Pegasus İndirimli Yurt Dışı Uçak Bileti Kampanyası
9 Euro'ya Avrupa'da seyahat fırsatı
-
23-24 Eylül 2025 tarihlerinde Pegasus'tan alınacak, 26 Ekim 2025 ? 28 Mart 2026 uçuş tarihli belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 9 Euro ve vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulmaya başladı.
-
0 BİN KOLTUKLA SINIRLI 23-24 Eylül 2025 tarihlerinde kampanyaya uygun olarak aşağıda listelenen hatlardaki 200 bin koltuk için geçerli ücretlerle biletini alan yolcular için özel olarak Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 5 Euro ve 12 kg?lık uçak altı bagajı hakkı 5 Euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 10 Euro ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapma imkanı da tanınıyor.
-
KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU UÇUŞ HATLARI
-
-
-
-
-
-
-
-
24 Eylül 2025