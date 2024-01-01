İşte Ünite Ünite Kan Yapan Sebze!

1. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Kan için değerli sebzelerin başında yeşil yapraklılar geliyor. Çünkü bu sebzeler demir açısından da zengindir. Ispanak, kara lahana ve pazı gibi yapraklı yeşil sebzeleri kan için mutlaka tüketmek gerek. Demir açısından zengin yeşillikler tüketmek, kan hemoglobin seviyelerini önemli ölçüde iyileştirebilir ve kansızlığı önleyebilir.