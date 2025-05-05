Tadı, Rengi Ve Aromasıyla Öne Çıkan Tescilli Lezzet: Hasat Mesaisi Başladı

Yıllık Enflasyon 40 Ayın En Düşüğünde!
Yıllık Enflasyon 40 Ayın En Düşüğünde!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek
Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı: İşte Son Durum
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı: İşte Son Durum
Türk Kızılay Yeni Yönetimini Belirledi
Türk Kızılay Yeni Yönetimini Belirledi
Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yeni Dava
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yeni Dava
İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'
İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'
Aile Hekimine Gitmeyenler Dikkat! Yeni Dönem Yarın Başlıyor
Aile Hekimine Gitmeyenler Dikkat! Yeni Dönem Yarın Başlıyor
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Çelik Kubbe'ye 750 yerli şirket katkı sağlıyor
Çelik Kubbe'ye 750 yerli şirket katkı sağlıyor
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
'Pert'te hasar sınırı yüzde 60 oldu
'Pert'te hasar sınırı yüzde 60 oldu
20'si kamu personeli! Ankara'da FETÖ operasyonu
20'si kamu personeli! Ankara'da FETÖ operasyonu
Yarısı Bizden Kampanyası Hakkında Merak Edilen 16 Soru
Yarısı Bizden Kampanyası Hakkında Merak Edilen 16 Soru
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Mayıs Ayında Araç Fiyatlarına Yansıyan Zamlar
Mayıs Ayında Araç Fiyatlarına Yansıyan Zamlar
AYM: Hakimlikten atılan kişi noterlikten dışlanamaz
AYM: Hakimlikten atılan kişi noterlikten dışlanamaz
30 milletvekilinin istifasıyla ara seçim mümkün mü?
30 milletvekilinin istifasıyla ara seçim mümkün mü?
4. Yargı Paketi Geliyor: Trafik Magandalarına Ağır Cezalar
4. Yargı Paketi Geliyor: Trafik Magandalarına Ağır Cezalar
'3+1' diye aldığı ev '1+1' çıktı
'3+1' diye aldığı ev '1+1' çıktı
Valilik ve Emniyet'ten 'Özel'in Aracı Otoparka Alınmadı' İddiasına açıklama
Valilik ve Emniyet'ten 'Özel'in Aracı Otoparka Alınmadı' İddiasına açıklama
Telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet'te karşılaştırılabilir
Telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet'te karşılaştırılabilir
Meclis'teki Milletvekili Sayısı 592'ye Düştü
Meclis'teki Milletvekili Sayısı 592'ye Düştü

Tadı, Rengi Ve Aromasıyla Öne Çıkan Tescilli Lezzet: Hasat Mesaisi Başladı

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde, hasat mesaisi başladı.

  1. Sahip olduğu iklim özelliğinden dolayı çok sayıda ürünün yetiştiği ilçede, coğrafi işaret tescilli kayısının hasadı sürüyor.

    Sahip olduğu iklim özelliğinden dolayı çok sayıda ürünün yetiştiği ilçede, coğrafi işaret tescilli kayısının hasadı sürüyor.

  2. İşçiler, sabah erken saatlerde başladıkları mesailerinde olgunlaşan kayısıları özenle topluyor.

    İşçiler, sabah erken saatlerde başladıkları mesailerinde olgunlaşan kayısıları özenle topluyor.

  3. Üreticilerden Ali Çavdar, AA muhabirine, tadı, rengi ve aromasıyla öne çıkan tescilli lezzette bu yıl verimin iyi olduğunu söyledi.

    Üreticilerden Ali Çavdar, AA muhabirine, tadı, rengi ve aromasıyla öne çıkan tescilli lezzette bu yıl verimin iyi olduğunu söyledi.

  4. Sıcak hava nedeniyle kayısının erken olgunlaştığını belirten Çavdar, "Ürünlerimiz güzel, tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

    Sıcak hava nedeniyle kayısının erken olgunlaştığını belirten Çavdar, "Ürünlerimiz güzel, tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

  5. Üretici Kutlay Emdirme de hava şartlarında olumsuz bir değişim olmazsa bereketli bir sezon geçireceklerini kaydetti.&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;

    Üretici Kutlay Emdirme de hava şartlarında olumsuz bir değişim olmazsa bereketli bir sezon geçireceklerini kaydetti.​​​​​​

5 Mayıs 2025