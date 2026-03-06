Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atandı
EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
YÖK Başkanı Özvar: Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği önemli
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Araştırmacılar En Doğru Uyku Süresini Açıkladı

  1. Yeni bir bilimsel araştırma, uyku süresi ile insülin direnci, diyabet ve diğer metabolik hastalıklar arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi. Buna göre; tip 2 diyabet riskini azaltmak için her gece yaklaşık 7 saat 18 dakika uyku ideal süreye eş değer.

  2. <strong>BMJ Open Diabetes Research &amp; Care dergisinde yayımlanan bir araştırma, uyku süresinin kan şekeri kontrolü ve tip 2 diyabet riski üzerindeki etkilerini ortaya çıkardı.</strong>

  3. <p><span><strong>23 BİN KİŞİNİN VERİLERİ ANALİZ EDİLDİ</strong></span></p> <p><strong>Çin'deki Nantong Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada; ABD'de yaşayan yaklaşık 23 bin yetişkin mercek altına alındı ve katılımcıların uyku süreleri ile kan şekeri seviyeleri incelendi.</strong></p>

    Çin'deki Nantong Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada; ABD'de yaşayan yaklaşık 23 bin yetişkin mercek altına alındı ve katılımcıların uyku süreleri ile kan şekeri seviyeleri incelendi.

  4. <strong>Yapılan analizler, gece uykusu süresi ile kan şekeri kontrolü arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Buna göre; hem çok az hem de çok fazla uyumak metabolik sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir.</strong>

  5. <p><span><strong>EN DENGELİ SONUÇLAR 7 SAAT 18 DAKİKA UYUYAN KİŞİLERDE GÖRÜLDÜ</strong></span></p> <p><strong>Gün içerisinde 7 saat 18 dakikalık bir uyku süresi, insülin direncini önlemeye yardımcı olabilecek etkiye sahip.</strong></p>

  6. <p><span><strong>HAFTA SONU UYKUSU DA İNCELENDİ</strong></span></p> <p><strong>Hafta sonu değişen uyku süresini de inceleme altına alan araştırmacılar, hafta sonu birkaç saat daha fazla uyumanın faydalı olabileceğini belirtti. Ancak hafta içi belirtilen süreden fazla uyunuyorsa hafta sonu da uzun süre uyumak "glikoz metabolizmasının bozulma riskini" artırabilir.</strong></p>

  7. <p><span><strong>KÖTÜ UYKU METABOLİK SAĞLIĞI ETKİLEYEBİLİR</strong></span></p> <p><strong>Düzensiz ve yetersiz uykunun metabolik sağlık için olumsuz sonuçlara yol açtığına dikkat çeken araştırmacılar, yetersiz uykunun vücutta iltihaplanma, kan basıncını yükseltme ve stres hormonlarının seviyesini artırmda rol oynadığını ekledi.</strong></p>

  8. <strong>Uzmanlar ayrıca bunun bir "kısır döngüye" neden olabileceğini vurguladı.</strong>

6 Mart 2026