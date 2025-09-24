Pegasus İndirimli Yurt Dışı Uçak Bileti Kampanyası

0 BİN KOLTUKLA SINIRLI 23-24 Eylül 2025 tarihlerinde kampanyaya uygun olarak aşağıda listelenen hatlardaki 200 bin koltuk için geçerli ücretlerle biletini alan yolcular için özel olarak Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 5 Euro ve 12 kg?lık uçak altı bagajı hakkı 5 Euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 10 Euro ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapma imkanı da tanınıyor.