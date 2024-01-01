Onur İle Zeynep Arasında Gerilim

ZEYNEP VE ONUR ARASINDA GERİLİM

Yarışmacılar Danilo Şef'in tabağını yapmaya çalışırken Zeynep dışarıdan Zübeyde'ye yardımcı olmak istedi. Onur, "Bence burada yardım etme Zeynep az bir şey." dedi. Zeynep de, "Uyardı sende karışma her şeye" yanıtını verdi. Onur, "Nevzat'a da haksızlık oluyor. Diğerlerine de haksızlık oluyor" diyerek üsteledi. Zeynep, "Tamam sen de onu uyar o zaman" diyerek kendinden taviz vermedi. Onur, "Zeynep sakin olsana. Terbiyesizleşiyorsun yani" dedi. Zübeyde, Onur'a kendi yardım edilmesini istediğini söyleyerek ortamı yumuşattı.