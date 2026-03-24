Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Kan Donduran İtiraf

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, iş insanı sevgilisi Kadayıfçıoğlu ve ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemede aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu beyan eden Kalaycıoğlu, o kanlı geceyi saniye saniye anlattı. Eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay tarafından alıkonulduğunu iddia eden ünlü ismin ifadesi, cinayetin perde arkasındaki korkunç detayları gün yüzüne çıkardı.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Kalaycıoğlu, ifadesinde aylık gelirinin '250 bin lira' olduğunu belirterek geçimini şarkıcılıkla sağladığını söyledi.

"KUBİLAY'I VAHAP ARACILIĞIYLA TANIYORDUM"

Aleyna Kalaycıoğlu cinayet gecesi yaşananları ifadesinde şöyle anlattı:

Kubilay Kaan Kundakçı'yı eski erkek arkadaşım Vahap Canbay aracılığıyla tanımıştım. Vahap'ın ayak işlerini yapardı. Vahap, onu yeri geldiğinde şoför olarak kullandığını belirtiyordu. Vahap bazen Kubilay'ı yanıma gönderip bana yardımcı oluyordu. Benim ulaşım işlerimde de yardımcı olurdu. Çok sevdiğim kardeşimdir. Samimiyetimiz de vardı. Benim telefonumda Kubilay olarak kayıtlı. Bazen benim aracımla da gezerdi. Arabalara merakı vardı.