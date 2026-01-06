Tek Başına Alzheimer'ı Önleyen Besin
Alzheimer hastalığına tam koruyucu olabilecek beslenme alışkanlıkları bilim dünyasında yakından izlenirken, yeni araştırmalar brokolinin beyin sağlığı üzerinde etkileri olabileceğini ortaya koyuyor
Alzheimer hastalığına karşı koruyucu olabilecek beslenme alışkanlıkları bilim dünyasında yakından izlenirken, yeni araştırmalar brokolinin beyin sağlığı üzerinde dikkat çekici etkileri olabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre düzenli brokoli tüketimi, Alzheimer başta olmak üzere demans riskini düşürmeye yardımcı olabilir, işte nedenleri! Peki brokolinin faydaları ve zararları nelerdir?
Araştırmalarda, brokolinin içerdiği antioksidanlar, B vitaminleri, karotenoidler ve özellikle kolin maddesinin beyin fonksiyonlarının korunmasında önemli rol oynadığı belirtiliyor. Brokoli, turpgiller familyasına ait, yenilebilir yeşil veya morumsu çiçek tomurcukları ve sapı olan lahana çeşididir. Kemik ve göz sağlığı için önemli olan beta karotenin (A vitamini) yanı sıra, günlük ihtiyaç duyulan C vitamininin p'ini sağlayarak mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. Kolin, sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan asetilkolin adlı nörotransmitterin üretiminde kritik bir görev üstleniyor. Bu maddenin yetersizliğinin ise hafıza kaybı ve bilişsel gerilemeyle ilişkili olduğu biliniyor. Bilim insanları, brokoli gibi turpgiller grubuna ait sebzelerin, Alzheimer hastalığında önemli rol oynayan tau proteinlerinin beyinde birikmesini azaltabileceğine dair bulgulara da dikkat çekiyor. Tau proteinlerinin anormal şekilde birikmesi, hastalığın ilerlemesinde temel etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.
Uzman görüşlerine göre brokolinin beyin üzerindeki etkileri yalnızca tek bir bileşene bağlı değil. Sebzenin iltihap karşıtı ve oksidatif stresi azaltıcı özellikleri, yaşlanmayla birlikte artan nörolojik hasara karşı koruyucu bir kalkan oluşturabiliyor. Bilim insanları brokoli, lahana ve karnabahar gibi çarmıha çiçekli sebzelerde bulunan doğal bir molekülün diş çürüklerine neden olan bakterileri yok ettiğini açıkladı.
Ancak uzmanlar, brokolinin Alzheimer'ı tek başına önleyen mucizevi bir besin olarak görülmemesi gerektiğinin de altını çiziyor. İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun uzun yaşam kürü tarifi... İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun uzun yaşam kürü tarifi... BROKOLİ KÜRÜ TARİFİ Malzemeler: 250 gram brokoli 1 litre su Yapılışı: Büyük bir tencerede yaklaşık 1 litre suyu kaynatın. Yıkanmış brokoliyi de kaynar suya koyun ve 5 dakika kaynatın. Pişmiş brokoliyi birkaç dakika tencerede bekletin. Demlendikten sonra brokoli suyunu süzün ve 2 farklı kaba bölün. Tüketim gününde taze olması gerektiğini unutmayın. Dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve genel yaşam tarzının beyin sağlığında belirleyici olduğu vurgulanırken, brokolinin bu bütüncül yaklaşımın önemli bir parçası olabileceği ifade ediliyor.