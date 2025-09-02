Apple Öğrenci İndiriminde Son Durum
Apple indirim kampanyasından kimler faydalanabilir?
Teknoloji devi Apple tarafından başlatılan yükseköğretim indirim kampanyası kapsamında Mac ve iPad alınabiliyor. Kampanyada alınan ürünü yükseltmek için ise yükseltme ücreti geçerli oluyor. Üniversite öğrencileri ve eğitimciler için her sene hayata geçirilen kampanya 10 Temmuz'da başlamıştı. İlgililer indirim kapsamındaki ürünleri sadece kampanya dahilindeki ülkede ve yerden alabiliyor. İşte, Apple indirim kampanyası detayları...
APPLE ÖĞRENCİ İNDİRİMİ İÇİN SON TARİH! 10 Temmuz'da başlayan Apple yükseköğretim indirimi, 21 Ekim 2025'te son buluyor. İlgililer kampanya dahilindeki ürünleri fiziki Apple Store'lardan, eğitim için Apple Store ve 0800 448 829 873 seçeneklerinden satın alabiliyor.
APPLE YÜKSEKÖĞRETİM İNDİRİMİ KAPSAMI VE FİYATLARI Apple indiriminden yaralanacaklar; kampanya dahilinde olan Mac veya iPad ürünlerinden birini seçtikten sonra promosyon ürünü de satın alabiliyor. Promosyon ürünleri, kampanya dahilindeki üeünlere göre farkılık gösteriyor. İşte, kampanya dahilindeki ürünler, promosyon ürünler ve indirim tutarları:
1- Kampanya ürünü: MacBook Air ve MacBook Pro Promosyon ürünleri: Magic Mouse (USB-C) - Beyaz Multi-Touch Yüzey (İndirim 4.099,00 TL) Magic Mouse (USB-C) - Siyah Multi-Touch Yüzey (İndirim 5.299,00 TL) Magic Trackpad (USB-C) - Beyaz Multi-Touch Yüzey (İndirim 6.699,00 TL) Magic Trackpad (USB-C) - Siyah Multi-Touch Yüzey (İndirim 7.999,00 TL) Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4 (İndirim 10.299,00 TL) AirPods Pro 2 (İndirim 10.299,00 TL) Dokunmatik Kimlik ve Sayısal Tuş Takımına Sahip Magic Keyboard - Beyaz Tuşlar (İndirim 9.199,00 TL) Dokunmatik Kimlik ve Sayısal Tuş Takımına Sahip Magic Keyboard - Siyah Tuşlar (İndirim 9.999,00 TL) 2- Kampanya ürünü: iMac Promosyon ürünleri: Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4 (İndirim 10.299,00 TL) AirPods Pro 2 (İndirim 10.299,00 TL)
İNDİRİMDEN FAYDALANACAKLAR Bir kamu veya özel eğitim kurumunda çalışanlar, Yükseköğretim kurumunda okuyan ya da kabul edilen öğrenciler, Kamu veya özel yükseköğretim kurumunda okuyan ya da kabul edilen öğrencilerin ebeveynleri.