Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Akaryakıta çifte indirim yolda
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
4 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
Köye Yerleşmişti, Son Hali Herkesi Şaşırttı!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, İstanbul'u geride bırakıp köy hayatına adım attı. Ünlü ismin köyden görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

  1. Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu&nbsp;Nurgül Yeşilçay&nbsp;bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

  2. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'u terk edeceğini açıklayan ünlü isim kendisine doğanın içinde bir ev yaptırdı. Yeşilçay adres olarak da İzmir'i seçti.

  3. Şehrin kargaşasından sıkılan ünlü isim köy hayatını ise çok sevdi. Sosyal medya üzerinden yeni hayatına dair paylaşımlar yapan Yeşilçay traktör sürüp, elektrikli testere kullandı.

  4. Zeytin hasadı da yapan Nurgül Yeşilçay, daha sonra da kepçe kullandı. Ünlü oyuncunun köyden görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

  5. Nurgül Yeşilçay'ın videolarına sosyal medyada; 'Köy hayatı çok yakıştı', 'Tam bir köy kızı', 'Görünce bir tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

27 Kasım 2025