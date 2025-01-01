Gençlerde Felç Riski 7 Kat Arttı
Bilim insanları, genç ve sağlıklı erkeklerde felç riskinin artışında sigaranın büyük bir rol oynayabileceğini ortaya koydu.
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18 ila 49 yaş arasındaki 500'den fazla felç hastasını inceleyen bilim insanları, sigara içen erkeklerin felç geçirme riskinin yedi kat daha fazla olduğunu tespit etti. Resmi verilere göre, İngiltere'de sigara kullanımının en yaygın olduğu yaş grubu 25-34 yaş aralığı. Bu yaş grubundaki her altı kişiden biri sigara içiyor. Dahası, İngiltere'nin bazı bölgelerinde erkek çocukları arasında sigara kullanımının arttığı da gözlemlendi. Keele Üniversitesi?nden araştırmacılar, bu verilerin sigarayı bırakmaya yönelik çabaların ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurguladı. "Son araştırmalar, genç yaşlarda felç geçiren bireylerin sayısının arttığını gösteriyor. Çalışmamız, sigaranın bu artışın önemli bir faktörü olduğunu ortaya koyuyor" diyor
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GENÇ ERKEKLERDE FELÇ ORANI ARTIYOR DailyMail'de yer alan habere göre; NHS verileri üzerinde yapılan analiz, 39 yaş altı erkeklerde felç oranlarının son yirmi yılda dörtte bir oranında arttığını gösteriyor. Buna karşılık, aynı yaş grubundaki kadınlarda felç oranı yalnızca yüzde 1 arttı. Neurology dergisinde yayımlanan araştırmada uzmanlar, belirgin bir nedeni olmayan felç geçiren 546 kişiyi yaş ve cinsiyetleri bakımından benzer özellikler taşıyan ancak felç geçirmemiş bireylerle karşılaştırdı. Araştırma, sigara içen bireylerde felç riskinin iki kat arttığını, ancak ağır sigara tiryakileri için bu oranın dört kata kadar çıktığını ortaya koydu.
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Özellikle sigara içen erkeklerde risk çok daha yüksek. Sigara içen erkeklerin felç geçirme ihtimali sigara içmeyenlere göre üç kat daha fazla. 45-49 yaş aralığında sigara içen erkek ve kadınlarda ise bu oran dört kata kadar çıkıyor. Yılda 20 paket veya daha fazla sigara tüketen bireylerde ise felç riski en yüksek seviyeye ulaşıyor.
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SİGARA FELÇ RİSKİNİ NASIL ARTIRIYOR? Uzmanlara göre sigara, atardamarları daraltarak beyne giden kan akışını kısıtlıyor. Bu durum, kan pıhtılarının oluşmasını kolaylaştırarak felç riskini artırıyor. Sigarayı bırakmak bu riski zamanla azaltabilir, ancak araştırmalar, sigarayı bırakan bireylerin beş yıl boyunca sigara içmeyenlere kıyasla daha yüksek felç riski taşıdığını gösteriyor. 2004-2005 yıllarında 39 yaş altındaki felç vakalarının yüzde 52,8?ini erkekler oluştururken, bu oran 2023-2024 yıllarında neredeyse üçte ikiye yükseldi. Kadınların oranı ise yüzde 42,3?e düştü.
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Felç, dünya çapında en büyük ölüm ve sakatlık nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. İngiltere?de her yıl 100.000?den fazla felç vakası yaşanıyor ve her beş dakikada bir yeni bir felç vakası meydana geliyor. Yılda 38.000 kişi felç nedeniyle hayatını kaybediyor. ABD?de ise bu rakam 795.000 felç vakasına ve 137.000 ölüme ulaşıyor. Uzmanlar, sigarayı bırakmayı teşvik eden kamu sağlığı politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle gençler arasında sigara kullanımını önlemeye yönelik çalışmaların artırılması, felç vakalarının azaltılmasında kritik bir rol oynayabilir. Sigaranın felç üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, sağlıklı bir gelecek için sigara tüketimiyle mücadele her zamankinden daha önemli hale geliyor.