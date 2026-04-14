Soru Açıldı Yarışmacı Soğuk Ter Döktü!
Kim Milyoner Olmak İster dün akşam yayınlanan bölümde yeniden ilgi odağı oldu. Yarışmaya katılan Ferhat Buran isimli yarışmacı 500 bin TL değerindeki soruya kadar gelerek başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı 11.soruya cevap veremeyince yarışmadan ayrılma kararı aldı.
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan son bölümünde yarışmacı Ferhat Buran izleyenlere adeta seyir keyfi yaşattı.
Yarışmacı, ilk baraj sorularına rahatlıkla cevap vererek ikinci baraj sorularına kadar ulaşmayı başardı.
500 BİN TL'LİK SORUYU AÇTI! 500 bin TL'lik soruda zor anlar yaşayan yarışmacıya sorulan soruda, "Antep fıstıkgillerden, yapraklarını dökmeyen tropikal bir meyvve ağacı olan kajunun diğer adı hangisidir?" sorusu çıktı.
Yarışmacı seyirci jokeri hakkının kaldığını bilmesine rağmen kullanmak istemedi.
YARIŞMADAN ÇEKİLME KARARI ALDI Yarışmadan çekilme kararı alan Ferhat Buran, 300 Bin TL ile yarışmadan ayrıldı.
Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın tahminini sorması üzerine yarışmacı, "A" seçeneğini dile getirdi ve doğru yanıt "C" şıkkı "Bilader ağacı" olacaktı.