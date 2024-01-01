Asansöre Binmek Ömrü Kısaltıyor!
Her gün 5 kat merdiven çıkmanın 14 faydası
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Yeni bir araştırma, günde beşten fazla merdiven çıkan kişilerin kardiyovasküler hastalık riskinin daha düşük olabileceğini buldu. Yayınlanan bir çalışmaya göre, düzenli olarak beş kat merdiven çıkan kişilerin, merdiven çıkmayanlara kıyasla kalp ile ilgili bir sorun veya felç geçirme olasılığı %20 daha azdı..
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Merdiven çıkmak, bu yazıyı okurken bile, her an başlayabileceğiniz bir şeydir. Her gün 15 dakika merdiven çıkmak bile kilo vermenize ve göbeğinizden santimler kaybetmenize yardımcı olabilir. Diyabet riskinizi azaltabilir ve kemiklerinizi sağlıklı tutabilir. Düzenli fiziksel aktivite sizi mutlu ve enerjik bir ruh halinde tutabilir ve bu da genel yaşam kalitenizi artırabilir
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15 DAKİKALIK MERDİVEN ÇIKMANIN 15 FAYDASI 1. KİLO KAYBI Yürümeye kıyasla merdiven çıkmak daha yoğun bir egzersiz olarak kabul edilir ve daha fazla kalori yakmaya yardımcı olabilir. Merdiven çıkma hızını artırmak veya aynı anda birden fazla adım atmak yakılan kalori miktarını daha da artırabilir. Amerikan Egzersiz Konseyi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, merdiven çıkmak dakikada yaklaşık 8 ila 11 kalori yakabilir.
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2. KAN BASINCI KONTROLÜ Merdiven çıkmak kalp kasını güçlendiren kalp atış hızınızı artırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca kan basıncını ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Merdiven çıkmak vücudunuzun her yerinde daha iyi kan dolaşımını teşvik ederek kan pıhtısı, ateroskleroz ve hipertansiyon riskini azaltabilir.
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3. ZİHİNSEL SAĞLIK İÇİN İYİ Merdiven çıkmak, süreç mutluluk hormonları olarak bilinen endorfinlerin salınmasına yardımcı olduğu ve mutluluk ve rahatlama duygularını teşvik edebildiği için anksiyete ve depresyon semptomlarını iyileştirebilir. Bir NCBI makalesine göre, düzenli olarak merdiven çıkmak daha iyi zihinsel sağlık ile ilişkilidir.
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4. DİYABET YÖNETİMİ Günlük 10 dakika merdiven çıkmak bile insülin duyarlılığınızı iyileştirebilir. Bir araştırmaya göre, evde daha fazla merdiven çıkan kişilerin hastalığa yakalanma riski daha düşüktür. 3 dakikalık bir merdiven çıkmak bile glikoz ve insülin konsantrasyonları için harikalar yaratabilir.
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5. KALP SAĞLIĞI Merdiven çıkma alışkanlığı kalp sağlığınıza büyük bir destek sağlayabilir. Kalp hastalığından ölme riskini azaltabilir. ESC Önleyici Kardiyoloji 2024'te sunulan bulgulara göre, düzenli olarak merdiven çıkan kişiler, merdiven kullanmayan kişilere kıyasla kardiyovasküler hastalıktan ölme riskini %39 oranında azaltmaktadır.
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6. KEMİK SAĞLIĞI Merdiven çıkmak kemiklerinize ve kaslarınıza iyi bir egzersiz sağlayabilir ve onları güçlendirmeye yardımcı olabilir. Merdiven çıkmak, kemik yoğunluğunu ve dayanıklılığını korumaya yardımcı olabilen, osteoporoz ve osteoartrit riskini azaltan bir ağırlık taşıma egzersizi olarak kabul edilir.
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7. DAYANIKLILIK OLUŞTURMA Özellikle hareketsiz bir yaşam tarzı süren kişiler için, merdiven çıkma süreci dayanıklılığı artırmaya yardımcı olabilir. Merdivenlerden inip çıkmak dayanıklılığınızı artırabilir ve fitness seviyenizi yükseltmeye yardımcı olabilir.
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8. GÖBEK YAĞLARINI ERİTME İnatçı göbek yağlarından kurtulmak mı istiyorsunuz? Merdiven çıkmak, onu etkili bir şekilde kaybetmenize yardımcı olabilir. Sadece göbek yağlarından kurtulmak için iyi bir egzersiz olmakla kalmaz, aynı zamanda kalçanızı, uyluklarınızı ve baldırlarınızı sıkılaştırmaya da yardımcı olur.
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9. BEYİN SAĞLIĞI Merdiven çıkma, beyin fonksiyonlarını artırmakla ilişkilendirilir. Alzheimer ve bunamayı uzak tutmak istiyorsanız, bilişsel işlevi ve beyin sağlığını iyileştirmek için düzenli merdiven çıkma önerilir. İsveç, Umea Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, merdiven çıkmanın erkek katılımcılarda bilişsel faydalar sağladığı bulunmuştur.
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10. AKCİĞER FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİR Merdiven çıkma, akciğer fonksiyonlarını ve kapasitesini iyileştirmek için harikalar yaratabilir. Yüksek yoğunluklu kısa süreli egzersizlerin kardiyovasküler zindeliği iyileştirdiği ve dolayısıyla akciğer sağlığını iyileştirdiği bilinmektedir.
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11. ÖMRÜ UZATIR Düzenli merdiven tırmananlar, çeşitli refah yönlerini artırmaya yardımcı olduğu için uzun bir yaşamın tadını çıkarırlar. Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin bir konferansında sunulan bulgular, egzersiz biçimi olarak merdiven tırmanan kişilerin, merdiven tırmanmayanlara kıyasla "her nedene bağlı ölüm" veya herhangi bir nedenden ölme riskinin %24 daha düşük olduğunu buldu. Merdiven tırmananların ayrıca kardiyovasküler hastalıktan ölme olasılığı %39 daha düşüktü.
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12. DEPRESYONU ÖNLER Araştırmalar, düzenli egzersiz yapan kişilerin daha iyi bir ruh sağlığı ve duygusal refaha sahip olduğunu ve daha düşük ruhsal hastalık oranlarına sahip olduğunu göstermektedir. 15 dakika merdiven çıkmak depresyon olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir.
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13. UYKUYU DÜZENLER Fiziksel aktivite ayrıca daha iyi uyku kalitesiyle ilişkilidir. Hareketsiz bir yaşam tarzı sürüyorsanız, 15 dakika merdiven çıkmak uykunuzu iyileştirmeye yardımcı olabilir.
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14. KASLARI GELİŞTİRİR Merdiven çıkma süreci, alt vücudunuzdaki ana kas gruplarını harekete geçirir . Kalçalar, hamstringler, karın kasları, kuadrisepsler ve baldırları çalıştırır.