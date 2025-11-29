Milyoner'de Şoke Eden Anlar
200 bin TL'lik "Gençliğe Hitabe" sorusuna bakın ne dedi!
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumunu üstlendiği ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle yine çok konuşuldu. Femonen programın son bölümünde yer alan "Gençliğe Hitabe" sorusunda yarışmacının verdiği yanıt izleyenleri ekran başına topladı.
Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden heyecanlı sorularla izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.
Spordan sanata, matematikten tarihe kadar pek çok alanda soruların yer aldığı yarışmada büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar adeta kıyasıya mücadele veriyor.
Sevilen programın son bölümüne Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Öykü Gökçen Ünlütürk katıldı. Hedefinin 200 bin TL kazanmak olduğunu söyleyen genç yarışmacı, iddialı bir başlangıç yaptı.
İlk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başaran Ünlütürk, birinci barajı rahatlıkla geçti. Ardından ikinci baraj sorusunu da doğru yanıtlayan yarışmacı, hedefi olan 200 bin TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı.
200 bin TL değerindeki soru ise şu şekildeydi:
"Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde "Ey Türk gençliği!" dendikten hemen sonraki cümlede toplam kaç tane "a" harfi bulunur?"
"A- 6", "B- 7", "C- 8" ve "D- 9" seçenekleri arasında uzun bir süre düşünen yarışmacı, büyük bir kararsızlık yaşadı.
Yarışmacı, çift joker hakkına sahip olduğunu da göz önünde bulundurdu.
Ancak yanıt vermeme kararı alan yarışmacı, yarışmadan çekilmek istediğini dile getirdi.
Doğru yanıt ise "C" şıkkı "8" olacaktı.
Oktay Kaynarca yarışmacıya nasihat ederek, "Mutlaka gittiğinde bir daha oku. Defalarca okunması gereken ve aklımızdan çıkmaması gereken bir öğreti" dedi.