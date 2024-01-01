Apple, İphone 16 Modellerini Tanıttı

iPhone 16, fotoğraf ve video çekmeyi kolaylaştırmak için cihazın yan tarafında yeni bir kamera kontrol düğmesi içeriyor.

Apple buna 'Kamera Kontrolü' adını veriyor.

Daha önce iPhone 15 Pro'ya özel olan aksiyon düğmesi de iPhone 16'da da bulunuyor ve sessiz düğmesinin yerini alıyor.

EKRAN ÇİZİLMELERİNE KARŞI KORUMALI CAM

Apple, iPhone 16'nın ekranı çizilmelere karşı koruyan Apple'ın en sert camını içerdiğini söyledi.

iPhone 16, 6,1 inç ekran boyutuna sahip. iPhone 16 Plus ise 6,7 inç ekrana sahip.

Yeni Kamera Kontrol düğmesi dokunmaya duyarlı.

Bir fotoğraf çekmek için Kamera Kontrolüne basabilir veya yakınlaştırma seviyesini ayarlamak için parmağınızı Kamera Kontrolü boyunca kaydırabilirsiniz. Apple ayrıca Kamera Kontrolü üzerinden hızlıca erişilebilen yeni görsel yapay zeka özelliklerini de kullanıma sunuyor. SERAMİK KALKAN iPhone 16'nın yan tarafında yeni bir ayrılmış kamera düğmesinin yanı sıra çizilmelere ve düşmelere karşı koruma sağlayan yüzde 50 daha güçlü bir seramik kalkan bulunuyor.