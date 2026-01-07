Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
3 milletvekili AK Parti'ye katılacak! 'Gençlik yuvama dönüyorum'
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Yılmaz'dan 'Vatandaşlık Maaşı' açıklaması: Pilot uygulama başlıyor
Otomotivde Cumhuriyet tarihi rekoru: 2025'te 1,3 milyon araç satıldı
AYM'den emsal karar: Toplu sözleşmede 'imza tarihi' engeli kalktı
Bakanlıktan Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun
Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
Yapay Zeka Chatgpt'yi En Çok Kullanan Ülkeler

Yapay zeka fırtınası tüm dünyayı etkisi altına alırken, kullanım oranlarına dair yayınlanan son rapor ezberleri bozdu.

  1. Yapay zeka fırtınası tüm dünyayı etkisi altına alırken, kullanım oranlarına dair yayınlanan son rapor ezberleri bozdu. Teknolojinin ana vatanı olarak bilinen ülkelerin geride kaldığı, Avrupa devlerinin ise esamesinin okunmadığı listede zirvenin sahibi herkesi şaşırttı. Türkiye'nin de kendine yer bulduğu bu küresel sıralamada, ülkemizdeki kullanım alışkanlığı ise diğerlerinden çok farklı bir tablo çiziyor. İşte yapay zekayı en çok benimseyen o ülkeler ve şaşırtıcı sonuçlar...

  2. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, hayatımıza girdiği günden bu yana alışkanlıklarımızı kökünden değiştirdi. Kimisi karmaşık kodları çözmek, kimisi ödev yapmak, kimisi ise sadece "dertleşmek" için yapay zekaya koşuyor. Peki, dünyada bu teknolojiyi en agresif kullanan millet hangisi? İşte ortaya çıkan o sonuçlar.

  3. 1. ZİRVENİN HAKİMİ: HİNDİSTAN (%45) <br> Yapay zeka liginin tartışmasız lideri Hindistan oldu. Nüfus yoğunluğuyla bilinen ülkede ChatGPT kullanım oranı tam yüzde 45. Hindistan?da öğrenciler sınav hazırlıklarında, girişimciler ise iş planlarını oluştururken yapay zekayı adeta bir kurtarıcı olarak görüyor.

  4. 2. FAS (%38) <br> Listenin ikinci sırasında Afrika?nın parlayan yıldızı Fas yer alıyor. Yüzde 38?lik kullanım oranıyla dikkat çeken ülkede halk, yapay zekayı hem eğitim süreçlerinde hem de ticari hayatta aktif bir asistan olarak benimsemiş durumda.

  5. 3. İŞ DÜNYASININ GÖZDESİ: BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (%34) <br> Teknoloji yatırımlarıyla bilinen BAE, yüzde 34 kullanım oranıyla üçüncü sırada. Ülkede ChatGPT, özellikle kurumsal hayatta, toplantı notlarının düzenlenmesi ve yeni projelerin kurgulanması aşamalarında vazgeçilmez bir araç haline geldi.

  6. 4. ARJANTİN (%32) <br> Güney Amerika temsilcisi Arjantin, yüzde 32?lik oranla dördüncü sırada. Arjantinliler yapay zekayı daha çok "yaratıcı bir ortak" olarak kullanıyor. Reklam metinlerinden senaryo yazımına kadar pek çok sanatsal üretimde ChatGPT imzası var.

  7. 5. BREZİLYA (%32) <br> Arjantin ile aynı oranı paylaşan Brezilya?da da kullanım yüzde 32 seviyesinde. Ülkede yapay zeka kullanımı sadece iş dünyasıyla sınırlı değil; bireysel günlük kullanımdan profesyonel çözümlere kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

  8. 6. GİRİŞİMCİLERİN TERCİHİ: ENDONEZYA (%32) <br> Dünyanın en kalabalık ülkelerinden Endonezya, yüzde 32 kullanım oranıyla listede yerini aldı. Özellikle küçük işletmeler ve öğrenciler, maksimum verim almak için ChatGPT?nin kapısını çalıyor.

  9. 7. GÜNEY AFRİKA (%31) <br> Eğitimde dijitalleşmeye hız veren Güney Afrika?da oran yüzde 31. Öğrenciler, araştırma süreçlerini kısaltmak ve proje geliştirmek için yapay zekadan yoğun bir şekilde faydalanıyor.

  10. 8. SOSYAL MEDYA FENOMENLİĞİ: FİLİPİNLER (%28) <br> Dijital pazarlamanın kalbinin attığı Filipinler?de oran yüzde 28. Ülkede ChatGPT, özellikle dikkat çekici sosyal medya içerikleri üretmek ve viral kampanyalar kurgulamak isteyenlerin bir numaralı tercihi.

  11. 9. İSVEÇ (%27) <br> Eğitim sistemindeki kalitesiyle bilinen İsveç?te kullanım oranı yüzde 27. İsveçliler yapay zekayı iş ve eğitim hayatına entegre ederek verimliliği artırma odaklı kullanıyor.

  12. 10. GÜNEY KORE (%26) <br> Teknoloji devi Güney Kore?de oran yüzde 26. Ülkede yapay zeka, K-Pop ve dizi sektörü için senaryo geliştirmeden, okullardaki ders planlarına kadar hayatın her alanına sızmış durumda.

  13. 11. TÜRKİYE: ÖĞRENCİLERİN GİZLİ KAHRAMANI (%23) <br> Ve Türkiye... Ülkemiz yüzde 23?lük kullanım oranıyla listenin 11. sırasında kendine yer buldu. Türkiye'deki kullanım alışkanlıklarına bakıldığında ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. ChatGPT ülkemizde en çok tez yazımı, ödev hazırlama gibi akademik konularda ve genç girişimcilerin projelerinde kullanılıyor.

  14. 12. SÜRPRİZ SON: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (%23) <br> Yapay zekanın doğduğu topraklar olan ABD, yüzde 23 ile listenin son sırasında yer alarak şaşırttı. Amerikalılar teknolojiyi daha çok yazılım projelerinde kodlama desteği ve günlük iş akışlarını hızlandırmak için kullanıyor.

7 Ocak 2026