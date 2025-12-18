Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Cevdet Yılmaz: Türkiye düzen kurucu bir aktör konumunda
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucudan gözaltında
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
Trafoya Yıldırım Düştü, Elektrikli Araç Bir Daha Çalışmadı

İzmirli yüksek mühendis, yıldırım sonrası arızalanan elektrikli otomobilinin tamir edilememesi üzerine uluslararası otomotiv devine karşı dava açtı.

  Yıldırım Trafoya Düştü, Araç Bir Anda Kilitlendi

Yoğun sağanak altında ilerleyen Ersel Şengel ve Dr. Hüseyin Akdemir'in içinde bulunduğu 2024 model elektrikli otomobil, Ankara girişinde yol kenarındaki trafoya yıldırım düşmesiyle sarsıldı. Aracın lastiklerinin patladığını düşünen Şengel, otomobili güvenli bir noktaya çekti. Ancak araç kısa süre içinde kendini tamamen kilitledi ve bir daha çalışmadı. Şengel, yaşadığı şokun ardından yol yardımı çağırarak aracı servise götürdü.

    Yoğun sağanak altında ilerleyen Ersel Şengel ve Dr. Hüseyin Akdemir'in içinde bulunduğu 2024 model elektrikli otomobil, Ankara girişinde yol kenarındaki trafoya yıldırım düşmesiyle sarsıldı. Aracın lastiklerinin patladığını düşünen Şengel, otomobili güvenli bir noktaya çekti. Ancak araç kısa süre içinde kendini tamamen kilitledi ve bir daha çalışmadı. Şengel, yaşadığı şokun ardından yol yardımı çağırarak aracı servise götürdü.

  Servis Arızayı Çözemedi, Masraf Araç Fiyatına Yaklaştı

Yetkili serviste yaşanan ikinci şok, Şengel'in beklediğinden büyüktü. İddiaya göre, servis çalışanları arızayı tespit edemedi ve yurt dışından istenecek parçaların bedelinin kullanıcı tarafından ödenmesini talep etti. Parça fiyatlarının aracın değeriyle yarıştığını belirten Şengel, buna rağmen "tamir garantisi verilemeyeceği" yanıtını aldı. Şengel, üretici firmanın sorumluluklarını yerine getirmediğini öne sürerek avukatı aracılığıyla hukuki süreci başlattı.

    Yetkili serviste yaşanan ikinci şok, Şengel'in beklediğinden büyüktü. İddiaya göre, servis çalışanları arızayı tespit edemedi ve yurt dışından istenecek parçaların bedelinin kullanıcı tarafından ödenmesini talep etti. Parça fiyatlarının aracın değeriyle yarıştığını belirten Şengel, buna rağmen "tamir garantisi verilemeyeceği" yanıtını aldı. Şengel, üretici firmanın sorumluluklarını yerine getirmediğini öne sürerek avukatı aracılığıyla hukuki süreci başlattı.

  "Öleceğiz Sandık" - Bilim İnsanlarından İnceleme Çağrısı

Olay anında aracı kullanan Dr. Hüseyin Akdemir, yıldırımın trafodan sıçrayarak aracın çevresinde döndüğünü ve "ölüme ramak kaldığını" anlattı. Aracı durdurduktan sonra bagaj kısmında yanık izleri gördüklerini belirtti. Akdemir, "İyi ki hemen inmemişiz, aksi takdirde elektrik akımı bizi öldürebilirdi" dedi. Olayın ardından araç serviste arızası tespit edilemeden beklerken, Akdemir aracın üretici firma tarafından eğitim ve mühendislik amaçlı incelenmesi gerektiğini vurguladı.

    Olay anında aracı kullanan Dr. Hüseyin Akdemir, yıldırımın trafodan sıçrayarak aracın çevresinde döndüğünü ve "ölüme ramak kaldığını" anlattı. Aracı durdurduktan sonra bagaj kısmında yanık izleri gördüklerini belirtti. Akdemir, "İyi ki hemen inmemişiz, aksi takdirde elektrik akımı bizi öldürebilirdi" dedi. Olayın ardından araç serviste arızası tespit edilemeden beklerken, Akdemir aracın üretici firma tarafından eğitim ve mühendislik amaçlı incelenmesi gerektiğini vurguladı.

18 Aralık 2025