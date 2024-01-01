Onur İle Zeynep Arasında Gerilim

Derya öğretmenin katili meslektaşı çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
Derya öğretmenin katili meslektaşı çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
Dolar 34 TL'nin üzerinde kalmayı sürdürdü
Dolar 34 TL'nin üzerinde kalmayı sürdürdü
Altın tarihinde ilk: Gramı 2.800 TL'yi geçti
Altın tarihinde ilk: Gramı 2.800 TL'yi geçti
MEB'den '24 Kasım Öğretmenler Günü' genelgesi
MEB'den '24 Kasım Öğretmenler Günü' genelgesi
'Türkiye'de ilk defa okul öncesinden 12'nci sınıfa program yapıldı'
'Türkiye'de ilk defa okul öncesinden 12'nci sınıfa program yapıldı'
DMM 'Erdoğan imzalı resmi evrak' iddiasını yalanladı
DMM 'Erdoğan imzalı resmi evrak' iddiasını yalanladı
Sigorta ve emeklilik şirketlerinin sermaye tutarları güncellendi
Sigorta ve emeklilik şirketlerinin sermaye tutarları güncellendi
Meclis yoğun döneme başlayacak
Meclis yoğun döneme başlayacak
Antalya'da 3 kaçak okul daha ortaya çıktı
Antalya'da 3 kaçak okul daha ortaya çıktı
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi cari açığın azalmasına katkı sunacak
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi cari açığın azalmasına katkı sunacak
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?
Erdoğan: Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır
Erdoğan: Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır
'Enflasyonu düşürürken bedel ödeyeceğiz'
'Enflasyonu düşürürken bedel ödeyeceğiz'
Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçışına yardım eden Cihat Yıldız yakalandı
Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçışına yardım eden Cihat Yıldız yakalandı
Sahte imzalı tahliye davalarında artış var
Sahte imzalı tahliye davalarında artış var
Özlem Zengin: Dilruba bence tutuksuz yargılansın
Özlem Zengin: Dilruba bence tutuksuz yargılansın
'Yıl sonuna doğru yabancı ilgisi Borsa İstanbul'a kayacak'
'Yıl sonuna doğru yabancı ilgisi Borsa İstanbul'a kayacak'
Öğrencinin yüzde 99'u KYK'ya yerleşiyor
Öğrencinin yüzde 99'u KYK'ya yerleşiyor
Araç alacaklara kritik uyarı! Uzmanı duyurdu
Araç alacaklara kritik uyarı! Uzmanı duyurdu
Komşu tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 ölü, 1 yaralı
Komşu tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 ölü, 1 yaralı
Adalet Bakanı: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
Uzman Çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Uzman Çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
Özel'den boğazdaki kaçak villa inşaatına ilişkin açıklama
Özel'den boğazdaki kaçak villa inşaatına ilişkin açıklama
Narin'den 5 gündür haber yok! Kan lekeleri bulundu
Narin'den 5 gündür haber yok! Kan lekeleri bulundu
Alışveriş dönüşü feci kaza: Bir aile yok oldu
Alışveriş dönüşü feci kaza: Bir aile yok oldu
Acil servisler doldu taştı! İshal ve kusma vakaları yüzde 50 arttı
Acil servisler doldu taştı! İshal ve kusma vakaları yüzde 50 arttı
Erdoğan: Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır
Erdoğan: Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır
9 il için alarm! AFAD'dan SMS'li uyarı geldi
9 il için alarm! AFAD'dan SMS'li uyarı geldi
İlkokulun elektrik ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanıyor
İlkokulun elektrik ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanıyor

Onur İle Zeynep Arasında Gerilim

MasterChef'e veda eden isim belli oldu!

  1. MasterChef Türkiye'nin bu bölümünde; eleme potasında olan yarışmacılar, yarışmada kalmak için mücadele verdi. Şefler yarışmacılara ilk etapta siyah sarımsak verilerek yaratıcılık tabağı beklediler. İkinci turda Danilo Şef'in lezzetli tabağı la melanzane e la ricotta istendi.<p> Yarışmacılara yemeklerine başlamadan önce duygu ve düşünceleri soruldu. Yarışmacılar sırayla yanıtladı

    MasterChef Türkiye'nin bu bölümünde; eleme potasında olan yarışmacılar, yarışmada kalmak için mücadele verdi. Şefler yarışmacılara ilk etapta siyah sarımsak verilerek yaratıcılık tabağı beklediler. İkinci turda Danilo Şef'in lezzetli tabağı la melanzane e la ricotta istendi.

    Yarışmacılara yemeklerine başlamadan önce duygu ve düşünceleri soruldu. Yarışmacılar sırayla yanıtladı

  2. Ümmühan: Takım oyunlarında başarılı olduğumu düşünüyorum. Burada olmayı hak etmediğimi düşünüyorum. Takımımız kazandığı için ayrıca mutluyum ama burada olmayı hak etmediğimi tekrar söylemek istiyorum. Çok motiveyim, ürünü bekliyorum. Kendi motivasyonumu da düşürmek istemiyorum.

    Ümmühan: Takım oyunlarında başarılı olduğumu düşünüyorum. Burada olmayı hak etmediğimi düşünüyorum. Takımımız kazandığı için ayrıca mutluyum ama burada olmayı hak etmediğimi tekrar söylemek istiyorum. Çok motiveyim, ürünü bekliyorum. Kendi motivasyonumu da düşürmek istemiyorum.

