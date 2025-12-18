Trafoya Yıldırım Düştü, Elektrikli Araç Bir Daha Çalışmadı

Yıldırım Trafoya Düştü, Araç Bir Anda Kilitlendi

Yoğun sağanak altında ilerleyen Ersel Şengel ve Dr. Hüseyin Akdemir'in içinde bulunduğu 2024 model elektrikli otomobil, Ankara girişinde yol kenarındaki trafoya yıldırım düşmesiyle sarsıldı. Aracın lastiklerinin patladığını düşünen Şengel, otomobili güvenli bir noktaya çekti. Ancak araç kısa süre içinde kendini tamamen kilitledi ve bir daha çalışmadı. Şengel, yaşadığı şokun ardından yol yardımı çağırarak aracı servise götürdü.