Araştırmacılar En Doğru Uyku Süresini Açıkladı
Yeni bir bilimsel araştırma, uyku süresi ile insülin direnci, diyabet ve diğer metabolik hastalıklar arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi.
Yeni bir bilimsel araştırma, uyku süresi ile insülin direnci, diyabet ve diğer metabolik hastalıklar arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi. Buna göre; tip 2 diyabet riskini azaltmak için her gece yaklaşık 7 saat 18 dakika uyku ideal süreye eş değer.
BMJ Open Diabetes Research & Care dergisinde yayımlanan bir araştırma, uyku süresinin kan şekeri kontrolü ve tip 2 diyabet riski üzerindeki etkilerini ortaya çıkardı.
23 BİN KİŞİNİN VERİLERİ ANALİZ EDİLDİ
Çin'deki Nantong Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada; ABD'de yaşayan yaklaşık 23 bin yetişkin mercek altına alındı ve katılımcıların uyku süreleri ile kan şekeri seviyeleri incelendi.
Yapılan analizler, gece uykusu süresi ile kan şekeri kontrolü arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Buna göre; hem çok az hem de çok fazla uyumak metabolik sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir.
EN DENGELİ SONUÇLAR 7 SAAT 18 DAKİKA UYUYAN KİŞİLERDE GÖRÜLDÜ
Gün içerisinde 7 saat 18 dakikalık bir uyku süresi, insülin direncini önlemeye yardımcı olabilecek etkiye sahip.
HAFTA SONU UYKUSU DA İNCELENDİ
Hafta sonu değişen uyku süresini de inceleme altına alan araştırmacılar, hafta sonu birkaç saat daha fazla uyumanın faydalı olabileceğini belirtti. Ancak hafta içi belirtilen süreden fazla uyunuyorsa hafta sonu da uzun süre uyumak "glikoz metabolizmasının bozulma riskini" artırabilir.
KÖTÜ UYKU METABOLİK SAĞLIĞI ETKİLEYEBİLİR
Düzensiz ve yetersiz uykunun metabolik sağlık için olumsuz sonuçlara yol açtığına dikkat çeken araştırmacılar, yetersiz uykunun vücutta iltihaplanma, kan basıncını yükseltme ve stres hormonlarının seviyesini artırmda rol oynadığını ekledi.
Uzmanlar ayrıca bunun bir "kısır döngüye" neden olabileceğini vurguladı.