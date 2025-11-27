Boşanma Aşamasındaki Kadına Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı! Esnaf Böyle Engelledi
Gümüşhane?de boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında bıçakla saldıran şahıs, çevredeki esnafın meyve kasalarıyla müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Dehşet Caddede Yaşandı: Arkadaşlarıyla Sohbet Ediyordu
Olay, Gümüşhane'nin Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir iş yerinin önünde meydana geldi. 29 yaşındaki N.K., arkadaşlarıyla konuştuğu sırada, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi O.K.'nin yaklaşan saldırısından habersizdi.
Saldırgan O.K. Arkadan Yaklaştı
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, O.K. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi N.K.'nın yanına arkadan yaklaşmaya başladı. Şahsın aniden saldırıya geçtiği anlar, çevredeki esnafı dehşete düşürdü.
Bıçakla Aniden Saldırdı ve Yaraladı
Arkadan yaklaşan O.K., eşi N.K.'ye aniden saldırarak onu bıçakla yaraladı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, saldırganın kadını defalarca bıçakladığı vahşet dolu anlar yer aldı.
Çevredeki Esnaf Hızla Müdahale Etti
Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve esnaf, yaşanan bıçaklı saldırıya kayıtsız kalmadı. N.K.'ya yardım etmek ve saldırganı durdurmak için hızla olay yerine doğru koştular.
Hayat Kurtaran Savunma: Meyve Kasaları Uçuştu
Saldırganı etkisiz hale getirmek isteyen cesur vatandaşlar, ellerine geçirdikleri meyve kasalarını O.K.'ye fırlattı. Bu müdahale, saldırganın dengesini kaybetmesine ve olay yerinden uzaklaştırılmasına yardımcı oldu.
Gözaltına Alındı, Ekipler Olay Yerinde
Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaralı N.K.'ya ise ilk müdahalesi yapıldı.
Hayati Tehlike Yok: Tedavi İçin Trabzon'a Sevk Edildi
2 çocuk annesi olduğu öğrenilen N.K., Gümüşhane Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından tedavisinin devamı için Trabzon'a sevk edildi. Sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, N.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.