Köye Yerleşmişti, Son Hali Herkesi Şaşırttı!
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, İstanbul'u geride bırakıp köy hayatına adım attı. Ünlü ismin köyden görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
-
Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
-
Geçtiğimiz aylarda İstanbul'u terk edeceğini açıklayan ünlü isim kendisine doğanın içinde bir ev yaptırdı. Yeşilçay adres olarak da İzmir'i seçti.
-
Şehrin kargaşasından sıkılan ünlü isim köy hayatını ise çok sevdi. Sosyal medya üzerinden yeni hayatına dair paylaşımlar yapan Yeşilçay traktör sürüp, elektrikli testere kullandı.
-
Zeytin hasadı da yapan Nurgül Yeşilçay, daha sonra da kepçe kullandı. Ünlü oyuncunun köyden görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
-
Nurgül Yeşilçay'ın videolarına sosyal medyada; 'Köy hayatı çok yakıştı', 'Tam bir köy kızı', 'Görünce bir tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.
27 Kasım 2025