Kanal D'nin Efsane Dizisi Eşref Rüya Rekor Tazeledi...

DÖRTLÜ EFKÂR DAĞITTI

Dinçer'in yanında kendisini madara ettiği için Nisan'dan ayrılan Eşref'in efkâr dağıttığı mekana giden Gürdal, Müslüm ve Faruk Eşref'e destek oldu. Ekip, Müslüm Baba'nın "Seni Yazdım" adlı eserini söyledi. Tufan'ı yakalayan Eşref, onu konuşturarak Kadir'in ortağının hala hayatta olduğunu öğrendi. Kadir'in ortağına ulaşmak isteyen Eşref, onun İtalyanlarla yapacağı sevkiyatın peşine düştü. Sığınağa giden Eşref, Kadir ve Dinçer'i elinden kaçırsa da Dinçer'in ardında bıraktığı bir gazete küpürüyle aslında Kadir'in ortağının geçmişiyle bağlantılı olduğunu fark etti.