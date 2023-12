2023'Ün En İyi 5 Android Cihazı Belli Oldu

5 - MOTOROLA RAZR PLUS Motorola, Razr Plus ile birlikte katlanabilir telefon furyasına katılan markalardan biri oldu. Her ne kadar Galaxy Z Flip'in gölgesinde kalmış olsa da, cihazın kapak ekranı ve şık, toza dayanıklı tasarımıyla kendini ön plana atmayı başardığı kaydedildi.