Oynadığı İlk Dizi 'Yok Artık' Dedirtiyor!
Uzak Şehir dizisinin başrolü Ozan Akbaba; EDHO, Güldür Güldür ve daha pek çok projede rol almıştı. Ancak Akbaba'nın daima rol aldığı ilk işi merak konusu oluyor. Ozan Akbaba'nın rol aldığı ilk diziyi ve partnerini duyanlarsa şaşırıyor.
Uzak Şehir dizisinde oynadığı Cihan Albora rolüyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oyuncu Ozan Akbaba, ilk çıkışını Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle yapmıştı.
Pek çok projede oyunculuk yapan Akbaba'nın rol aldığı ilk dizi, görenleri şaşırtıyor.
Ozan Akbaba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle yıldızını parlattı ancak seyirci onu ilk kez, Kavak Yelleri dizisindeki barmen rolüyle tanımıştı.
Rol arkadaşı da Aslı Enver olmuştu.
İşte Kavak Yelleri'ndeki sahnesinden o kare!
27 Kasım 2025