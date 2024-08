Asansöre Binmek Ömrü Kısaltıyor!

Merdiven çıkmak, bu yazıyı okurken bile, her an başlayabileceğiniz bir şeydir. Her gün 15 dakika merdiven çıkmak bile kilo vermenize ve göbeğinizden santimler kaybetmenize yardımcı olabilir. Diyabet riskinizi azaltabilir ve kemiklerinizi sağlıklı tutabilir. Düzenli fiziksel aktivite sizi mutlu ve enerjik bir ruh halinde tutabilir ve bu da genel yaşam kalitenizi artırabilir