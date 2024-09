Apple, İphone 16 Modellerini Tanıttı

TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

iPhone 16 128 GB: 64.999 TL

iPhone 16 256 GB: 69.999 TL

iPhone 16 512 GB: 79.999 TL

Plus modellerinin fiyat listesi ise şu şekilde:

iPhone 16 Plus 128GB: 73.999 TL

iPhone 16 Plus 256GB: 78.999 TL

iPhone 16 Plus 512GB: 88.999 TL