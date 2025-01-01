Gençlerde Felç Riski 7 Kat Arttı

MSÜ ve Kaymakamlık sınavları pazar günü yapılacak
MSÜ ve Kaymakamlık sınavları pazar günü yapılacak
Kaskoda aklın yolu Somponomi
Kaskoda aklın yolu Somponomi
Sponsorlu İçerik
Tunç: Bu ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır
Tunç: Bu ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır
Adana kebabına da domuz eti karıştırdılar
Adana kebabına da domuz eti karıştırdılar
İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı
İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı
6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
Emlak Danışmanları: Yeni Konut Projeleri Geliyor
Emlak Danışmanları: Yeni Konut Projeleri Geliyor
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Ankara'da deprem oldu
Ankara'da deprem oldu
Kar Tatili: Hangi Şehirlerde Okullar Kapalı?
Kar Tatili: Hangi Şehirlerde Okullar Kapalı?
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Türkiye'de Hava Durumu: 14 İl İçin Kritik Uyarılar
Türkiye'de Hava Durumu: 14 İl İçin Kritik Uyarılar
AK Parti'de Yönetimde Büyük Değişim Bekleniyor
AK Parti'de Yönetimde Büyük Değişim Bekleniyor
PKK, Suriye Gümrük Vergileriyle Yeni Kazanç Kapısı Açtı
PKK, Suriye Gümrük Vergileriyle Yeni Kazanç Kapısı Açtı
29 ilde yarın eğitime ara verildi
29 ilde yarın eğitime ara verildi
Bakan Tekin: En önemli yapısal dönüşümlerden bir tanesi ÖMK
Bakan Tekin: En önemli yapısal dönüşümlerden bir tanesi ÖMK
Türkiye'de dolandırıcılık vakaları 5 katına çıktı
Türkiye'de dolandırıcılık vakaları 5 katına çıktı
KKM'den 14 haftanın en büyük çıkışı
KKM'den 14 haftanın en büyük çıkışı
MKE'den kritik adım: Dolanan mühimmat geliyor
MKE'den kritik adım: Dolanan mühimmat geliyor
Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?
Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?
Cevdet Yılmaz: Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede
Cevdet Yılmaz: Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede
Yeni eğitim tartışması: Liseler 3 yıla düşürülsün
Yeni eğitim tartışması: Liseler 3 yıla düşürülsün
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 63'e yükseldi
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 63'e yükseldi
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de
Liste güncellendi: Kebap ve köfteden domuz eti çıktı!
Liste güncellendi: Kebap ve köfteden domuz eti çıktı!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
DMM'den 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine açıklama
DMM'den 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine açıklama
Bakan Tunç yanıtladı: Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak?
Bakan Tunç yanıtladı: Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak?
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G ve Demiryolu Açıklamaları
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G ve Demiryolu Açıklamaları

Gençlerde Felç Riski 7 Kat Arttı

Bilim insanları, genç ve sağlıklı erkeklerde felç riskinin artışında sigaranın büyük bir rol oynayabileceğini ortaya koydu.

  1. 18 ila 49 yaş arasındaki 500'den fazla felç hastasını inceleyen bilim insanları, sigara içen erkeklerin felç geçirme riskinin yedi kat daha fazla olduğunu tespit etti. Resmi verilere göre, İngiltere'de sigara kullanımının en yaygın olduğu yaş grubu 25-34 yaş aralığı. Bu yaş grubundaki her altı kişiden biri sigara içiyor. Dahası, İngiltere'nin bazı bölgelerinde erkek çocukları arasında sigara kullanımının arttığı da gözlemlendi. Keele Üniversitesi?nden araştırmacılar, bu verilerin sigarayı bırakmaya yönelik çabaların ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurguladı. "Son araştırmalar, genç yaşlarda felç geçiren bireylerin sayısının arttığını gösteriyor. Çalışmamız, sigaranın bu artışın önemli bir faktörü olduğunu ortaya koyuyor" diyor

    18 ila 49 yaş arasındaki 500'den fazla felç hastasını inceleyen bilim insanları, sigara içen erkeklerin felç geçirme riskinin yedi kat daha fazla olduğunu tespit etti. Resmi verilere göre, İngiltere'de sigara kullanımının en yaygın olduğu yaş grubu 25-34 yaş aralığı. Bu yaş grubundaki her altı kişiden biri sigara içiyor. Dahası, İngiltere'nin bazı bölgelerinde erkek çocukları arasında sigara kullanımının arttığı da gözlemlendi. Keele Üniversitesi?nden araştırmacılar, bu verilerin sigarayı bırakmaya yönelik çabaların ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurguladı. "Son araştırmalar, genç yaşlarda felç geçiren bireylerin sayısının arttığını gösteriyor. Çalışmamız, sigaranın bu artışın önemli bir faktörü olduğunu ortaya koyuyor" diyor

  2. GENÇ ERKEKLERDE FELÇ ORANI ARTIYOR DailyMail'de yer alan habere göre; NHS verileri üzerinde yapılan analiz, 39 yaş altı erkeklerde felç oranlarının son yirmi yılda dörtte bir oranında arttığını gösteriyor. Buna karşılık, aynı yaş grubundaki kadınlarda felç oranı yalnızca yüzde 1 arttı. Neurology dergisinde yayımlanan araştırmada uzmanlar, belirgin bir nedeni olmayan felç geçiren 546 kişiyi yaş ve cinsiyetleri bakımından benzer özellikler taşıyan ancak felç geçirmemiş bireylerle karşılaştırdı. Araştırma, sigara içen bireylerde felç riskinin iki kat arttığını, ancak ağır sigara tiryakileri için bu oranın dört kata kadar çıktığını ortaya koydu.

