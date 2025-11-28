Çamaşırhanede Kanlı Hesaplaşma: "Bisküvili Uyuşturucu" İddiaları

"Bıçak Mehdi'nin cebindeydi" ve "fitne" tartışmaları

Çalışanlardan Abdolmatın M., Golbahar'ın "Ali'yi dövüyorlar" diye bağırması üzerine Mehdi B'nin odaya girip Abdolraouf'la kavga ettiğini, bu sırada sağ arka cebinden çıkardığı bıçakla saldırdığını öne sürdü. Bir başka çalışan Semiha Ü. ise, bir süredir iş yerinde gruplaşma olduğunu, Golbahar'ın sevgilisi Mehdi'yi doldurduğunu, Mehdi'nin odaya girer girmez çakıyla Abdolraouf'a saldırdığını iddia etti; Golbahar ise bu anlatımları ve "kışkırtma" suçlamalarını reddetti.