Hibrit Ve Elektrikli Otomobillerde Tarihi Yükseliş

Türkiye'de en çok hangi yakıt türü tercih ediliyor? TÜİK'ten yeni rapor

  1. Türkiye'de otomobil pazarında dengeler 2026 yılı itibarıyla dikkat çekici biçimde değişiyor. Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve akaryakıt fiyatlarındaki belirsizlik, araç sahiplerinin ve yeni otomobil almayı planlayanların tercihlerini doğrudan etkiledi. TÜİK'in Ocak-Şubat dönemini kapsayan verileri, klasik motor seçeneklerinden alternatif teknolojilere doğru güçlü bir yönelime işaret ediyor.

    Türkiye'de otomobil pazarında dengeler 2026 yılı itibarıyla dikkat çekici biçimde değişiyor. Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve akaryakıt fiyatlarındaki belirsizlik, araç sahiplerinin ve yeni otomobil almayı planlayanların tercihlerini doğrudan etkiledi. TÜİK'in Ocak-Şubat dönemini kapsayan verileri, klasik motor seçeneklerinden alternatif teknolojilere doğru güçlü bir yönelime işaret ediyor.

  2. <p><strong>TOPLAM KAYIT SAYISI 144 BİNİ AŞTI</strong></p><p>Resmi verilere göre 2026'nın ilk iki ayında trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı 144 bin 279 olarak gerçekleşti. Bu dönemde sadece satış adetleri değil, yakıt türlerine göre dağılım da önemli ölçüde değişti. Özellikle enerji maliyetlerindeki oynaklık, tüketiciyi daha ekonomik ve sürdürülebilir seçeneklere yönlendirdi.</p>

    TOPLAM KAYIT SAYISI 144 BİNİ AŞTI

    Resmi verilere göre 2026'nın ilk iki ayında trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı 144 bin 279 olarak gerçekleşti. Bu dönemde sadece satış adetleri değil, yakıt türlerine göre dağılım da önemli ölçüde değişti. Özellikle enerji maliyetlerindeki oynaklık, tüketiciyi daha ekonomik ve sürdürülebilir seçeneklere yönlendirdi.

  3. <p><strong>DİZELDE GERİ ÇEKİLME SÜRÜYOR</strong></p><p>Uzun yıllar pazarın güçlü oyuncularından biri olan dizel motorlar, artık eski cazibesini yitiriyor. 2025 Şubat ayında yüzde 10,5 seviyesinde olan dizel otomobil payı, 2026 Şubat itibarıyla yüzde 8,5'e geriledi. Yeni satışlarda dizelin payının tek haneli rakamlarda kalması, bu motor tipinin kademeli olarak geri planda kaldığını net biçimde ortaya koyuyor.</p>

    DİZELDE GERİ ÇEKİLME SÜRÜYOR

    Uzun yıllar pazarın güçlü oyuncularından biri olan dizel motorlar, artık eski cazibesini yitiriyor. 2025 Şubat ayında yüzde 10,5 seviyesinde olan dizel otomobil payı, 2026 Şubat itibarıyla yüzde 8,5'e geriledi. Yeni satışlarda dizelin payının tek haneli rakamlarda kalması, bu motor tipinin kademeli olarak geri planda kaldığını net biçimde ortaya koyuyor.

  4. <p><strong>HİBRİT VE ELEKTRİKTE TARİHİ YÜKSELİŞ</strong></p><p>Alternatif yakıtlı araçlar ise yükselişini sürdürüyor. Şubat 2026 verilerine göre trafiğe kaydı yapılan her üç otomobilden biri hibrit motor teknolojisine sahip. Hibrit araçların payı yüzde 31,4'e ulaşarak dikkat çekici bir seviyeye çıktı.</p><p><strong>Tam elektrikli otomobillerdeki artış da hız kesmedi. Elektrikli araçların payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükselerek yüzde 17,4'e ulaştı. Bu artış, tüketicinin artık sadece satın alma maliyetini değil, uzun vadeli kullanım giderlerini de daha fazla dikkate aldığını gösteriyor.</strong></p>

    HİBRİT VE ELEKTRİKTE TARİHİ YÜKSELİŞ

    Alternatif yakıtlı araçlar ise yükselişini sürdürüyor. Şubat 2026 verilerine göre trafiğe kaydı yapılan her üç otomobilden biri hibrit motor teknolojisine sahip. Hibrit araçların payı yüzde 31,4'e ulaşarak dikkat çekici bir seviyeye çıktı.

