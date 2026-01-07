Meğer Bıyık Bırakmasının Sebebi Buymuş!
Manço'nun ikonik tarzının en önemli sembollerinden meşhur bıyığının aslında bir stil arayışı olmadığı ortaya çıktı.
-
Güçlü sesi, kendine özgü duruşu, tarzı ve sahne kimliğiyle 7'den 70'e milyonların gönlünde taht kuran Barış Manço hakkında dikkat çeken bir detay yıllar sonra gündem oldu. Manço'nun ikonik tarzının en önemli sembollerinden meşhur bıyığının aslında bir stil arayışı olmadığı ortaya çıktı.
-
"Gülpembe", "Domates Biber Patlıcan", "Kara Sevda", "Dönence" ve "Hal Hal" gibi unutulmaz şarkılarıyla Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran Barış Manço, bir sanatçıdan çok daha fazlasıydı.
-
"Adam Olacak Çocuk" gibi çocuklar için yaptığı eğitici özgün TV programları ile çocuklarında kalplerinde de çok özel bir yere sahip olan Manço, kendine has tarzı ile milyonların sevgisini kazandı.
-
Uzun saçları ve karakteristik bıyıklarıyla herkesin 'Barış abi'si olan ünlü sanatçı hakkında yıllar sonra ortaya çıkan bir detay gündeme geldi.
-
BİR İMAJDAN FAZLASIYMIŞ!
Farklı görünümüyle sahnelerde fırtına estiren usta sanatçının bu görünümünün, sanıldığının aksine bilinçli bir imaj tercihi olmadığı ortaya çıktı.
-
Usta sanatçının 1967 yılında Hollanda'da geçirdiği bir kaza sonucu dudağında kalıcı bir yarık oluştu ve bu nedenle hep bıyık kullanmaya başladı.
-
Daha önce verdiği röportajlarında da meşhur bıyığı hakkında konuşan Manço'nun bunun bir stil arayışından çok, yaşadığı kazanın ardından gelişen doğal bir süreç olduğunu dile getirdiği ortaya çıktı.