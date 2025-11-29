Kiracı Çıkarmak İsteyen Ev Sahibi Yandı!

Yüksek kira kastı ve kiracıyı bezdirme yöntemleri

Son yıllarda kira bedellerinin enflasyon ve piyasanın gerisinde kalması nedeniyle bazı ev sahipleri, kiracıları çıkarmak için farklı yollar deniyor; kirayı tespit davaları açmak, evi sık sık emlakçıya gösterip rahatsız etmek ya da ihtiyacı ispatlayamayacağı için evi güvendiği birine devredip onun üzerinden dava açmak bu yöntemler arasında sayılıyor. Yargıtay ise tahliye sonrası konutun kısa sürede daha yüksek bedelle kiraya verildiğinin anlaşılması halinde, ihtiyacın samimi olmadığı gerekçesiyle davaları reddederek kiracıyı koruyan bir içtihat oluşturuyor.