Grip aşısı, her yıl grip mevsimi öncesinde, genellikle sonbahar aylarında uygulanır. Grip aşısı, influenza virüsünün çeşitli suşlarına karşı bağışıklık geliştirilmesine yardımcı olur. Peki, grip aşısı kimlere yapılır? Her yıl grip aşısı yapılır? Grip aşısı uygulamasının ayrıntıları haberimizde Dünya Sağlık Örgütü virüsün değişikliklerini yakından takip edip, aşı içeriği için yıllık önerilerde bulunur. Her yıl aşı içeriği Dünya Sağlık Örgütü?nün tavsiyeleri dikkate alınarak hazırlanır.