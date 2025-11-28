İstanbul'un En Başarılı 5 İlçe Belediyesi!

ORC Araştırma, İstanbul genelinde yaptığı Yerel Yönetimler Memnuniyet Araştırması'nın sonuçları belli oldu. 17-23 Kasım 2025 tarihleri arasında 9.330 katılımcıyla gerçekleştirilen bu anket çalışmasına göre, İstanbulluların en başarılı bulduğu 5 ilçe belediyesi açıklandı. Listenin ilk üç ismi dikkat çekti...