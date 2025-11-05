'Milletin İşi Gücü Yok'

Ünlü oyuncu, "O haberi ben de gördüm. Milletin işi gücü yok, yapay zekâyla bir şeyler üretip sonra da 'Bu Ozan'ın dublörüymüş' diye ortaya atıyorlar" diyerek sosyal medyada dolaşıma giren o fotoğrafın yapay zeka olduğunu açıkladı.