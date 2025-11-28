MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyisiyiz
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık

Gupse Özay'ın "Deniz Manzaralı Ev" Yorumuna Barış Arduç'tan Yanıt!

Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, bu kez esprili açıklamalarıyla gündeme geldi.

  1. 2020 yılında dünyaevine giren ünlü çift, 2022'de kızları Jan Asya'nın doğumuyla büyük bir mutluluk yaşamıştı.&nbsp;

  ÖZEL HAYATLARINI GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR

Özel hayatlarını gözlerden uzak sürdürmelerine rağmen uyumları ve enerjileriyle sık sık gündemde yer alıyorlar. Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay, konuk olduğu bir YouTube programında hayranlarından gelen yorumları yanıtladı. Bir takipçi: "Gupse her sabah 'Kocama bak be!' diyordur." şeklinde bir yorum yapmıştı.

    Özel hayatlarını gözlerden uzak sürdürmelerine rağmen uyumları ve enerjileriyle sık sık gündemde yer alıyorlar. Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay, konuk olduğu bir YouTube programında hayranlarından gelen yorumları yanıtladı. Bir takipçi: "Gupse her sabah 'Kocama bak be!' diyordur." şeklinde bir yorum yapmıştı.

  3. Özay ise espirili bir dille şöyle yanıt verdi:<em>"Bir ara diyordum. Artık demiyorum. Deniz manzaralı bir evde yaşayınca bir süre sonra denize bakmayı bırakmak gibi bir şey."</em>

  "NE SÖYLÜYORSA DOĞRUDUR"

Gazeteciler, Gupse Özay'ın bu sözlerini Barış Arduç'a hatırlattığında ünlü oyuncu gülerek şu yanıtı verdi:

  5. "Ne diyorsa doğru söylemiştir benim karım. Vardır bir bildiği."

28 Kasım 2025