Hibrit Ve Elektrikli Otomobillerde Tarihi Yükseliş

HİBRİT VE ELEKTRİKTE TARİHİ YÜKSELİŞ

Alternatif yakıtlı araçlar ise yükselişini sürdürüyor. Şubat 2026 verilerine göre trafiğe kaydı yapılan her üç otomobilden biri hibrit motor teknolojisine sahip. Hibrit araçların payı yüzde 31,4'e ulaşarak dikkat çekici bir seviyeye çıktı.

Tam elektrikli otomobillerdeki artış da hız kesmedi. Elektrikli araçların payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükselerek yüzde 17,4'e ulaştı. Bu artış, tüketicinin artık sadece satın alma maliyetini değil, uzun vadeli kullanım giderlerini de daha fazla dikkate aldığını gösteriyor.