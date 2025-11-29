Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Kiracı Çıkarmak İsteyen Ev Sahibi Yandı!

TBK 350?ye dayalı ihtiyaç nedeniyle tahliye davalarında Yargıtay, ev sahibinin ?samimi kullanım ihtiyacını? çok daha sıkı denetliyor; yüksek kira amacıyla açılan davalar peş peşe reddediliyor.​

  1. <strong>TBK 350 ve samimi ihtiyaç şartı</strong><br> Türk Borçlar Kanunu'nun 350. maddesi, ev sahibine kendisi, anne-babası veya çocukları için konut ya da işyeri ihtiyacı bulunduğunda kira sözleşmesini feshedip tahliye davası açma imkânı tanıyor. Ancak Yargıtay, son dönemde bu davalarda "samimi ve gerçek kullanım ihtiyacı" şartını çok daha titiz biçimde denetliyor; sırf yüksek kira elde etme amacı taşıyan başvuruların reddedilmesi gerektiğini vurguluyor

  2. <strong>Süreler, ihtar ve dava açma koşulları</strong><br> Hukukçular, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açmadan önce kira sözleşmesi bitmeden en az 15 gün önce yazılı ihtar çekilmesi gerektiğine dikkat çekiyor; belirli süreli sözleşmelerde, sürenin bitiminden itibaren bir ay içinde dava açılmazsa hakkın düşeceğini belirtiyor. Konutu sonradan satın alan yeni malik de gerçek ihtiyacı varsa aynı maddeye dayanarak tahliye talep edebiliyor.

  3. <strong>Yüksek kira kastı ve kiracıyı bezdirme yöntemleri</strong><br> Son yıllarda kira bedellerinin enflasyon ve piyasanın gerisinde kalması nedeniyle bazı ev sahipleri, kiracıları çıkarmak için farklı yollar deniyor; kirayı tespit davaları açmak, evi sık sık emlakçıya gösterip rahatsız etmek ya da ihtiyacı ispatlayamayacağı için evi güvendiği birine devredip onun üzerinden dava açmak bu yöntemler arasında sayılıyor. Yargıtay ise tahliye sonrası konutun kısa sürede daha yüksek bedelle kiraya verildiğinin anlaşılması halinde, ihtiyacın samimi olmadığı gerekçesiyle davaları reddederek kiracıyı koruyan bir içtihat oluşturuyor.

  4. <strong>Artan dava sayısı, arabuluculuk ve kalıcı çözüm ihtiyacı</strong><br> Enflasyonist baskı ve konut üretimindeki yetersizlik, kira uyuşmazlıklarını hızla artırırken; tahliye davalarının kira davaları içindeki payının yarıdan fazlasına ulaştığı, yıllık dosya sayısının 30 binden 130 bine çıktığı belirtiliyor. Arabuluculuk ve Yargıtay'ın ihtiyatlı yaklaşımı, tarafları uzun süren yargı süreçleri yerine uzlaşmaya yöneltse de hukukçular; kalıcı çözüm için konut arzının artırılması, sosyal konut politikalarının güçlendirilmesi ve hem ev sahiplerinin hem kiracıların sözleşme aşamasında profesyonel hukuki destek almalarının hayati önem taşıdığını vurguluyor.<span class="citation-nbsp"></span>

29 Kasım 2025