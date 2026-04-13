İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Altında denge arayışı: İşte güncel altın fiyatları...
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği, mezarlıkları 7/24 kamerayla izleyecek
Akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi
Bağırsak İçin En Kötü Besinler!

  1. Vücudun "ikinci beyni" olarak kabul edilen bağırsakların sağlığını korumak için doğru beslenme alışkanlıkları edinmek oldukça önemli. Vücudun birçok işlevinde kritik rol oynayan bağırsak sağlığı için bazı besinler, bu dengeyi tamamen altüst ediyor. Beslenme bilimcisi Toral Shah, bağırsak sağlığı için ciddi risk oluşturan bazı besinlere dikkat çekti.

  2. <strong>Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan bağırsaklar, aslında vücudumuzun "ikinci beyni" ve sağlık kalemiz. Öyle ki bağırsaklar sağlıklıysa enerji yüksek, cilt daha parlak, bağışıklık sistemi daha güçlü ve zihin daha berraktır.</strong>

  3. <strong>&nbsp;Bağışıklık sistemimizin yaklaşık %70-80'i bağırsaklarda yerleşik olduğunu göz önüne aldığımızda bağırsaklarımızı korumanın hayati önemi ortaya çıkıyor.</strong>

  4. <strong>Uzmanlara göre; yanlış beslenme alışkanlıkları bağırsak mikrobiyomunu bozarak uzun vadede ciddi sorunları beraberinde getiriyor.&nbsp;</strong>

  5. <strong>Doğru ve sağlıklı besinlerin bağırsak sağlığı için önemine dikkat çeken Beslenme bilimcisi Toral Shah, bağırsak mikrobiyomunun yiyecekleri parçaladığını, besin emilimini sağladığını ve zararlı patojenlerle savaştığını belirtiyor.</strong>

  6. <strong>Bu noktada uzmanlar, haftada en az 30 farklı sebze ve meyve tüketilmesini, yüksek lifli gıdalara ve Akdeniz tipi beslenmeye ağırlık verilmesini öneriyor. Ancak bazı gıdalar bağırsak sağlığı için ciddi risk oluşturuyor.&nbsp;</strong>

  7. <span style="color:#B22222"><strong>İşte, bağırsak sağlığı için tüketilmemesi gereken besinler...</strong></span>

  8. <p><span style="color:#FF0000"><strong>1. ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR</strong></span></p> <p><strong>Yapay tatlandırıcı, aroma artırıcı ve katkı maddeleri içeren ultra işlenmiş gıdalar, bağırsak sağlığı için ciddi risk oluşturuyor.</strong></p>

  9. <strong>Bu tür gıdalar, birçok sağlık sorununa neden olabileceği gibi uzmanlar tamamen yasaklamak yerine "%80 sağlıklı, %20 esnek" kuralına uygun bir beslenme şeklinin uygun olabileceğini vurguluyor.</strong>

  10. <p><span style="color:#FF0000"><strong>2. KIZARTILMIŞ GIDALAR</strong></span></p> <p><strong>Doymuş ve trans yağ oranı yüksek olan kızartmalar, bağırsak florasını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar; patates, sosis ya da köfte gibi gıdaların kızartma yerine fırınlama yöntemiyle servis edilmesinin sağlıklı bir seçenek oluşturduğuna işaret ediyor.</strong></p>

  11. <p><span style="color:#FF0000"><strong>3. YÜKSEK ŞEKERLİ GIDALAR</strong></span></p> <p><strong>Rafine şeker içeren gıdalar, bağırsak sağlığının en büyük düşmanlarından biri. Kek, büskivinin yanı sıra meyveli yoğurtlar, meyve suları ya da soslar da bu gıda grubu içerisinde yer alıyor. Uzmanlar bu noktada rafine şekerli gıdaların bağırsakta enflamasyona neden olduğunu belirtiyor.</strong></p>

  12. <p><span style="color:#FF0000"><strong>4. YAPAY TATLANDIRICILAR</strong></span></p> <p><strong>Uzmanlara göre; bağırsak sağlığı için risk oluşturan bir diğer gıda şeker yerine kullanılan yapay tatlandırıcılar. Bağırsak sağlığı üzerindeki etkileri konusunda bilim dünyasında tartışmalara neden olan yapay tatlandırıcıların, hayvan ve insan çalışmaları arasında çelişkili sonuçları mevcut. Bundan dolayı uzmanlar, yapay tatlandırıcılar konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtiyor.</strong></p>

13 Nisan 2026