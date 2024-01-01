Apple, İphone 16 Modellerini Tanıttı
Türkiye fiyatı belli oldu
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Apple bugün, Apple Intelligence için "sıfırdan inşa edildiğini" söylediği iPhone 16'yı duyurdu.
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iPhone 16, fotoğraf ve video çekmeyi kolaylaştırmak için cihazın yan tarafında yeni bir kamera kontrol düğmesi içeriyor.
Apple buna 'Kamera Kontrolü' adını veriyor.
Daha önce iPhone 15 Pro'ya özel olan aksiyon düğmesi de iPhone 16'da da bulunuyor ve sessiz düğmesinin yerini alıyor.
EKRAN ÇİZİLMELERİNE KARŞI KORUMALI CAM
Apple, iPhone 16'nın ekranı çizilmelere karşı koruyan Apple'ın en sert camını içerdiğini söyledi.
iPhone 16, 6,1 inç ekran boyutuna sahip. iPhone 16 Plus ise 6,7 inç ekrana sahip.
Yeni Kamera Kontrol düğmesi dokunmaya duyarlı.
Bir fotoğraf çekmek için Kamera Kontrolüne basabilir veya yakınlaştırma seviyesini ayarlamak için parmağınızı Kamera Kontrolü boyunca kaydırabilirsiniz. Apple ayrıca Kamera Kontrolü üzerinden hızlıca erişilebilen yeni görsel yapay zeka özelliklerini de kullanıma sunuyor. SERAMİK KALKAN iPhone 16'nın yan tarafında yeni bir ayrılmış kamera düğmesinin yanı sıra çizilmelere ve düşmelere karşı koruma sağlayan yüzde 50 daha güçlü bir seramik kalkan bulunuyor.
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A18 İŞLEMCİ
Apple bugün, daha hızlı yapay zeka performansı için altı çekirdekli CPU, beş çekirdekli GPU ve on altı çekirdekli Neural Engine içeren yeni A18 çipini duyurdu.
Apple ayrıca A18'in veri trafiğini olabildiğince hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için yeni bir bellek alt sistemine sahip olduğunu söyledi.
Apple, A16 Bionic çipe sahip iPhone 15 ile karşılaştırıldığında, A18 çipin tek çekirdekli CPU performansında yüzde 30'a varan bir artış sağladığını söylüyor.
DAHA UZUN PİL ÖMRÜ
Apple ayrıca çipin verimlilik kazanımları ve daha büyük bir dahili pil sayesinde kullanıcılar için daha uzun pil ömrü vaat etti.
Ancak sunum sırasında bu iddiayı destekleyecek belirli rakamlar açıklanmadı.
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YAPAY ZEKA "APPLE INTELLIGENCE"
Apple bugün Apple Intelligence'ın Ekim ayından itibaren iOS 18.1 ile birlikte beta sürümüne başlayacağını duyurdu.
Apple Intelligence paketinin ilk özellikleri ABD'deki İngilizce kullanıcılarına özel olacak.
Apple, Apple Intelligence'ı zaman içinde daha fazla dilde kullanıma sunacak.
Şirket Aralık ayında Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'taki İngilizce lehçeleri için destek ekleyecek. Apple, Apple Intelligence'ı 2025 yılında Çince, Fransızca, Japonca ve İspanyolca olarak kullanıma sunmayı taahhüt etti.
HANGİ CİHAZLARDA KULLANILACAK?
Apple Intelligence kullanıma sunulduğunda iPhone 15 Pro, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak kullanılabilecek.
M1 veya üzeri sürümlere sahip Mac veya iPad kullanıcıları da Apple Intelligence özelliklerine erişebilecek.
Apple, Apple Intelligence'ın hangi bölümlerinin ne zaman kullanıma sunulacağını resmi olarak teyit etmedi. Söylentiler, Genmoji ve Image Playgrounds gibi görüntü oluşturma işlevlerinin Aralık ayında kullanıma sunulacağını gösteriyor.
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TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU
iPhone 16 128 GB: 64.999 TL
iPhone 16 256 GB: 69.999 TL
iPhone 16 512 GB: 79.999 TL
Plus modellerinin fiyat listesi ise şu şekilde:
iPhone 16 Plus 128GB: 73.999 TL
iPhone 16 Plus 256GB: 78.999 TL
iPhone 16 Plus 512GB: 88.999 TL
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IPHONE 16 PRO VE PRO MAX
Apple, özünde "Apple Intelligence" ile tasarlanan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'i resmi olarak tanıttı.
iPhone 16 Pro yeni bir tasarım, daha büyük ekranlar ve daha fazlasını sunuyor. Pro ve Pro Max cihazlarında her zamankinden daha ince çerçeveler olduğu, ProMotion, Always-On Display'i desteklediği ve çizilmelere karşı koruma sağlamak için seramik kalkanı olduğu kaydedildi.
Ayrıca daha güçlü ve çizilmeye karşı daha dayanıklı olan 5. Sınıf Titanyum kullanıyorlar. Pro için dört renk bulunuyor; Siyah, beyaz, doğal ve yeni bir "çöl titanyumu".
EN İYİ BATARYA ÖMRÜNE SAHİP CİHAZI
Apple, iPhone 16 Pro Max'in şimdiye kadarki en iyi batarya ömrüne sahip cihazı olduğunu söyledi.
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48 MP FUSION KAMERA
iPhone 16 Pro daha fazla çözünürlük ve kontrol getiriyor. Ayrıca hareketli nesnelerin keskin görüntüleri için daha fazla önbelleğe sahip 48 megapiksel Fusion Kamera'ya sahip.
ULTRA GENİŞ KAMERA 48 MP
iPhone 16 Pro, dört piksel sensörlü yeni bir 48MP ultra geniş kameraya ve daha önce olduğu gibi 12MP 5x telefoto kameraya sahip.
4K 120 FPS VİDEO
Ayrıca Apple, iPhone 16'nın Pro modellerinin 4K 120 FPS video çekimi yapabileceğini açıkladı.
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iPhone 16 Pro, işleri iyileştirmek için donanım, yazılım ve zekayı bir araya getiriyor.
Cihaz üzerinde vokal ve akustik kayıtlar için harika olan dört adet "stüdyo kalitesinde" mikrofon bulunuyor.
iPhone 16 Pro ayrıca Uzamsal Ses kaydını da destekleyecek
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TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU
iPhone 16 Pro 128GB : 82.999 TL
iPhone 16 Pro 256GB : 87.999 TL
iPhone 16 Pro 512GB : 97.999 TL
iPhone 16 Pro 1TB : 107.999 TL
iPhone 16 Pro Max 256GB: 99.999 TL
iPhone 16 Pro Max 512 GB: 109.999 TL
iPhone 16 Pro Max 512 GB: 119.999 TL