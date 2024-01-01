Onur İle Zeynep Arasında Gerilim
MasterChef'e veda eden isim belli oldu!
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MasterChef Türkiye'nin bu bölümünde; eleme potasında olan yarışmacılar, yarışmada kalmak için mücadele verdi. Şefler yarışmacılara ilk etapta siyah sarımsak verilerek yaratıcılık tabağı beklediler. İkinci turda Danilo Şef'in lezzetli tabağı la melanzane e la ricotta istendi.
Yarışmacılara yemeklerine başlamadan önce duygu ve düşünceleri soruldu. Yarışmacılar sırayla yanıtladı
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Ümmühan: Takım oyunlarında başarılı olduğumu düşünüyorum. Burada olmayı hak etmediğimi düşünüyorum. Takımımız kazandığı için ayrıca mutluyum ama burada olmayı hak etmediğimi tekrar söylemek istiyorum. Çok motiveyim, ürünü bekliyorum. Kendi motivasyonumu da düşürmek istemiyorum.
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Ayşe: Yemeklerimi daha güzel ve başarılı yapmak istiyorum. Elimin daha hızlanması lazım. Yaratıcılığa çok çalışmam lazım. Kendimde bunları fark ettim. Bir şeyler yapmaya da çalışıyorum. Çıkmak için elimden geleni yapacağım.
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Alper: Potaya ilk defa giriyorum, bunu da hak ettim. Ya kalırız ya gideriz, burası böyle bir yarışma. Psikolojini sağlam tutamazsan, iradeni sağlam tutamazsan yuvarlanmaya başlarsın. Ben de bu hafta öyle oldu. Kafamı veremedim hiçbir işe.
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Ezgi: Bireyselde özellikle yaratıcılıksa konu, sonuncu olabileceğimi düşünerek gelmemiştim. Burada olmayı sonuna kadar hak ediyorum, hatta diğer 6 arkadaşımdan daha fazla hak ediyorum. Buralar benim yerim.
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Zübeyde: Tamamen bugün hata yapmamaya odaklanmam lazım. Tabii ki benim içinde elenirsem 2. hafta çok erken bir süreç olacak. O yüzden elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım.
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Çağlar: İçimde fırtınalar kopuyor. Olur olmaz çıkmayan tabaklarım oldu, bunlar motivasyonumu etkiliyor. İç motivasyonumu sağlamaya çalışıyorum her defasında. Her gün yeni bir gün diye bakıyor, geçmişi geçmişte bırakmaya çalışıyorum. Sizin söylediğiniz her söz, olumlu veya olumsuz önüme bakmak istiyorum. Burada olmayı hak ettiğimi düşünmüyorum. Elimden geleni yapacağım.
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ZEYNEP VE ONUR ARASINDA GERİLİM
Yarışmacılar Danilo Şef'in tabağını yapmaya çalışırken Zeynep dışarıdan Zübeyde'ye yardımcı olmak istedi. Onur, "Bence burada yardım etme Zeynep az bir şey." dedi. Zeynep de, "Uyardı sende karışma her şeye" yanıtını verdi. Onur, "Nevzat'a da haksızlık oluyor. Diğerlerine de haksızlık oluyor" diyerek üsteledi. Zeynep, "Tamam sen de onu uyar o zaman" diyerek kendinden taviz vermedi. Onur, "Zeynep sakin olsana. Terbiyesizleşiyorsun yani" dedi. Zübeyde, Onur'a kendi yardım edilmesini istediğini söyleyerek ortamı yumuşattı.
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VEDA EDEN İSİM
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Ümmühan Ünavcı oldu.