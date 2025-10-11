Zuckerberg'in Gizli Sığınağı Ortaya Çıktı: "Kıyamet Senaryosu" Gerçek Mi Oluyor?

Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
İkinci el elektrikli araç tuzağı: Poliçedeki 'Uzun Menzilli' ibaresi tüketiciyi kandırıyor
İkinci el elektrikli araç tuzağı: Poliçedeki 'Uzun Menzilli' ibaresi tüketiciyi kandırıyor
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız

Zuckerberg'in Gizli Sığınağı Ortaya Çıktı: "Kıyamet Senaryosu" Gerçek Mi Oluyor?

Teknoloji dünyasının önde gelen isimleri, uzak bölgelerde satın aldıkları araziler ve yeraltı sığınaklarıyla dikkat çekiyor.Zuckerberg'in gizli sığınağı ortaya çıktı: "Kıyamet senaryosu" gerçek mi oluyor?

  1. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 2014'ten bu yana Hawaii'nin Kauai Adası'ndaki 1.400 dönümlük arazisini geliştiriyor.<br><br>BBC'ye göre mülkte bağımsız enerji ve gıda kaynaklarına sahip güvenli bir yeraltı sığınağı bulunuyor.<br><br>Projede çalışan işçilerin gizlilik sözleşmesi imzaladığı, arazinin çevresine halkın görüşünü engellemek için iki metre yüksekliğinde duvar örüldüğü belirtiliyor.<br><br>Wired dergisi de bu önlemlerin projenin kamuoyunun gözünden uzak tutulması için alındığını yazdı.

    Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 2014'ten bu yana Hawaii'nin Kauai Adası'ndaki 1.400 dönümlük arazisini geliştiriyor.

    BBC'ye göre mülkte bağımsız enerji ve gıda kaynaklarına sahip güvenli bir yeraltı sığınağı bulunuyor.

    Projede çalışan işçilerin gizlilik sözleşmesi imzaladığı, arazinin çevresine halkın görüşünü engellemek için iki metre yüksekliğinde duvar örüldüğü belirtiliyor.

    Wired dergisi de bu önlemlerin projenin kamuoyunun gözünden uzak tutulması için alındığını yazdı.

  2. <h2 class="gallery-item-title">SIĞINAK - YARASA MAĞARASI</h2> <p>Zuckerberg ise bu iddiaları reddediyor. Geçen yıl yaptığı açıklamada, yaklaşık 460 metrekarelik alanın "bodrum benzeri küçük bir sığınak" olduğunu söyledi.<br><br>Ancak Palo Alto'daki 11 komşu evi daha satın alması söylentileri yeniden alevlendirdi.<br>İnşaat izinlerinde bu alanlar "bodrum" olarak geçse de, komşular The New York Times'a "sığınak" ya da "yarasa mağarası" benzetmesini yaptı.</p>

    SIĞINAK - YARASA MAĞARASI

    Zuckerberg ise bu iddiaları reddediyor. Geçen yıl yaptığı açıklamada, yaklaşık 460 metrekarelik alanın "bodrum benzeri küçük bir sığınak" olduğunu söyledi.

    Ancak Palo Alto'daki 11 komşu evi daha satın alması söylentileri yeniden alevlendirdi.
    İnşaat izinlerinde bu alanlar "bodrum" olarak geçse de, komşular The New York Times'a "sığınak" ya da "yarasa mağarası" benzetmesini yaptı.

  3. <h2 class="gallery-item-title">ŞİFRE: YENİ ZELANDA'DAN EV ALMAK</h2> <p>Zuckerberg yalnız değil. LinkedIn'in kurucusu Reid Hoffman, "kıyamet sigortası" olarak adlandırdığı hazırlıklardan bahsederek, teknoloji milyarderlerinin yaklaşık yarısının bu tür planlara sahip olduğunu söylüyor.<br><br>Bu planların çoğunun Yeni Zelanda'daki mülkleri içerdiğini de ekliyor.<br><br>Hoffman'a göre "Yeni Zelanda'da ev almak" artık Silikon Vadisi çevrelerinde bir tür şifreye dönüşmüş durumda.<br><br>Bu gelişmeler, teknoloji elitlerinin olası savaş, çevresel çöküş ya da küresel istikrarsızlık ihtimaline mi hazırlandığı sorusunu yeniden gündeme taşıyor.<br><br>Yapay zekânın hızla gelişmesi de bu endişeleri büyütüyor.</p><h2 class="gallery-item-title">ŞİFRE: YENİ ZELANDA'DAN EV ALMAK</h2> <p>Zuckerberg yalnız değil. LinkedIn'in kurucusu Reid Hoffman, "kıyamet sigortası" olarak adlandırdığı hazırlıklardan bahsederek, teknoloji milyarderlerinin yaklaşık yarısının bu tür planlara sahip olduğunu söylüyor.<br><br>Bu planların çoğunun Yeni Zelanda'daki mülkleri içerdiğini de ekliyor.<br><br>Hoffman'a göre "Yeni Zelanda'da ev almak" artık Silikon Vadisi çevrelerinde bir tür şifreye dönüşmüş durumda.<br><br>Bu gelişmeler, teknoloji elitlerinin olası savaş, çevresel çöküş ya da küresel istikrarsızlık ihtimaline mi hazırlandığı sorusunu yeniden gündeme taşıyor.<br><br>Yapay zekânın hızla gelişmesi de bu endişeleri büyütüyor.</p>

