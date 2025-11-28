Çamaşırhanede Kanlı Hesaplaşma: "Bisküvili Uyuşturucu" İddiaları
Kartepe'de yabancı uyruklu çalışanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı; ifadelerde "bisküvi içinde uyuşturucu" ve "kışkırtma" suçlamaları öne çıktı.
-
Çamaşırhanede Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi'nde, çamaşırhanede çalışan yabancı uyruklu işçiler arasında tartışma çıktı; kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Abdolraouf Gorgani hayatını kaybetti, Muhammadsafa A. ağır yaralandı. Olay sonrası 7 çalışan gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında işçilerin detaylı ifadeleri alındı.
-
Çalışma İzni Yok, Konteynerde Yaşam ve "Ali'yi Dövüyorlar" İddiası
İş yerinde aşçı olarak çalışan İran uyruklu Golbahar P., kendisi ve diğer çalışanların çalışma izni olmadığını, konteynerlerde kaldıklarını ve 25 bin lira maaş aldıklarını anlattı. Olay günü Abdolraouf'un, Ali K'yi konteynerden sürükleyerek odasına götürdüğünü, içeriden "Yardım edin, bana vurma" sesleri geldiğini, kapı açılmayınca Mehdi B. ve diğer işçilerin kapıyı kırdığını ve içeride Ali'nin dövüldüğünü gördüklerini söyledi.
-
"Bıçak Mehdi'nin cebindeydi" ve "fitne" tartışmaları
Çalışanlardan Abdolmatın M., Golbahar'ın "Ali'yi dövüyorlar" diye bağırması üzerine Mehdi B'nin odaya girip Abdolraouf'la kavga ettiğini, bu sırada sağ arka cebinden çıkardığı bıçakla saldırdığını öne sürdü. Bir başka çalışan Semiha Ü. ise, bir süredir iş yerinde gruplaşma olduğunu, Golbahar'ın sevgilisi Mehdi'yi doldurduğunu, Mehdi'nin odaya girer girmez çakıyla Abdolraouf'a saldırdığını iddia etti; Golbahar ise bu anlatımları ve "kışkırtma" suçlamalarını reddetti.
-
"Bisküvi içinden uyuşturucu çıktı" İddiası Soruşturmada
Golbahar P., kavganın temelinde eski bir çalışanın memleketten getirdiği eşyalar arasında bisküvilerin içinde uyuşturucu bulunması olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre bu olay nedeniyle İbrahim isimli çalışan tutuklanınca, Abdolraouf Gorgani, arkadaşı İbrahim'in tutuklanmasından Ali K'yı sorumlu tuttu ve "Senin yüzünden tutuklandı" diyerek onu darbetti; çamaşırhanedeki can kaybıyla sonuçlanan gerginliğin bu olaydan sonra tırmandığı belirtildi. Soruşturma, çelişkili ifadeler ve uyuşturucu iddiaları ışığında sürüyor.