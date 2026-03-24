Acil İhtiyacı Olan Emekliye 17.000 TL
Milyonlarca emekli bankalar tarafından hayata geçirilen kampanyaları takip ediyor.
Emekliler, bankalar tarafından hayata geçirilen yeni kampanyaları takip etmeye devam ediyor. Bu kampanyalardan bir tanesine daha ilişkin detaylar geldi.
Yepyeni bir nakit avans kampanyası Halkbank tarafından resmen duyuruldu.
TV100'de yer alan habere göre nakit sıkışıklığı yaşayan ve acil harcamaları için finansman arayan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için devreye alınan bu sistem, başvuru kolaylığıyla öne çıkıyor.
Ek belge veya uzun prosedürler gerektirmeyen bu yeni destek paketiyle birlikte, maaşını aynı bankadan alan vatandaşlar rahat bir nefes alma fırsatı buluyor. Kampanyanın en dikkat çekici özelliği, şubelere gitmeye gerek kalmadan tamamen dijital ortamda işlem yapılabilmesi olarak gösteriliyor.
Mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden dakikalar içinde tamamlanan başvuruların ardından onaylanan 17000 TL tutarındaki nakit avans limiti, doğrudan emeklilerin maaş hesaplarına yatırılıyor.
Kullanılan 17000 TL limitli nakit avans için uygulanan düşük faiz oranları ve kişiye özel taksitlendirme seçenekleri, maaş seviyelerine uygun olarak düzenlenebiliyor.