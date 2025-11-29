Resmen Gayrimenkul Zengini Oldu!

Rol aldığı her proje çok konuşulan, her giydiği moda olan, özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya geçen ay bir jean markası ile anlaşmasını yenilemiş ve 32 milyon TL almıştı. Sarıkaya, bu kez dünyaca ünlü güzellik markasıyla dev bir anlaşma yapacak.