Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Kan Donduran İtiraf
Cinayet anını saniye saniye anlattı! Aylık geliri ise...
İstanbul'un göbeğinde futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği o gecenin perdesi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun şok ifadesiyle aralanıyor. Eski sevgilisi Vahap Canbay tarafından alıkonulduğunu iddia eden ünlü ismin anlattıkları, cinayet gecesinin bilinmeyenlerini gün yüzüne çıkardı. İlk andan son ana kadar, işte o gecenin her bir detayı ve Kalaycıoğlu'nun mahkemede beyan ettiği o dudak uçuklatan aylık kazancı...
Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, iş insanı sevgilisi Kadayıfçıoğlu ve ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemede aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu beyan eden Kalaycıoğlu, o kanlı geceyi saniye saniye anlattı. Eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay tarafından alıkonulduğunu iddia eden ünlü ismin ifadesi, cinayetin perde arkasındaki korkunç detayları gün yüzüne çıkardı.
Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Kalaycıoğlu, ifadesinde aylık gelirinin '250 bin lira' olduğunu belirterek geçimini şarkıcılıkla sağladığını söyledi.
"KUBİLAY'I VAHAP ARACILIĞIYLA TANIYORDUM"
Aleyna Kalaycıoğlu cinayet gecesi yaşananları ifadesinde şöyle anlattı:
Kubilay Kaan Kundakçı'yı eski erkek arkadaşım Vahap Canbay aracılığıyla tanımıştım. Vahap'ın ayak işlerini yapardı. Vahap, onu yeri geldiğinde şoför olarak kullandığını belirtiyordu. Vahap bazen Kubilay'ı yanıma gönderip bana yardımcı oluyordu. Benim ulaşım işlerimde de yardımcı olurdu. Çok sevdiğim kardeşimdir. Samimiyetimiz de vardı. Benim telefonumda Kubilay olarak kayıtlı. Bazen benim aracımla da gezerdi. Arabalara merakı vardı.
"VAHAP BENİ ARABADA ALIKOYDU"
Vahap'la inişli çıkışlı ilişkimiz vardı. Bazen Vahap'ın bana şiddeti oluyordu. Bir sefer biz arabadaydık. Arabayı Kubilay kullanıyordu. Vahap beni arabada alıkoydu. Bu yaklaşık bir sene önceydi. Hatta o gün Vahap'ın doğum günüydü. Doğum günü çıkışında tartıştık. Beni aracında alıkoydu. O gün şoför Kubilay'dı. Kubilay futbolcuydu. Kars ilinde olduğunu biliyorum, orada oynuyordu. Hatta kendisini eski futbolcu arkadaşlarımla görüştürmüştüm. Amacı iyi bir kulübe transfer olmasıydı. Futbolu çok seviyordu. Eski futbolcularla görüştürerek aslında benim amacım ona yardımcı olmaktı. Onun dışında fazla bir görüşmemiz yoktu.
"SABIKASI YOKTU, SİLAHI YOKTU"
Vahap'ın Bağcılar'da müzik stüdyosu vardı. O müzik stüdyosu çete tarafından taranmıştı. Bunun üzerine ailesi Kubilay'ı uzun süre kendisiyle görüştürmemişti. Bildiğim kadarıyla Kubilay'ın sabıkası yoktur, silahı yoktur. Üzerinde hiç silah görmedim. Saf ve temiz bir çocuktur.
"EVDE SÜREKLİ BAŞKALARI VARDI"
Beykoz'daki evimizde Vahap sık sık arkadaşlarını getiriyordu. Arkadaşlarıyla birlikte bizim evde kalıyordu. Annem bundan çok ciddi şekilde rahatsız olmaya başladı. Ben de baktım ki annemle birlikte Vahap'ın arası açılıyor ve sürekli bir gerilim yaşanıyor. Bu kez biz Vahap'la ayrı bir eve geçtik. Mecidiyeköy'de bir AVM'nin üst katında bulunan bir gökdelende yaşamaya başladık.
Vahap'ın mafyatik, çok fazla arkadaşı vardı. Biz iki kişi yaşamamız gerekirken evde başkaları vardı. Salonda sürekli başkaları yatıyordu. Sürekli böyle kriminal tipler geliyordu. Bu durum beni rahatsız ediyordu. Hatta bu anlamda ticari bir şey yoktu ama abisinin cezaevine girmiş olması ve onların bağlantılarının devam ediyor olması nedeniyle sürekli böyle bir ortam vardı.
