Huzurevine Yerleşen Usta Sanatçının Son Hali!
Türk tiyatrosu ve sinemasının önde gelen isimlerinden biri olan Zihni Göktay'ın son hali ortaya çıktı.
Lüküs Hayat operetinde uzun yıllar boyunca Rıza karakterine hayat veren Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Zihni Göktay son haliyle gündeme geldi.
Yakın geçmişte eşini kaybeden ve Fenerbahçe'deki evi yıkılan ünlü sanatçının Maltepe'de bir huzurevine yerleştiği öğrenildi.
HUZUREVİNDE SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
Şimdilerde 79 yaşında olan usta sanatçının huzurevinde çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İşte usta sanatçının son hali...
28 Kasım 2025