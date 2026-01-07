Kadir İnanır'ın Son Haliyle Şaşırttı!
Yaklaşık 1 yıldır fizik tedavi gören Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta poz verdi. Kadir İnanır'ın son hali takipçilerini sevindirdi.
24 Mart 2024 tarihinde beyin damarında pıhtı atması sebebiyle acil bir şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilmişti.
Hali hazırda tedavisi devam eden usta sanatçı yaklaşık 1 senedir fizik tedavi görüyordu.
Bu süreçte Kadir İnanır'ı hem sanat hem de siyasi camiadan çok sayıda kişi ziyaret etmiş ancak İnanır hepsinde tekerlekli sandalyede poz vermişti.
Kadir İnanır'ı son olarak CHP Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ziyaret etti.
Kaftancıoğlu'nun paylaşımında ayakta duran Kadir İnanır'ın son hali usta sanatçının sağlığı için endişelenen sevenlerinin yüreklerine su serpti.
İşte Kadir İnanır'ın son hali;
7 Ocak 2026