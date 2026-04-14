Yıllar Sonra Gelen İtiraf!
Avrupa Yakası'nın "Yaprak"ı Hale Caneroğlu, katıldığı programda yıllardır sakladığı hastalığını ilk kez açıkladı.
-
Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Yaprak" karakteriyle tanınan Hale Caneroğlu, katıldığı bir programda yıllardır gizlediği sağlık durumunu ilk kez açıkladı.
-
Türk televizyonunun en sevilen komedi yapımları arasında gösterilen dizide uzun süre rol alan Caneroğlu, son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyordu.
-
Bu kez Ece Vahapoğlu'nun programına konuk olan oyuncu, samimi itiraflarda bulundu.
-
HASTALIĞINI İLK KEZ AÇIKLADI"Kendimi güvende hissettiğim bir programla açılış yapmak istedim" diyerek sözlerine başlayan Hale Caneroğlu, yıllardır sakladığı hastalığını şu sözlerle dile getirdi:
-
"ÇOK KORKUYORUM" "Çok büyük bir sırrım var. Gerçeği açıkladığımda beni yargılamanızdan, dışlamanızdan ve bana olan inancınızı yitirmenizden korkuyorum. Ben bipolarım. Hayatım boyunca taşımam gereken ve toplum tarafından damgalanma ihtimali yüksek bir durum."