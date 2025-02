Gençlerde Felç Riski 7 Kat Arttı

Felç, dünya çapında en büyük ölüm ve sakatlık nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. İngiltere?de her yıl 100.000?den fazla felç vakası yaşanıyor ve her beş dakikada bir yeni bir felç vakası meydana geliyor. Yılda 38.000 kişi felç nedeniyle hayatını kaybediyor. ABD?de ise bu rakam 795.000 felç vakasına ve 137.000 ölüme ulaşıyor. Uzmanlar, sigarayı bırakmayı teşvik eden kamu sağlığı politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle gençler arasında sigara kullanımını önlemeye yönelik çalışmaların artırılması, felç vakalarının azaltılmasında kritik bir rol oynayabilir. Sigaranın felç üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, sağlıklı bir gelecek için sigara tüketimiyle mücadele her zamankinden daha önemli hale geliyor.