    ŞİFRE: YENİ ZELANDA'DAN EV ALMAK

    Zuckerberg yalnız değil. LinkedIn'in kurucusu Reid Hoffman, "kıyamet sigortası" olarak adlandırdığı hazırlıklardan bahsederek, teknoloji milyarderlerinin yaklaşık yarısının bu tür planlara sahip olduğunu söylüyor.

    Bu planların çoğunun Yeni Zelanda'daki mülkleri içerdiğini de ekliyor.

    Hoffman'a göre "Yeni Zelanda'da ev almak" artık Silikon Vadisi çevrelerinde bir tür şifreye dönüşmüş durumda.

    Bu gelişmeler, teknoloji elitlerinin olası savaş, çevresel çöküş ya da küresel istikrarsızlık ihtimaline mi hazırlandığı sorusunu yeniden gündeme taşıyor.

    Yapay zekânın hızla gelişmesi de bu endişeleri büyütüyor.

    ŞİFRE: YENİ ZELANDA'DAN EV ALMAK

    Zuckerberg yalnız değil. LinkedIn'in kurucusu Reid Hoffman, "kıyamet sigortası" olarak adlandırdığı hazırlıklardan bahsederek, teknoloji milyarderlerinin yaklaşık yarısının bu tür planlara sahip olduğunu söylüyor.

    Bu planların çoğunun Yeni Zelanda'daki mülkleri içerdiğini de ekliyor.

    Hoffman'a göre "Yeni Zelanda'da ev almak" artık Silikon Vadisi çevrelerinde bir tür şifreye dönüşmüş durumda.

    Bu gelişmeler, teknoloji elitlerinin olası savaş, çevresel çöküş ya da küresel istikrarsızlık ihtimaline mi hazırlandığı sorusunu yeniden gündeme taşıyor.

    Yapay zekânın hızla gelişmesi de bu endişeleri büyütüyor.

  4. <h2 class="gallery-item-title">YAPAY ZEKA KORKUSU</h2> <p>OpenAI'ın kurucularından İlya Sutskever'in, "genel yapay zekâ" (AGI) geliştirilmeden önce şirketin önde gelen araştırmacıları için bir sığınak inşa edilmesi gerektiğini söylediği iddia edildi.<br>OpenAI CEO'su Sam Altman, 2024'te "AGI'nin insanların sandığından çok daha yakında" olduğunu belirtti.<br><br>Google DeepMind kurucusu Demis Hassabis beş ila on yıllık bir zaman dilimi öngörürken, Anthropic kurucusu Dario Amodei, teknolojinin 2026 gibi erken bir tarihte ortaya çıkabileceğini söylüyor.<br><br>Ancak bu tahminler kadar tartışma yaratan bir konu da, milyarderlerin aynı dönemde sığınak yatırımlarını hızlandırması.<br><br>Teknoloji çevrelerinde bu iki gelişme sıklıkla birlikte anılıyor: yapay zekâ devrimi mi geliyor, yoksa bir felaket senaryosuna mı hazırlanılıyor?</p>

    YAPAY ZEKA KORKUSU

    OpenAI'ın kurucularından İlya Sutskever'in, "genel yapay zekâ" (AGI) geliştirilmeden önce şirketin önde gelen araştırmacıları için bir sığınak inşa edilmesi gerektiğini söylediği iddia edildi.
    OpenAI CEO'su Sam Altman, 2024'te "AGI'nin insanların sandığından çok daha yakında" olduğunu belirtti.

    Google DeepMind kurucusu Demis Hassabis beş ila on yıllık bir zaman dilimi öngörürken, Anthropic kurucusu Dario Amodei, teknolojinin 2026 gibi erken bir tarihte ortaya çıkabileceğini söylüyor.

    Ancak bu tahminler kadar tartışma yaratan bir konu da, milyarderlerin aynı dönemde sığınak yatırımlarını hızlandırması.

    Teknoloji çevrelerinde bu iki gelişme sıklıkla birlikte anılıyor: yapay zekâ devrimi mi geliyor, yoksa bir felaket senaryosuna mı hazırlanılıyor?

