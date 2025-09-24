İzmir Sokaklarındaki Çöplere Mazotla Haşere Önlemi
İzmir'in birçok ilçesinde çöp sorunu devam ederken esnaf, mazotla haşerelere karşı önlem almaya çalıştı. Çöplerdeki sinekler ve fareler ise insan sağlığını tehdit ediyor.
Buca, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde çöplerin toplanmaması sorunu sürüyor.
Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki esnaf, çöp yığınlarının üzerine mazot dökerek haşereleri uzaklaştırmak için önlem almaya çalıştı.
Ayrıca çöplerin yola taşmaması için atıkların biriktiği alanın etrafına şerit çekildi. Oto boya ve kaporta esnafı Veysi Levent, iki aydır çöp sorunu yaşadıklarını belirtti. Levent, "Kendi çabalarımızla ilaçlamaya çalışıyoruz. Mazot alıyoruz ve ilaçlamaya çalışıyoruz. Mazotu sinekleri kaçırmak için kullanıyoruz. Sabah dükkanımız açıyoruz, çöple karşılaşıyoruz. Akşama kadar sineklerle boğuşuyoruz. Buraların toplanması ve çöplerin temizlenmesini istiyoruz." dedi.
YOL TEK ŞERİDE DÜŞTÜ" Çay ocağı işleten Tunay Balak ise uzun süredir çöplerin toplanmadığını, çöplerde farelerin gezdiğini anlatarak şunları kaydetti: "Biz bu pisliğin içinde yaşamaya mecbur değiliz. Buradan gün içerisinde binlerce araç geçiyor. Yol çöpten tek şeride düştü. Öğlen saatinde burada bir araba beklerken öteki araç geçemiyor. Hatta motosiklet, insanlar dahi yürüyemiyor. Çöpler ulaşımı da engelliyor. Gerçekten yaşamakta güçlük çekiyoruz, pisliğin içinde yaşıyoruz. Sinekten geçilmiyor. Makinelerin içine mazot doldurup püskürterek böcek ile sineklerin gelmemesi için ilaçlıyoruz."
Karşıyaka ilçesinin en işlek noktalarından Kemal Paşa Caddesi esnafı ve bölgedeki vatandaşlar da çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi. Esnaf Erdinç Dinçer de sorunun çözümünü talep ederek "Çöpler hastalık da getirecek." dedi.
İŞÇİLER GREVDE Karşıyaka Belediyesi'nde işçiler, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle geçen günlerde iş bıraktı.