ATM'den Para Çekmede Yeni Dönem!
1 Ocak 2026'dan itibaren özel bankalar, "şube içi" ve "şube dışı" ATM ayrımını devreye almaya hazırlanıyor.
ATM düzenlemesi netleşiyor. İddiaya göre 1 Ocak 2026 itibarıyla özel bankalar, ATM'leri konumlarına göre ayırarak yeni bir kullanım modeline geçmeye hazırlanıyor.
Buna göre, banka şubelerinin içinde ya da hemen bitişiğinde yer alan ATM'ler "şube içi", cadde, AVM ve metro gibi noktalarda bulunan cihazlar ise "şube dışı" olarak sınıflandırılacak.
Sözcü'de yer alan habere göre bu ayrım yalnızca teknik bir tanımlamadan ibaret olmayacak; para çekme limitlerinden operasyonel maliyetlere kadar birçok başlıkta doğrudan etkisini gösterecek.
Yeni uygulamanın en dikkat çekici ayağını para çekme limitleri oluşturuyor. Bankalar, şube içi ATM'lerde mevcut komisyonsuz çekim limitlerini yaklaşık beş kat artırmayı planlıyor.
Böylece günlük para çekme tutarlarının 50 bin TL'nin üzerine çıkması hedefleniyor.
Bu tercih, şube içi ATM'lerin banknot takibi, dolumu ve güvenlik süreçlerinin çok daha kolay yönetilebilmesinden kaynaklanıyor. Banka personelinin doğrudan müdahale edebildiği bu noktalar, artan nakit talebine karşı daha esnek çözümler sunuyor.