İşte Ünite Ünite Kan Yapan Sebze!
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1. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Kan için değerli sebzelerin başında yeşil yapraklılar geliyor. Çünkü bu sebzeler demir açısından da zengindir. Ispanak, kara lahana ve pazı gibi yapraklı yeşil sebzeleri kan için mutlaka tüketmek gerek. Demir açısından zengin yeşillikler tüketmek, kan hemoglobin seviyelerini önemli ölçüde iyileştirebilir ve kansızlığı önleyebilir.
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2. Kırmızı Et
Kırmızı et, protein, selenyum ve çinkonun yanı sıra hem demiri açısından da zengindir. Demir miktarı kırmızı etin türüne bağlıdır. Her 100 gram et için sığır etinde yaklaşık 2,47 mg demir, kuzuda 1,78 mg demir bulunur.
3. Deniz ürünleri
Deniz ürünleri de türüne bağlı olarak iyi bir demir kaynağıdır.
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4. Kuru Kayısı
Demir açısından zengin gıdalar söz konusu olduğunda bazen kurutulmuş meyveler daha iyi olur. Örneğin kuru kayısı, taze meyveden neredeyse yedi kat daha fazla demir içerir. Kuru kayısılarda 2,66 mg demir bulunur ancak aynı zamanda iyi bir lif, potasyum ve beta-karoten kaynağıdır.
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5. Kabak Çekirdeği
Bu tohumlar, her 100 gram kuru tohum için 8,52 mg demir içeren mükemmel bir demir kaynağıdır. Kabak çekirdeği yemek aynı zamanda bol miktarda bakır, manganez ve çinko da sağlar.
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6. Narenciye
C vitamini kaynakları da demir emilimini artırır. Portakal, limon ve greyfurt gibi turunçgiller bol miktarda C vitamini kaynağıdır. Narenciyeleri diyetinize dahil etmek kırmızı kan hücresi oluşumunu destekleyebilir.