  3. Ayşe: Yemeklerimi daha güzel ve başarılı yapmak istiyorum. Elimin daha hızlanması lazım. Yaratıcılığa çok çalışmam lazım. Kendimde bunları fark ettim. Bir şeyler yapmaya da çalışıyorum. Çıkmak için elimden geleni yapacağım.

    Ayşe: Yemeklerimi daha güzel ve başarılı yapmak istiyorum. Elimin daha hızlanması lazım. Yaratıcılığa çok çalışmam lazım. Kendimde bunları fark ettim. Bir şeyler yapmaya da çalışıyorum. Çıkmak için elimden geleni yapacağım.

  4. Alper: Potaya ilk defa giriyorum, bunu da hak ettim. Ya kalırız ya gideriz, burası böyle bir yarışma. Psikolojini sağlam tutamazsan, iradeni sağlam tutamazsan yuvarlanmaya başlarsın. Ben de bu hafta öyle oldu. Kafamı veremedim hiçbir işe.

    Alper: Potaya ilk defa giriyorum, bunu da hak ettim. Ya kalırız ya gideriz, burası böyle bir yarışma. Psikolojini sağlam tutamazsan, iradeni sağlam tutamazsan yuvarlanmaya başlarsın. Ben de bu hafta öyle oldu. Kafamı veremedim hiçbir işe.

  5. Ezgi: Bireyselde özellikle yaratıcılıksa konu, sonuncu olabileceğimi düşünerek gelmemiştim. Burada olmayı sonuna kadar hak ediyorum, hatta diğer 6 arkadaşımdan daha fazla hak ediyorum. Buralar benim yerim.

    Ezgi: Bireyselde özellikle yaratıcılıksa konu, sonuncu olabileceğimi düşünerek gelmemiştim. Burada olmayı sonuna kadar hak ediyorum, hatta diğer 6 arkadaşımdan daha fazla hak ediyorum. Buralar benim yerim.

  6. Zübeyde: Tamamen bugün hata yapmamaya odaklanmam lazım. Tabii ki benim içinde elenirsem 2. hafta çok erken bir süreç olacak. O yüzden elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım.

    Zübeyde: Tamamen bugün hata yapmamaya odaklanmam lazım. Tabii ki benim içinde elenirsem 2. hafta çok erken bir süreç olacak. O yüzden elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım.

  7. Çağlar: İçimde fırtınalar kopuyor. Olur olmaz çıkmayan tabaklarım oldu, bunlar motivasyonumu etkiliyor. İç motivasyonumu sağlamaya çalışıyorum her defasında. Her gün yeni bir gün diye bakıyor, geçmişi geçmişte bırakmaya çalışıyorum. Sizin söylediğiniz her söz, olumlu veya olumsuz önüme bakmak istiyorum. Burada olmayı hak ettiğimi düşünmüyorum. Elimden geleni yapacağım.

    Çağlar: İçimde fırtınalar kopuyor. Olur olmaz çıkmayan tabaklarım oldu, bunlar motivasyonumu etkiliyor. İç motivasyonumu sağlamaya çalışıyorum her defasında. Her gün yeni bir gün diye bakıyor, geçmişi geçmişte bırakmaya çalışıyorum. Sizin söylediğiniz her söz, olumlu veya olumsuz önüme bakmak istiyorum. Burada olmayı hak ettiğimi düşünmüyorum. Elimden geleni yapacağım.

  8. ZEYNEP VE ONUR ARASINDA GERİLİM <p> Yarışmacılar Danilo Şef'in tabağını yapmaya çalışırken Zeynep dışarıdan Zübeyde'ye yardımcı olmak istedi. Onur, "Bence burada yardım etme Zeynep az bir şey." dedi. Zeynep de, "Uyardı sende karışma her şeye" yanıtını verdi. Onur, "Nevzat'a da haksızlık oluyor. Diğerlerine de haksızlık oluyor" diyerek üsteledi. Zeynep, "Tamam sen de onu uyar o zaman" diyerek kendinden taviz vermedi. Onur, "Zeynep sakin olsana. Terbiyesizleşiyorsun yani" dedi. Zübeyde, Onur'a kendi yardım edilmesini istediğini söyleyerek ortamı yumuşattı.

    ZEYNEP VE ONUR ARASINDA GERİLİM

    Yarışmacılar Danilo Şef'in tabağını yapmaya çalışırken Zeynep dışarıdan Zübeyde'ye yardımcı olmak istedi. Onur, "Bence burada yardım etme Zeynep az bir şey." dedi. Zeynep de, "Uyardı sende karışma her şeye" yanıtını verdi. Onur, "Nevzat'a da haksızlık oluyor. Diğerlerine de haksızlık oluyor" diyerek üsteledi. Zeynep, "Tamam sen de onu uyar o zaman" diyerek kendinden taviz vermedi. Onur, "Zeynep sakin olsana. Terbiyesizleşiyorsun yani" dedi. Zübeyde, Onur'a kendi yardım edilmesini istediğini söyleyerek ortamı yumuşattı.

  9. VEDA EDEN İSİM <p> MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Ümmühan Ünavcı oldu.

    VEDA EDEN İSİM

    MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Ümmühan Ünavcı oldu.