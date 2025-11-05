'Milletin İşi Gücü Yok'
Ozan Akbaba'dan dublör açıklaması geldi!
-
Ozan Akbaba, 'Uzak Şehir' dizisinin set fotoğrafında kendisine tıpatıp benzeyen kişinin dublörü olduğu iddialarına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, fotoğrafın yapay zekâ ürünü olduğunu açıkladı.
-
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı 'Uzak Şehir' dizisinden paylaşılan bir set fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
-
Fotoğrafta, ünlü oyuncuya neredeyse tıpatıp benzeyen ve dublörü olduğu iddia edilen kişi çok dikkat çekti!
-
"DUBLÖR DEĞİL! RESMEN İKİZ"
-
Otobüsün önünde otururken çekilen kare, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve sosyal medyada viral hale geldi.
-
Dublörün ünlü oyuncuya olan benzerliği, takipçiler arasında şaşkınlık ve esprili yorumlara yol açtı.
-
Dublörün kimliği henüz netleşmezken, bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın yapay zeka olduğunu savundu.
-
Fotoğraf gündemdeki yerini korurken ünlü oyuncu Ozan Akbaba'dan hızlı bir açıklama geldi.
-
İŞİNİZ GÜCÜNÜZ YOK MU?Akbaba, önceki gün katıldığı bir davette dublörüyle ilgili sorulan sorulara yanıt verdi.
-
Ünlü oyuncu, "O haberi ben de gördüm. Milletin işi gücü yok, yapay zekâyla bir şeyler üretip sonra da 'Bu Ozan'ın dublörüymüş' diye ortaya atıyorlar" diyerek sosyal medyada dolaşıma giren o fotoğrafın yapay zeka olduğunu açıkladı.