Trafoya Yıldırım Düştü, Elektrikli Araç Bir Daha Çalışmadı
İzmirli yüksek mühendis, yıldırım sonrası arızalanan elektrikli otomobilinin tamir edilememesi üzerine uluslararası otomotiv devine karşı dava açtı.
Yıldırım Trafoya Düştü, Araç Bir Anda Kilitlendi
Yoğun sağanak altında ilerleyen Ersel Şengel ve Dr. Hüseyin Akdemir'in içinde bulunduğu 2024 model elektrikli otomobil, Ankara girişinde yol kenarındaki trafoya yıldırım düşmesiyle sarsıldı. Aracın lastiklerinin patladığını düşünen Şengel, otomobili güvenli bir noktaya çekti. Ancak araç kısa süre içinde kendini tamamen kilitledi ve bir daha çalışmadı. Şengel, yaşadığı şokun ardından yol yardımı çağırarak aracı servise götürdü.
Servis Arızayı Çözemedi, Masraf Araç Fiyatına Yaklaştı
Yetkili serviste yaşanan ikinci şok, Şengel'in beklediğinden büyüktü. İddiaya göre, servis çalışanları arızayı tespit edemedi ve yurt dışından istenecek parçaların bedelinin kullanıcı tarafından ödenmesini talep etti. Parça fiyatlarının aracın değeriyle yarıştığını belirten Şengel, buna rağmen "tamir garantisi verilemeyeceği" yanıtını aldı. Şengel, üretici firmanın sorumluluklarını yerine getirmediğini öne sürerek avukatı aracılığıyla hukuki süreci başlattı.
"Öleceğiz Sandık" - Bilim İnsanlarından İnceleme Çağrısı
Olay anında aracı kullanan Dr. Hüseyin Akdemir, yıldırımın trafodan sıçrayarak aracın çevresinde döndüğünü ve "ölüme ramak kaldığını" anlattı. Aracı durdurduktan sonra bagaj kısmında yanık izleri gördüklerini belirtti. Akdemir, "İyi ki hemen inmemişiz, aksi takdirde elektrik akımı bizi öldürebilirdi" dedi. Olayın ardından araç serviste arızası tespit edilemeden beklerken, Akdemir aracın üretici firma tarafından eğitim ve mühendislik amaçlı incelenmesi gerektiğini vurguladı.