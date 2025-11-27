Boşanma Aşamasındaki Kadına Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı! Esnaf Böyle Engelledi

Saldırgan O.K. Arkadan Yaklaştı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, O.K. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi N.K.'nın yanına arkadan yaklaşmaya başladı. Şahsın aniden saldırıya geçtiği anlar, çevredeki esnafı dehşete düşürdü.