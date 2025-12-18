Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Cevdet Yılmaz: Türkiye düzen kurucu bir aktör konumunda
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucudan gözaltında
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
ATM'den Para Çekmede Yeni Dönem!

1 Ocak 2026'dan itibaren özel bankalar, "şube içi" ve "şube dışı" ATM ayrımını devreye almaya hazırlanıyor.

    ATM düzenlemesi netleşiyor. İddiaya göre 1 Ocak 2026 itibarıyla özel bankalar, ATM'leri konumlarına göre ayırarak yeni bir kullanım modeline geçmeye hazırlanıyor.

    Buna göre, banka şubelerinin içinde ya da hemen bitişiğinde yer alan ATM'ler "şube içi", cadde, AVM ve metro gibi noktalarda bulunan cihazlar ise "şube dışı" olarak sınıflandırılacak.

    Sözcü'de yer alan habere göre bu ayrım yalnızca teknik bir tanımlamadan ibaret olmayacak; para çekme limitlerinden operasyonel maliyetlere kadar birçok başlıkta doğrudan etkisini gösterecek.

    Yeni uygulamanın en dikkat çekici ayağını para çekme limitleri oluşturuyor. Bankalar, şube içi ATM'lerde mevcut komisyonsuz çekim limitlerini yaklaşık beş kat artırmayı planlıyor.

    Böylece günlük para çekme tutarlarının 50 bin TL'nin üzerine çıkması hedefleniyor.

    Bu tercih, şube içi ATM'lerin banknot takibi, dolumu ve güvenlik süreçlerinin çok daha kolay yönetilebilmesinden kaynaklanıyor. Banka personelinin doğrudan müdahale edebildiği bu noktalar, artan nakit talebine karşı daha esnek çözümler sunuyor.

18 Aralık 2025