Meğer Bıyık Bırakmasının Sebebi Buymuş!

Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Sponsorlu İçerik
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
En düşük emekli aylığının konuşulacağı toplantı bu akşam
En düşük emekli aylığının konuşulacağı toplantı bu akşam
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı

Meğer Bıyık Bırakmasının Sebebi Buymuş!

Manço'nun ikonik tarzının en önemli sembollerinden meşhur bıyığının aslında bir stil arayışı olmadığı ortaya çıktı.

  1. Güçlü sesi, kendine özgü duruşu, tarzı ve sahne kimliğiyle 7'den 70'e milyonların gönlünde taht kuran Barış Manço hakkında dikkat çeken bir detay yıllar sonra gündem oldu. Manço'nun ikonik tarzının en önemli sembollerinden meşhur bıyığının aslında bir stil arayışı olmadığı ortaya çıktı.

    Güçlü sesi, kendine özgü duruşu, tarzı ve sahne kimliğiyle 7'den 70'e milyonların gönlünde taht kuran Barış Manço hakkında dikkat çeken bir detay yıllar sonra gündem oldu. Manço'nun ikonik tarzının en önemli sembollerinden meşhur bıyığının aslında bir stil arayışı olmadığı ortaya çıktı.

  2. <strong>"Gülpembe", "Domates Biber Patlıcan", "Kara Sevda", "Dönence" ve "Hal Hal" gibi unutulmaz şarkılarıyla Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran Barış Manço, bir sanatçıdan çok daha fazlasıydı.</strong>

    "Gülpembe", "Domates Biber Patlıcan", "Kara Sevda", "Dönence" ve "Hal Hal" gibi unutulmaz şarkılarıyla Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran Barış Manço, bir sanatçıdan çok daha fazlasıydı.

  3. <strong>"Adam Olacak Çocuk" gibi çocuklar için yaptığı eğitici özgün TV programları ile çocuklarında kalplerinde de çok özel bir yere sahip olan Manço, kendine has tarzı ile milyonların sevgisini kazandı.</strong>

    "Adam Olacak Çocuk" gibi çocuklar için yaptığı eğitici özgün TV programları ile çocuklarında kalplerinde de çok özel bir yere sahip olan Manço, kendine has tarzı ile milyonların sevgisini kazandı.

  4. <strong>Uzun saçları ve karakteristik bıyıklarıyla herkesin 'Barış abi'si olan ünlü sanatçı hakkında yıllar sonra ortaya çıkan bir detay gündeme geldi.</strong>

    Uzun saçları ve karakteristik bıyıklarıyla herkesin 'Barış abi'si olan ünlü sanatçı hakkında yıllar sonra ortaya çıkan bir detay gündeme geldi.

  5. BİR İMAJDAN FAZLASIYMIŞ!<br> Farklı görünümüyle sahnelerde fırtına estiren usta sanatçının bu görünümünün, sanıldığının aksine bilinçli bir imaj tercihi olmadığı ortaya çıktı.

    BİR İMAJDAN FAZLASIYMIŞ!
    Farklı görünümüyle sahnelerde fırtına estiren usta sanatçının bu görünümünün, sanıldığının aksine bilinçli bir imaj tercihi olmadığı ortaya çıktı.

  6. <strong>Usta sanatçının 1967 yılında Hollanda'da geçirdiği bir kaza sonucu dudağında kalıcı bir yarık oluştu ve bu nedenle hep bıyık kullanmaya başladı.</strong>

    Usta sanatçının 1967 yılında Hollanda'da geçirdiği bir kaza sonucu dudağında kalıcı bir yarık oluştu ve bu nedenle hep bıyık kullanmaya başladı.

  7. <strong>Daha önce verdiği röportajlarında da meşhur bıyığı hakkında konuşan Manço'nun bunun bir stil arayışından çok, yaşadığı kazanın ardından gelişen doğal bir süreç olduğunu dile getirdiği ortaya çıktı.</strong>

    Daha önce verdiği röportajlarında da meşhur bıyığı hakkında konuşan Manço'nun bunun bir stil arayışından çok, yaşadığı kazanın ardından gelişen doğal bir süreç olduğunu dile getirdiği ortaya çıktı.

7 Ocak 2026