Boşanma Aşamasındaki Kadına Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı! Esnaf Böyle Engelledi

  1. <h4><b>Dehşet Caddede Yaşandı: Arkadaşlarıyla Sohbet Ediyordu</b></h4><p></p><p data-path-to-node="7">Olay, Gümüşhane'nin Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir iş yerinin önünde meydana geldi. 29 yaşındaki N.K., arkadaşlarıyla konuştuğu sırada, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi O.K.'nin yaklaşan saldırısından habersizdi.</p>

  2. <h4><b>Saldırgan O.K. Arkadan Yaklaştı</b></h4><p></p><p data-path-to-node="10">Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, O.K. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi N.K.'nın yanına arkadan yaklaşmaya başladı. Şahsın aniden saldırıya geçtiği anlar, çevredeki esnafı dehşete düşürdü.</p>

  3. <h4><b>Bıçakla Aniden Saldırdı ve Yaraladı</b></h4><p></p><p data-path-to-node="13">Arkadan yaklaşan O.K., eşi N.K.'ye aniden saldırarak onu bıçakla yaraladı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, saldırganın kadını defalarca bıçakladığı vahşet dolu anlar yer aldı.</p>

  4. <h4><b>Çevredeki Esnaf Hızla Müdahale Etti</b></h4><p></p><p data-path-to-node="16">Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve esnaf, yaşanan bıçaklı saldırıya kayıtsız kalmadı. N.K.'ya yardım etmek ve saldırganı durdurmak için hızla olay yerine doğru koştular.</p>

  5. <h4><b>Hayat Kurtaran Savunma: Meyve Kasaları Uçuştu</b></h4><p></p><p data-path-to-node="19">Saldırganı etkisiz hale getirmek isteyen cesur vatandaşlar, ellerine geçirdikleri meyve kasalarını O.K.'ye fırlattı. Bu müdahale, saldırganın dengesini kaybetmesine ve olay yerinden uzaklaştırılmasına yardımcı oldu.</p>

  6. <h4><b>Gözaltına Alındı, Ekipler Olay Yerinde</b></h4><p></p><p data-path-to-node="22">Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaralı N.K.'ya ise ilk müdahalesi yapıldı.</p>

  7. <h4><b>Hayati Tehlike Yok: Tedavi İçin Trabzon'a Sevk Edildi</b></h4><p></p><p data-path-to-node="25">2 çocuk annesi olduğu öğrenilen N.K., Gümüşhane Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından tedavisinin devamı için Trabzon'a sevk edildi. Sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, N.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.</p>

27 Kasım 2025