, performans ve kapsamlı yazılım desteğiyle birlikte birinci sınıf bir telefon olduğu belirtildi.

  5. 2- OPPO ONEPLUS OPEN OnePlus Open, katlanabilir ekran özelliğiyle Android Authority editörleri tarafından 2. sırada yer aldı. OnePlus Open, piyasadaki ikameleri olan Galaxy Z Fold veya Pixel Fold gibi cihazlara uygun fiyatlı olmasıyla beraber opsiyon bir cihaz olurken, benzer telefonlarda ekranda ölü piksel sorunları bulunurken bu cihazda neredeyse hiç olmadığı kaydedildi.

    2- OPPO ONEPLUS OPEN OnePlus Open, katlanabilir ekran özelliğiyle Android Authority editörleri tarafından 2. sırada yer aldı. OnePlus Open, piyasadaki ikameleri olan Galaxy Z Fold veya Pixel Fold gibi cihazlara uygun fiyatlı olmasıyla beraber opsiyon bir cihaz olurken, benzer telefonlarda ekranda ölü piksel sorunları bulunurken bu cihazda neredeyse hiç olmadığı kaydedildi.

  6. 1- GOOGLE PIXEL 8 PRO Art arda üçüncü yılda da birincilik ödülünü Pixel aldı. Ve tıpkı 2022'de olduğu gibi, Pro modeli Google'ın akıllı telefon serisinde öne çıkan model oldu. Yapılan incelemelerin ardından Pixel 8 Pro'nun Google'ın bugüne kadarki en eksiksiz akıllı telefonu olarak ilan edildiği açıklandı. Cihaz üzerindeki yapay zeka, kamera iyileştirmeleri baz alındığında listenin zirvesinde Google'ın Amiral Gemisi Pixel 8 Pro cihazı yer alıyor.

    1- GOOGLE PIXEL 8 PRO Art arda üçüncü yılda da birincilik ödülünü Pixel aldı. Ve tıpkı 2022'de olduğu gibi, Pro modeli Google'ın akıllı telefon serisinde öne çıkan model oldu. Yapılan incelemelerin ardından Pixel 8 Pro'nun Google'ın bugüne kadarki en eksiksiz akıllı telefonu olarak ilan edildiği açıklandı. Cihaz üzerindeki yapay zeka, kamera iyileştirmeleri baz alındığında listenin zirvesinde Google'ın Amiral Gemisi Pixel 8 Pro cihazı yer alıyor.