İşte Ünite Ünite Kan Yapan Sebze!

2. Kırmızı Et

Kırmızı et, protein, selenyum ve çinkonun yanı sıra hem demiri açısından da zengindir. Demir miktarı kırmızı etin türüne bağlıdır. Her 100 gram et için sığır etinde yaklaşık 2,47 mg demir, kuzuda 1,78 mg demir bulunur.

3. Deniz ürünleri

Deniz ürünleri de türüne bağlı olarak iyi bir demir kaynağıdır.