Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Milyoner'de Şoke Eden Anlar

200 bin TL'lik "Gençliğe Hitabe" sorusuna bakın ne dedi!

  1. <span><em><strong>Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumunu üstlendiği ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle yine çok konuşuldu. Femonen programın son bölümünde yer alan "Gençliğe Hitabe" sorusunda yarışmacının verdiği yanıt izleyenleri ekran başına topladı.</strong></em></span>

    Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumunu üstlendiği ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle yine çok konuşuldu. Femonen programın son bölümünde yer alan "Gençliğe Hitabe" sorusunda yarışmacının verdiği yanıt izleyenleri ekran başına topladı.

  2. <strong>Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden heyecanlı sorularla izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.</strong>

    Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden heyecanlı sorularla izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

  3. <strong>Spordan sanata, matematikten tarihe kadar pek çok alanda soruların yer aldığı yarışmada büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar adeta kıyasıya mücadele veriyor.</strong>

    Spordan sanata, matematikten tarihe kadar pek çok alanda soruların yer aldığı yarışmada büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar adeta kıyasıya mücadele veriyor.

  4. <strong>Sevilen programın son bölümüne Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Öykü Gökçen Ünlütürk katıldı. Hedefinin 200 bin TL kazanmak olduğunu söyleyen genç yarışmacı, iddialı bir başlangıç yaptı.</strong>

    Sevilen programın son bölümüne Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Öykü Gökçen Ünlütürk katıldı. Hedefinin 200 bin TL kazanmak olduğunu söyleyen genç yarışmacı, iddialı bir başlangıç yaptı.

  5. <strong>İlk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başaran Ünlütürk, birinci barajı rahatlıkla geçti. Ardından ikinci baraj sorusunu da doğru yanıtlayan yarışmacı, hedefi olan 200 bin TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı.</strong>

    İlk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başaran Ünlütürk, birinci barajı rahatlıkla geçti. Ardından ikinci baraj sorusunu da doğru yanıtlayan yarışmacı, hedefi olan 200 bin TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı.

  6. <p><strong>200 bin TL değerindeki soru ise şu şekildeydi:</strong></p> <p><strong>"Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde "Ey Türk gençliği!" dendikten hemen sonraki cümlede toplam kaç tane "a" harfi bulunur?"</strong></p>

    200 bin TL değerindeki soru ise şu şekildeydi:

    "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde "Ey Türk gençliği!" dendikten hemen sonraki cümlede toplam kaç tane "a" harfi bulunur?"

  7. <strong>"A- 6", "B- 7", "C- 8" ve "D- 9" seçenekleri arasında uzun bir süre düşünen yarışmacı, büyük bir kararsızlık yaşadı.</strong>

    "A- 6", "B- 7", "C- 8" ve "D- 9" seçenekleri arasında uzun bir süre düşünen yarışmacı, büyük bir kararsızlık yaşadı.

  8. <strong>Yarışmacı, çift joker hakkına sahip olduğunu da göz önünde bulundurdu.</strong>

    Yarışmacı, çift joker hakkına sahip olduğunu da göz önünde bulundurdu.

  9. <strong>Ancak yanıt vermeme kararı alan yarışmacı, yarışmadan çekilmek istediğini dile getirdi.</strong>

    Ancak yanıt vermeme kararı alan yarışmacı, yarışmadan çekilmek istediğini dile getirdi.

  10. <strong>Doğru yanıt ise "C" şıkkı "8" olacaktı.</strong>

    Doğru yanıt ise "C" şıkkı "8" olacaktı.

  11. <strong>Oktay Kaynarca yarışmacıya nasihat ederek, "Mutlaka gittiğinde bir daha oku. Defalarca okunması gereken ve aklımızdan çıkmaması gereken bir öğreti" dedi.</strong>

    Oktay Kaynarca yarışmacıya nasihat ederek, "Mutlaka gittiğinde bir daha oku. Defalarca okunması gereken ve aklımızdan çıkmaması gereken bir öğreti" dedi.

29 Kasım 2025