Kiracı Çıkarmak İsteyen Ev Sahibi Yandı!
TBK 350?ye dayalı ihtiyaç nedeniyle tahliye davalarında Yargıtay, ev sahibinin ?samimi kullanım ihtiyacını? çok daha sıkı denetliyor; yüksek kira amacıyla açılan davalar peş peşe reddediliyor.
-
TBK 350 ve samimi ihtiyaç şartı
Türk Borçlar Kanunu'nun 350. maddesi, ev sahibine kendisi, anne-babası veya çocukları için konut ya da işyeri ihtiyacı bulunduğunda kira sözleşmesini feshedip tahliye davası açma imkânı tanıyor. Ancak Yargıtay, son dönemde bu davalarda "samimi ve gerçek kullanım ihtiyacı" şartını çok daha titiz biçimde denetliyor; sırf yüksek kira elde etme amacı taşıyan başvuruların reddedilmesi gerektiğini vurguluyor
-
Süreler, ihtar ve dava açma koşulları
Hukukçular, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açmadan önce kira sözleşmesi bitmeden en az 15 gün önce yazılı ihtar çekilmesi gerektiğine dikkat çekiyor; belirli süreli sözleşmelerde, sürenin bitiminden itibaren bir ay içinde dava açılmazsa hakkın düşeceğini belirtiyor. Konutu sonradan satın alan yeni malik de gerçek ihtiyacı varsa aynı maddeye dayanarak tahliye talep edebiliyor.
-
Yüksek kira kastı ve kiracıyı bezdirme yöntemleri
Son yıllarda kira bedellerinin enflasyon ve piyasanın gerisinde kalması nedeniyle bazı ev sahipleri, kiracıları çıkarmak için farklı yollar deniyor; kirayı tespit davaları açmak, evi sık sık emlakçıya gösterip rahatsız etmek ya da ihtiyacı ispatlayamayacağı için evi güvendiği birine devredip onun üzerinden dava açmak bu yöntemler arasında sayılıyor. Yargıtay ise tahliye sonrası konutun kısa sürede daha yüksek bedelle kiraya verildiğinin anlaşılması halinde, ihtiyacın samimi olmadığı gerekçesiyle davaları reddederek kiracıyı koruyan bir içtihat oluşturuyor.
-
Artan dava sayısı, arabuluculuk ve kalıcı çözüm ihtiyacı
Enflasyonist baskı ve konut üretimindeki yetersizlik, kira uyuşmazlıklarını hızla artırırken; tahliye davalarının kira davaları içindeki payının yarıdan fazlasına ulaştığı, yıllık dosya sayısının 30 binden 130 bine çıktığı belirtiliyor. Arabuluculuk ve Yargıtay'ın ihtiyatlı yaklaşımı, tarafları uzun süren yargı süreçleri yerine uzlaşmaya yöneltse de hukukçular; kalıcı çözüm için konut arzının artırılması, sosyal konut politikalarının güçlendirilmesi ve hem ev sahiplerinin hem kiracıların sözleşme aşamasında profesyonel hukuki destek almalarının hayati önem taşıdığını vurguluyor.