    GENÇ ERKEKLERDE FELÇ ORANI ARTIYOR DailyMail'de yer alan habere göre; NHS verileri üzerinde yapılan analiz, 39 yaş altı erkeklerde felç oranlarının son yirmi yılda dörtte bir oranında arttığını gösteriyor. Buna karşılık, aynı yaş grubundaki kadınlarda felç oranı yalnızca yüzde 1 arttı. Neurology dergisinde yayımlanan araştırmada uzmanlar, belirgin bir nedeni olmayan felç geçiren 546 kişiyi yaş ve cinsiyetleri bakımından benzer özellikler taşıyan ancak felç geçirmemiş bireylerle karşılaştırdı. Araştırma, sigara içen bireylerde felç riskinin iki kat arttığını, ancak ağır sigara tiryakileri için bu oranın dört kata kadar çıktığını ortaya koydu.

  3. Özellikle sigara içen erkeklerde risk çok daha yüksek. Sigara içen erkeklerin felç geçirme ihtimali sigara içmeyenlere göre üç kat daha fazla. 45-49 yaş aralığında sigara içen erkek ve kadınlarda ise bu oran dört kata kadar çıkıyor. Yılda 20 paket veya daha fazla sigara tüketen bireylerde ise felç riski en yüksek seviyeye ulaşıyor.

    Özellikle sigara içen erkeklerde risk çok daha yüksek. Sigara içen erkeklerin felç geçirme ihtimali sigara içmeyenlere göre üç kat daha fazla. 45-49 yaş aralığında sigara içen erkek ve kadınlarda ise bu oran dört kata kadar çıkıyor. Yılda 20 paket veya daha fazla sigara tüketen bireylerde ise felç riski en yüksek seviyeye ulaşıyor.

  4. SİGARA FELÇ RİSKİNİ NASIL ARTIRIYOR? Uzmanlara göre sigara, atardamarları daraltarak beyne giden kan akışını kısıtlıyor. Bu durum, kan pıhtılarının oluşmasını kolaylaştırarak felç riskini artırıyor. Sigarayı bırakmak bu riski zamanla azaltabilir, ancak araştırmalar, sigarayı bırakan bireylerin beş yıl boyunca sigara içmeyenlere kıyasla daha yüksek felç riski taşıdığını gösteriyor. 2004-2005 yıllarında 39 yaş altındaki felç vakalarının yüzde 52,8?ini erkekler oluştururken, bu oran 2023-2024 yıllarında neredeyse üçte ikiye yükseldi. Kadınların oranı ise yüzde 42,3?e düştü.

    SİGARA FELÇ RİSKİNİ NASIL ARTIRIYOR? Uzmanlara göre sigara, atardamarları daraltarak beyne giden kan akışını kısıtlıyor. Bu durum, kan pıhtılarının oluşmasını kolaylaştırarak felç riskini artırıyor. Sigarayı bırakmak bu riski zamanla azaltabilir, ancak araştırmalar, sigarayı bırakan bireylerin beş yıl boyunca sigara içmeyenlere kıyasla daha yüksek felç riski taşıdığını gösteriyor. 2004-2005 yıllarında 39 yaş altındaki felç vakalarının yüzde 52,8?ini erkekler oluştururken, bu oran 2023-2024 yıllarında neredeyse üçte ikiye yükseldi. Kadınların oranı ise yüzde 42,3?e düştü.

  5. Felç, dünya çapında en büyük ölüm ve sakatlık nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. İngiltere?de her yıl 100.000?den fazla felç vakası yaşanıyor ve her beş dakikada bir yeni bir felç vakası meydana geliyor. Yılda 38.000 kişi felç nedeniyle hayatını kaybediyor. ABD?de ise bu rakam 795.000 felç vakasına ve 137.000 ölüme ulaşıyor. Uzmanlar, sigarayı bırakmayı teşvik eden kamu sağlığı politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle gençler arasında sigara kullanımını önlemeye yönelik çalışmaların artırılması, felç vakalarının azaltılmasında kritik bir rol oynayabilir. Sigaranın felç üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, sağlıklı bir gelecek için sigara tüketimiyle mücadele her zamankinden daha önemli hale geliyor.

    Felç, dünya çapında en büyük ölüm ve sakatlık nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. İngiltere?de her yıl 100.000?den fazla felç vakası yaşanıyor ve her beş dakikada bir yeni bir felç vakası meydana geliyor. Yılda 38.000 kişi felç nedeniyle hayatını kaybediyor. ABD?de ise bu rakam 795.000 felç vakasına ve 137.000 ölüme ulaşıyor. Uzmanlar, sigarayı bırakmayı teşvik eden kamu sağlığı politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle gençler arasında sigara kullanımını önlemeye yönelik çalışmaların artırılması, felç vakalarının azaltılmasında kritik bir rol oynayabilir. Sigaranın felç üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, sağlıklı bir gelecek için sigara tüketimiyle mücadele her zamankinden daha önemli hale geliyor.