"TOKSİK BİR İLİŞKİYDİ"
Kısacası mutsuz ve toksik bir ilişkimiz vardı. Son günlerde psikolojim iyice bozuldu ve bana sarmaya başladı. Ben hiçbir yere çıkamaz oldum. Sadece evde prodüktörle birlikte müzik yapıyordum. Her gün ağlayarak zaman geçirmeye başladım. Bu durum ayrılmamızla sonuçlandı. Vahap'la en çok ters düştüğümüz konu, yaptığı hataları kabul etmemesiydi.
"ALAATTİN İLE İLİŞKİM 2 HAFTA ÖNCE BAŞLADI"
Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkim iki hafta önce başladı. Annem vesile oldu. Annem, ailenin düzgün bir aile olduğunu ve Alaattin'in bana ilgisi olduğunu söyledi. Biz de Alaattin ile tanışarak konuşmaya başladık. Alaattin ile tanışmadan iki hafta önce Vahap'tan ayrılmıştım. Alaattin'in bildiğim kadarıyla armatörlük yaptığını biliyorum. Annem, hayatımda düzgün bir ilişki olsun diye beni Alaattin ile tanıştırdı. Kendisine karşı olumlu bir izlenimim oldu. Bana saygılı davranıyordu. Bir gün önce Alaattin'in Kandilli'deki evinde kaldım. Tek başına yaşadığı için birlikte kaldık. O sabah Alaattin'le birlikte işe gittik. Stüdyoda kayıt almam gerekiyordu. Ümraniye'deki stüdyoya gittik. Oradaki ofiste bulunan kişilerle konuştuk. Saat 15.00 gibi stüdyodaydım.
"VAHAP BENİ TEHDİT ETTİ"
Daha sonra Vahap'la telefonda görüştük. Vahap Canbay bana, 'Eğer bir ilişkin varsa seni de kendimi de öldürürüm' dedi. Bu yüzden yeni ilişkimi kimseye söylemedim. Bu görüşmeden sonra aynı gün Kubilay beni aradı. 'Abla, ben sizi barıştırmak istiyorum, oraya gelmek istiyorum' dedi. Ben de kendisine ısrarla gelmemesi gerektiğini söyledim. Araya kimseyi sokmak istemediğimi, ilişkimin bittiğini, ailesiyle vakit geçirmesi gerektiğini söyledim ve telefonu kapattım.
"VAHAP'IN ARACINI GÖRÜNCE ÇOK KORKTUM"
Stüdyoya geldiğim arabayı uzak bir yere park etmiştim. İlişkimi kimse bilmesin diye arabayı uzağa bırakmıştım. Daha sonra yemeğe çıktık. Köpeğimi stüdyoda bıraktık. İçeride temizlik görevlisi vardı. Yemekteyken bir aracın stüdyoya yakın bir yere park ettiğini duyduk. Çalışan bir arkadaşımıza gidip bakmasını söyledik. Araç plakasının 16 olduğunu söyleyince bunun Vahap'ın kullandığı araç olduğunu anladım. Çok korktum. Bana bir şey yapmak için geldiğini düşündüm. Annemi arayıp durumu anlattım. Sonra Alaattin'le konuştuk.
"ALAATTİN 'BEN GİDİP KONUŞACAĞIM' DEDİ"
Aradan yaklaşık iki saat geçti. Vahap'ın bulunduğu aracın oradan gitmediğini gördük. Beni görmesinler diye stüdyoya da gitmedim. Alaattin iki araçla geldi. Vito tipi araçla köpeğimi alacaktık. Köpeğim rahat etsin diye büyük araç getirdi. Ben de araca bindim. Stüdyonun bulunduğu yere geldiğimizde Vahap'ın aracıyla karşı karşıya geldik. Vahap bizi görünce araç içinde eğildi, sanki bir şey alacak sandık. Alaattin, 'Ben gidip konuşacağım' dedi.
"CAMA VURDU SONRA SİLAHI UZATTI"
Alaattin cama vurdu. Camı açan Vahap'la konuşmaya başladı. 'Kızı rahat bırak' dedi. Tartışma çıkınca Alaattin camdan silahı uzattı. Vahap elini tutunca silah patladı. Sonra Alaattin araca geri geldi. Ben şok geçirdim. Panik oldum, ağlamaya başladım. Olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra beni yol üzerinde araçtan indirdiler. Ben de taksiyle uzaklaştım.