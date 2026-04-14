Yıllar Sonra Gelen İtiraf!

"ÇOK KORKUYORUM" "Çok büyük bir sırrım var. Gerçeği açıkladığımda beni yargılamanızdan, dışlamanızdan ve bana olan inancınızı yitirmenizden korkuyorum. Ben bipolarım. Hayatım boyunca taşımam gereken ve toplum tarafından damgalanma ihtimali yüksek bir durum."