  5. <h2 class="gallery-item-title">UZMANLAR FARKLI GÖRÜŞTE</h2> <p>Southampton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Dame Wendy Hall, BBC'ye "Yapay zekâ, insan zekâsına yaklaşmaktan hâlâ çok uzak" dedi.<br><br>Cognizant teknoloji direktörü Babak Hojat da "Yapay zekâ bir devrim değil, uzun bir evrim süreci" ifadesini kullandı.<br><br>Cambridge Üniversitesi'nden Neil Lawrence ise "Genel yapay zekâ kavramı hatalı; asıl riskler bu abartılı söylemin gölgesinde kalıyor" yorumunu yaptı.<br><br>Hojat ayrıca, "Büyük dil modelleri neyi bildiklerini bilmiyorlar" diyerek, makinelerin insanlardaki farkındalık düzeyinden hâlâ çok uzak olduğunu vurguladı.</p>

    UZMANLAR FARKLI GÖRÜŞTE

    Southampton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Dame Wendy Hall, BBC'ye "Yapay zekâ, insan zekâsına yaklaşmaktan hâlâ çok uzak" dedi.

    Cognizant teknoloji direktörü Babak Hojat da "Yapay zekâ bir devrim değil, uzun bir evrim süreci" ifadesini kullandı.

    Cambridge Üniversitesi'nden Neil Lawrence ise "Genel yapay zekâ kavramı hatalı; asıl riskler bu abartılı söylemin gölgesinde kalıyor" yorumunu yaptı.

    Hojat ayrıca, "Büyük dil modelleri neyi bildiklerini bilmiyorlar" diyerek, makinelerin insanlardaki farkındalık düzeyinden hâlâ çok uzak olduğunu vurguladı.

  6. <h2 class="gallery-item-title">DEVLETLER DE ÖNLEM ALIYOR</h2> <p>Yapay zekâ endişeleri yalnızca teknoloji devleriyle sınırlı değil.<br><br>Eski ABD Başkanı Joe Biden, 2023'te yayımladığı başkanlık kararnamesiyle yapay zekâ geliştiricilerinin güvenlik testi sonuçlarını federal kurumlarla paylaşmasını zorunlu kıldı.<br><br>Başkan Donald Trump ise bu düzenlemeyi "yeniliğe engel" diyerek kısmen yürürlükten kaldırdı.<br><br>Birleşik Krallık, aynı yıl Yapay Zekâ Güvenliği Enstitüsünü kurarak potansiyel riskleri incelemeye başladı.</p>

    DEVLETLER DE ÖNLEM ALIYOR

    Yapay zekâ endişeleri yalnızca teknoloji devleriyle sınırlı değil.

    Eski ABD Başkanı Joe Biden, 2023'te yayımladığı başkanlık kararnamesiyle yapay zekâ geliştiricilerinin güvenlik testi sonuçlarını federal kurumlarla paylaşmasını zorunlu kıldı.

    Başkan Donald Trump ise bu düzenlemeyi "yeniliğe engel" diyerek kısmen yürürlükten kaldırdı.

    Birleşik Krallık, aynı yıl Yapay Zekâ Güvenliği Enstitüsünü kurarak potansiyel riskleri incelemeye başladı.

  7. <h2 class="gallery-item-title">GÜVEN Mİ? KORKU MU?</h2> <p>Tüm bu tartışmalara rağmen, dünyanın en zenginleri kendi önlemlerini almaya devam ediyor.<br><br>Bir güvenlik görevlisi, BBC'ye "Gerçek bir kriz anında ilk refleksimiz, işverenimizin sığınağını ele geçirmek olur" diyerek bu planların bile sınırlı işe yarayabileceğini söyledi.<br><br>Kaliforniya merkezli IV.AI şirketinin CEO'su Vince Lynch, AGI'nin "harika bir pazarlama fikri" olduğunu belirterek, "İki yıl içinde olacak bir şey değil; bu, muazzam hesaplama gücü ve insan yaratıcılığı gerektiriyor" dedi.<br><br>Bazı uzmanlara göre teknoloji devlerinin felaket senaryolarına bu kadar odaklanması, yapay zekânın fırsatlarını gölgeliyor.</p>

    GÜVEN Mİ? KORKU MU?

    Tüm bu tartışmalara rağmen, dünyanın en zenginleri kendi önlemlerini almaya devam ediyor.

    Bir güvenlik görevlisi, BBC'ye "Gerçek bir kriz anında ilk refleksimiz, işverenimizin sığınağını ele geçirmek olur" diyerek bu planların bile sınırlı işe yarayabileceğini söyledi.

    Kaliforniya merkezli IV.AI şirketinin CEO'su Vince Lynch, AGI'nin "harika bir pazarlama fikri" olduğunu belirterek, "İki yıl içinde olacak bir şey değil; bu, muazzam hesaplama gücü ve insan yaratıcılığı gerektiriyor" dedi.

    Bazı uzmanlara göre teknoloji devlerinin felaket senaryolarına bu kadar odaklanması, yapay zekânın fırsatlarını gölgeliyor.

11 Ekim 2025