    Tam elektrikli otomobillerdeki artış da hız kesmedi. Elektrikli araçların payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükselerek yüzde 17,4'e ulaştı. Bu artış, tüketicinin artık sadece satın alma maliyetini değil, uzun vadeli kullanım giderlerini de daha fazla dikkate aldığını gösteriyor.

  5. <p><strong>BENZİNLİ ARAÇLAR LİDERLİĞİNİ KORUDU</strong></p><p>Tüm bu değişime rağmen benzinli otomobiller, pazar liderliğini sürdürmeyi başardı. 2026 Şubat itibarıyla yüzde 42'lik paya sahip olan benzinli araçlar, hala en çok tercih edilen motor tipi konumunda bulunuyor.</p><p><strong>Öte yandan LPG'li araçlarda düşüş dikkat çekiyor. 2025'te yüzde 0,9 olan LPG payı, 2026'da yüzde 0,7'ye gerileyerek sınırlı da olsa gerilemesini sürdürdü.</strong></p>

    BENZİNLİ ARAÇLAR LİDERLİĞİNİ KORUDU

    Tüm bu değişime rağmen benzinli otomobiller, pazar liderliğini sürdürmeyi başardı. 2026 Şubat itibarıyla yüzde 42'lik paya sahip olan benzinli araçlar, hala en çok tercih edilen motor tipi konumunda bulunuyor.

    Öte yandan LPG'li araçlarda düşüş dikkat çekiyor. 2025'te yüzde 0,9 olan LPG payı, 2026'da yüzde 0,7'ye gerileyerek sınırlı da olsa gerilemesini sürdürdü.

  6. <p><strong>MEVCUT ARAÇ PARKIYLA YENİ SATIŞLAR ARASINDA FARK AÇILIYOR</strong></p><p>Veriler, Türkiye'deki mevcut araç parkı ile yeni satışlar arasındaki farklılaşmayı da gözler önüne seriyor. Trafikte kayıtlı yaklaşık 17,5 milyon otomobilin yüzde 32,4'ü hâlâ dizel araçlardan oluşuyor. Ancak yeni satışlarda dizelin payının yüzde 9 seviyesine kadar düşmesi, önümüzdeki yıllarda bu tablonun hızla değişeceğine işaret ediyor.</p>

    MEVCUT ARAÇ PARKIYLA YENİ SATIŞLAR ARASINDA FARK AÇILIYOR

    Veriler, Türkiye'deki mevcut araç parkı ile yeni satışlar arasındaki farklılaşmayı da gözler önüne seriyor. Trafikte kayıtlı yaklaşık 17,5 milyon otomobilin yüzde 32,4'ü hâlâ dizel araçlardan oluşuyor. Ancak yeni satışlarda dizelin payının yüzde 9 seviyesine kadar düşmesi, önümüzdeki yıllarda bu tablonun hızla değişeceğine işaret ediyor.

  7. <p><strong>TÜKETİCİ ARTIK DAHA HESAPLI VE SEÇİCİ</strong></p><p>Otomobil pazarında genel olarak yüzde 16'lık daralma yaşanmasına rağmen, elektrikli araç satışlarının artış göstermesi dikkat çekiyor. Bu durum, tüketicinin artık tercihlerini yalnızca fiyat üzerinden değil; yakıt verimliliği, teknoloji ve uzun vadeli maliyet avantajı üzerinden şekillendirdiğini ortaya koyuyor.</p><p>TÜİK verileri, Türkiye otomobil pazarında eski alışkanlıkların yerini hızla yeni teknolojilere bıraktığını açık biçimde gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu dönüşümün daha da belirginleşmesi bekleniyor.</p>

    TÜKETİCİ ARTIK DAHA HESAPLI VE SEÇİCİ

    Otomobil pazarında genel olarak yüzde 16'lık daralma yaşanmasına rağmen, elektrikli araç satışlarının artış göstermesi dikkat çekiyor. Bu durum, tüketicinin artık tercihlerini yalnızca fiyat üzerinden değil; yakıt verimliliği, teknoloji ve uzun vadeli maliyet avantajı üzerinden şekillendirdiğini ortaya koyuyor.

    TÜİK verileri, Türkiye otomobil pazarında eski alışkanlıkların yerini hızla yeni teknolojilere bıraktığını açık biçimde gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu dönüşümün daha da belirginleşmesi bekleniyor.

25 Mart 2026