MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyisiyiz
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
İstanbul'un En Başarılı 5 İlçe Belediyesi!

Listenin ilk sırasındaki isim...

  1. İstanbul'daki ilçe belediyelerinin başarısını ölçen yeni bir anket sonuca kavuştu. Bu sonuçlar, İstanbul'daki belediyelerin belediyecilik anlayışını ve halka verdikleri hizmetlerin verimliliğini gözler önüne seriyor. Listenin ilk sırasındaki isim herkesi şaşırtırken, listede bir kadın belediye başkanı bulunması da dikkatlerden kaçmadı.

  2. ORC Araştırma, İstanbul genelinde yaptığı Yerel Yönetimler Memnuniyet Araştırması'nın sonuçları belli oldu. 17-23 Kasım 2025 tarihleri arasında 9.330 katılımcıyla gerçekleştirilen bu anket çalışmasına göre, İstanbulluların en başarılı bulduğu 5 ilçe belediyesi açıklandı. Listenin ilk üç ismi dikkat çekti...

  3. <p><strong>İLK 5'TE CHP'DEN TEK İSİM VAR</strong></p> <p>İşte yapılan araştırmaya göre İstanbul'daki en başarılı 5 ilçe belediyesi...&nbsp;&nbsp;</p>

  4. Esenler Belediye Başkanı<strong> M. Tevfik Göksu</strong>, yüzde 63,8 memnuniyet oranıyla listenin ilk sırasında yer aldı.

  5. Üsküdar Belediye Başkanı <strong>Sinem Dedetaş</strong>, yüzde 58,9 oranıyla ikinci sırada bulunuyor.

  6. Üçüncü sırada ise yüzde 57,4 memnuniyet oranıyla Güngören Belediye Başkanı <strong>Bünyamin Demir</strong> yer aldı.

  7. Pendik Belediye Başkanı <strong>Ahmet Cin</strong>, %56,8'le dördüncü sırada yer aldı.

  8. Ümraniye Belediye Başkanı<strong> İsmet Yıldırım</strong>, %56,5 şeklinde sıralandı.&nbsp;

  9. Araştırma, İstanbul genelindeki yerel yönetim performanslarına yönelik vatandaş memnuniyetini ortaya koyması açısından dikkat çekti.

28 Kasım 2025