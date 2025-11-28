Çamaşırhanede Kanlı Hesaplaşma: "Bisküvili Uyuşturucu" İddiaları

MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Sponsorlu İçerik
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyisiyiz
Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyisiyiz
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık

Çamaşırhanede Kanlı Hesaplaşma: "Bisküvili Uyuşturucu" İddiaları

Kartepe'de yabancı uyruklu çalışanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı; ifadelerde "bisküvi içinde uyuşturucu" ve "kışkırtma" suçlamaları öne çıktı.

  1. <strong>Çamaşırhanede Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı</strong><br> Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi'nde, çamaşırhanede çalışan yabancı uyruklu işçiler arasında tartışma çıktı; kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Abdolraouf Gorgani hayatını kaybetti, Muhammadsafa A. ağır yaralandı. Olay sonrası 7 çalışan gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında işçilerin detaylı ifadeleri alındı.

    Çamaşırhanede Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
    Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi'nde, çamaşırhanede çalışan yabancı uyruklu işçiler arasında tartışma çıktı; kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Abdolraouf Gorgani hayatını kaybetti, Muhammadsafa A. ağır yaralandı. Olay sonrası 7 çalışan gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında işçilerin detaylı ifadeleri alındı.

  2. <strong>Çalışma İzni Yok, Konteynerde Yaşam ve "Ali'yi Dövüyorlar" İddiası</strong><br> İş yerinde aşçı olarak çalışan İran uyruklu Golbahar P., kendisi ve diğer çalışanların çalışma izni olmadığını, konteynerlerde kaldıklarını ve 25 bin lira maaş aldıklarını anlattı. Olay günü Abdolraouf'un, Ali K'yi konteynerden sürükleyerek odasına götürdüğünü, içeriden "Yardım edin, bana vurma" sesleri geldiğini, kapı açılmayınca Mehdi B. ve diğer işçilerin kapıyı kırdığını ve içeride Ali'nin dövüldüğünü gördüklerini söyledi.

    Çalışma İzni Yok, Konteynerde Yaşam ve "Ali'yi Dövüyorlar" İddiası
    İş yerinde aşçı olarak çalışan İran uyruklu Golbahar P., kendisi ve diğer çalışanların çalışma izni olmadığını, konteynerlerde kaldıklarını ve 25 bin lira maaş aldıklarını anlattı. Olay günü Abdolraouf'un, Ali K'yi konteynerden sürükleyerek odasına götürdüğünü, içeriden "Yardım edin, bana vurma" sesleri geldiğini, kapı açılmayınca Mehdi B. ve diğer işçilerin kapıyı kırdığını ve içeride Ali'nin dövüldüğünü gördüklerini söyledi.

  3. <strong>"Bıçak Mehdi'nin cebindeydi" ve "fitne" tartışmaları</strong><br> Çalışanlardan Abdolmatın M., Golbahar'ın "Ali'yi dövüyorlar" diye bağırması üzerine Mehdi B'nin odaya girip Abdolraouf'la kavga ettiğini, bu sırada sağ arka cebinden çıkardığı bıçakla saldırdığını öne sürdü. Bir başka çalışan Semiha Ü. ise, bir süredir iş yerinde gruplaşma olduğunu, Golbahar'ın sevgilisi Mehdi'yi doldurduğunu, Mehdi'nin odaya girer girmez çakıyla Abdolraouf'a saldırdığını iddia etti; Golbahar ise bu anlatımları ve "kışkırtma" suçlamalarını reddetti.

    "Bıçak Mehdi'nin cebindeydi" ve "fitne" tartışmaları
    Çalışanlardan Abdolmatın M., Golbahar'ın "Ali'yi dövüyorlar" diye bağırması üzerine Mehdi B'nin odaya girip Abdolraouf'la kavga ettiğini, bu sırada sağ arka cebinden çıkardığı bıçakla saldırdığını öne sürdü. Bir başka çalışan Semiha Ü. ise, bir süredir iş yerinde gruplaşma olduğunu, Golbahar'ın sevgilisi Mehdi'yi doldurduğunu, Mehdi'nin odaya girer girmez çakıyla Abdolraouf'a saldırdığını iddia etti; Golbahar ise bu anlatımları ve "kışkırtma" suçlamalarını reddetti.

  4. <strong>"Bisküvi içinden uyuşturucu çıktı" İddiası Soruşturmada</strong><br> Golbahar P., kavganın temelinde eski bir çalışanın memleketten getirdiği eşyalar arasında bisküvilerin içinde uyuşturucu bulunması olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre bu olay nedeniyle İbrahim isimli çalışan tutuklanınca, Abdolraouf Gorgani, arkadaşı İbrahim'in tutuklanmasından Ali K'yı sorumlu tuttu ve "Senin yüzünden tutuklandı" diyerek onu darbetti; çamaşırhanedeki can kaybıyla sonuçlanan gerginliğin bu olaydan sonra tırmandığı belirtildi. Soruşturma, çelişkili ifadeler ve uyuşturucu iddiaları ışığında sürüyor.

    "Bisküvi içinden uyuşturucu çıktı" İddiası Soruşturmada
    Golbahar P., kavganın temelinde eski bir çalışanın memleketten getirdiği eşyalar arasında bisküvilerin içinde uyuşturucu bulunması olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre bu olay nedeniyle İbrahim isimli çalışan tutuklanınca, Abdolraouf Gorgani, arkadaşı İbrahim'in tutuklanmasından Ali K'yı sorumlu tuttu ve "Senin yüzünden tutuklandı" diyerek onu darbetti; çamaşırhanedeki can kaybıyla sonuçlanan gerginliğin bu olaydan sonra tırmandığı belirtildi. Soruşturma, çelişkili ifadeler ve uyuşturucu iddiaları ışığında sürüyor.

28 Kasım 2025