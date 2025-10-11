Zuckerberg'in Gizli Sığınağı Ortaya Çıktı: "Kıyamet Senaryosu" Gerçek Mi Oluyor?

ŞİFRE: YENİ ZELANDA'DAN EV ALMAK

Zuckerberg yalnız değil. LinkedIn'in kurucusu Reid Hoffman, "kıyamet sigortası" olarak adlandırdığı hazırlıklardan bahsederek, teknoloji milyarderlerinin yaklaşık yarısının bu tür planlara sahip olduğunu söylüyor.



Bu planların çoğunun Yeni Zelanda'daki mülkleri içerdiğini de ekliyor.



Hoffman'a göre "Yeni Zelanda'da ev almak" artık Silikon Vadisi çevrelerinde bir tür şifreye dönüşmüş durumda.



Bu gelişmeler, teknoloji elitlerinin olası savaş, çevresel çöküş ya da küresel istikrarsızlık ihtimaline mi hazırlandığı sorusunu yeniden gündeme taşıyor.



Yapay zekânın hızla gelişmesi de bu endişeleri büyütüyor.

