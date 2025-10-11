Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Bazı Trafik Cezaları Otomobil Fiyatını Buluyor!

Fiyatları 40 bin lirayla 200 bin lira arasında değişen otomobiller trafikte seyir halinde bulunuyor. Yeni trafik cezalarının Meclis'ten geçmesi halinde cezalar araçların değerinden daha yüksek olacak.

  Trafik cezalarının caydırıcı olması için çalışmalar devam ediyor. Cezaların çeşitlendirilmesi ve artırılmasına yönelik olarak Meclis'te görüşmeler başlayacak.

Trafik cezalarının 200 bin liraya kadar yükselmesi bekleniyor.

    Trafik cezalarının caydırıcı olması için çalışmalar devam ediyor. Cezaların çeşitlendirilmesi ve artırılmasına yönelik olarak Meclis'te görüşmeler başlayacak.

    Trafik cezalarının 200 bin liraya kadar yükselmesi bekleniyor.

  19 BİNE YAKIN ARACIN FİYATI 200 BİN LİRA

İlan sitelerinde fiyatı 200 bin liraya kadar olan yerli ve ithal araçlar bulunuyor. 1970'li modellerden 2012 modele kadar araçlar satılıyor ve trafikte bulunuyor. Sadece satılık olarak 19 bin civarında düşük fiyatlı otomobil bulunuyor.

    19 BİNE YAKIN ARACIN FİYATI 200 BİN LİRA

    İlan sitelerinde fiyatı 200 bin liraya kadar olan yerli ve ithal araçlar bulunuyor. 1970'li modellerden 2012 modele kadar araçlar satılıyor ve trafikte bulunuyor. Sadece satılık olarak 19 bin civarında düşük fiyatlı otomobil bulunuyor.

  Bu araçlara ceza kesilmesi halinde sahiplerinin nasıl ödeme yapacağı ya da cezayı ödeyip ödemeyeceği konusunda belirsizlikler var. Değeri 50-60 bin lira olan otomobile 200 bin lira ceza kesilmesi halinde araç sahibinin ödeme yapmaması halinde banka hesaplarına, taşınır ve taşınmaz mallarına Maliye tarafından haciz konması ihtimali ortaya çıkıyor. Bunun dışında aracın trafik cezası olmasından dolayı muayeneye girmeme durumu da ortaya çıkıyor.

    Bu araçlara ceza kesilmesi halinde sahiplerinin nasıl ödeme yapacağı ya da cezayı ödeyip ödemeyeceği konusunda belirsizlikler var. Değeri 50-60 bin lira olan otomobile 200 bin lira ceza kesilmesi halinde araç sahibinin ödeme yapmaması halinde banka hesaplarına, taşınır ve taşınmaz mallarına Maliye tarafından haciz konması ihtimali ortaya çıkıyor. Bunun dışında aracın trafik cezası olmasından dolayı muayeneye girmeme durumu da ortaya çıkıyor.

  ÇÜRÜMEYE BIRAKILABİLİR

Büyük ceza yazılan değeri düşük araçlar muayene yapılamadığı için trafiğe de çıkamayacağından park halinde çürümeye terk edilebilir.

    ÇÜRÜMEYE BIRAKILABİLİR

    Büyük ceza yazılan değeri düşük araçlar muayene yapılamadığı için trafiğe de çıkamayacağından park halinde çürümeye terk edilebilir.

  92 BİN ADET SATILIK MOTOSİKLET VAR

Satışta olan ve fiyatı 200 bin liraya kadar olan 92 bin motosiklet bulunuyor. Motosikletler bireysel kullanım dışında kuryeler tarafından çok daha yoğun kullanılıyor.

    92 BİN ADET SATILIK MOTOSİKLET VAR

    Satışta olan ve fiyatı 200 bin liraya kadar olan 92 bin motosiklet bulunuyor. Motosikletler bireysel kullanım dışında kuryeler tarafından çok daha yoğun kullanılıyor.

  Bazı kuryelerin sürekli trafikte olması, kırmızı ışık ihlali, hız sınırı ihlali, park yasağı, ters yön gibi kurallara riayet etmemeleri nedeniyle büyük cezalarla karşılaşabilecekler.

    Bazı kuryelerin sürekli trafikte olması, kırmızı ışık ihlali, hız sınırı ihlali, park yasağı, ters yön gibi kurallara riayet etmemeleri nedeniyle büyük cezalarla karşılaşabilecekler.

