MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyisiyiz
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Kanal D'nin Efsane Dizisi Eşref Rüya Rekor Tazeledi...

Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Eşref Rüya, aksiyon ve aşk dolu bölümüyle ekran başındakilere duygu fırtınası yaşattı.

  NİSAN'IN KISKANÇLIK KRİZİ

İçlerindeki hain konusunda kafası karışık olan Eşref, Çiğdem'e giderek ondan bu kişiyi bulmasını istedi. Eşref'e ulaşmak isteyen Nisan ise onu aradığında telefonda karşısına Çiğdem çıktı. Çiğdem'in Eşref'in telefonunu açmasına bozulan Nisan, kıskançlıktan deliye döndü.

    İçlerindeki hain konusunda kafası karışık olan Eşref, Çiğdem'e giderek ondan bu kişiyi bulmasını istedi. Eşref'e ulaşmak isteyen Nisan ise onu aradığında telefonda karşısına Çiğdem çıktı. Çiğdem'in Eşref'in telefonunu açmasına bozulan Nisan, kıskançlıktan deliye döndü.

    DÖRTLÜ EFKÂR DAĞITTI

Dinçer'in yanında kendisini madara ettiği için Nisan'dan ayrılan Eşref'in efkâr dağıttığı mekana giden Gürdal, Müslüm ve Faruk Eşref'e destek oldu. Ekip, Müslüm Baba'nın "Seni Yazdım" adlı eserini söyledi. Tufan'ı yakalayan Eşref, onu konuşturarak Kadir'in ortağının hala hayatta olduğunu öğrendi. Kadir'in ortağına ulaşmak isteyen Eşref, onun İtalyanlarla yapacağı sevkiyatın peşine düştü. Sığınağa giden Eşref, Kadir ve Dinçer'i elinden kaçırsa da Dinçer'in ardında bıraktığı bir gazete küpürüyle aslında Kadir'in ortağının geçmişiyle bağlantılı olduğunu fark etti.

    Öte yandan Irmak, Gürdal, Müslüm ve Faruk, muhbiri ortaya çıkarmak için harekete geçti. Şüphelendikleri isimlere küçük bir oyun kurarak her birine farklı bilgiler verdi. Tufan'ın saklandığı depoya polisler baskın yapınca tüm oklar bu kez Nisan'a çevrildi. Nisan'ın muhbir olabileceği ihtimali Eşref'i derinden sarstı. Doğruları öğrenmek isteyen Eşref, soluğu Nisan'ın kapısında aldı.

28 Kasım 2025