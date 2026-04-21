5 Yıl Önceden Hastalığın Uyarısını Veriyor

Kahramanmaraş saldırganının annesi de tutuklandı
Kahramanmaraş saldırganının annesi de tutuklandı
Bakan Gürlek'ten 'Gülistan Doku' açıklaması: 'Ceset yoksa fail yok' algısı yanlış
Bakan Gürlek'ten 'Gülistan Doku' açıklaması: 'Ceset yoksa fail yok' algısı yanlış
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
TBMM, okul saldırılarının nedenlerini araştıracak
TBMM, okul saldırılarının nedenlerini araştıracak
Eğitimde 52 milyonluk vurgun: Okul müdürü ve şebekesi tutuklandı
Eğitimde 52 milyonluk vurgun: Okul müdürü ve şebekesi tutuklandı
Yeşilay araştırdı: İnternet kullanım süresi siber zorbalığı etkiliyor mu?
Yeşilay araştırdı: İnternet kullanım süresi siber zorbalığı etkiliyor mu?
İçişleri'nden 'sarı' kodlu uyarı: Yarın o illerde sağanak var
İçişleri'nden 'sarı' kodlu uyarı: Yarın o illerde sağanak var
Ege'de harika krizi: Dışişleri'nden Yunanistan'ın tek taraflı hamlesine yanıt
Ege'de harika krizi: Dışişleri'nden Yunanistan'ın tek taraflı hamlesine yanıt
Kartlı harcamalarda %49 artış: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Kartlı harcamalarda %49 artış: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Eylem planı hazır: İşte 5 maddelik okul güvenliği paketi
Eylem planı hazır: İşte 5 maddelik okul güvenliği paketi
'AVM'lere girişler ücretli oluyor' iddiasına DMM'den açıklama
'AVM'lere girişler ücretli oluyor' iddiasına DMM'den açıklama
RK Başkanı açıkladı: Özel okullara fiyat soruşturması genişleyecek
RK Başkanı açıkladı: Özel okullara fiyat soruşturması genişleyecek
18 ilde 'siber' operasyon: 127 gözaltı, 56 tutuklama
18 ilde 'siber' operasyon: 127 gözaltı, 56 tutuklama
Sadece Gülistan'in değil tüm hastaların LOG kayıtları silinmiş
Sadece Gülistan'in değil tüm hastaların LOG kayıtları silinmiş
Okul katilinin annesi telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
Okul katilinin annesi telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
Kamu sitelerinde yapay zeka dönüşümü başladı
Kamu sitelerinde yapay zeka dönüşümü başladı
Bakan Göktaş: Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk
Bakan Göktaş: Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk
Bakan Gürlek: Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor
Bakan Gürlek: Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor
Sanal devriyede yeni dönem: Yapay zekanın rolü artacak
Sanal devriyede yeni dönem: Yapay zekanın rolü artacak
Devlet Bahçeli: Yalnız bir asayiş dosyası olarak ele alınamaz
Devlet Bahçeli: Yalnız bir asayiş dosyası olarak ele alınamaz
Cevdet Yılmaz: Türkiye küresel ekonomide daha etkin bir rol oynama yolunda ilerliyor
Cevdet Yılmaz: Türkiye küresel ekonomide daha etkin bir rol oynama yolunda ilerliyor
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 11 şüpheli tutuklandı
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 11 şüpheli tutuklandı
Bekarlık 'sultanlık' değil! Tek kişilik hayat, çift kişilik fatura
Bekarlık 'sultanlık' değil! Tek kişilik hayat, çift kişilik fatura
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı yarın açıklanacak
Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye çalışanı tutuklandı
Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye çalışanı tutuklandı
İslam Memiş'ten uyarı: Altını olan sakın satmasın!
İslam Memiş'ten uyarı: Altını olan sakın satmasın!
Türkiye Ebru Başsavcıyı konuşuyor: 6 yıllık sis perdesi aralanıyor!
Türkiye Ebru Başsavcıyı konuşuyor: 6 yıllık sis perdesi aralanıyor!
TÜİK açıkladı: İşte 2025'te bebeklere en çok verilen isimler
TÜİK açıkladı: İşte 2025'te bebeklere en çok verilen isimler
HSK'dan flaş adli yargı kararnamesi
HSK'dan flaş adli yargı kararnamesi

5 Yıl Önceden Hastalığın Uyarısını Veriyor

Bilim insanları ölümcül boyuta ulaşabilen kalp yetmezliğini hastalık ortaya çıkmadan yıllar önce tahmin edebilen pratik bir tarama yöntemi geliştirdi.

  1. Bilim insanları kalp yetmezliği riskini hastalık ortaya çıkmadan yıllar önce belirleyebilen yeni bir tarama yöntemi geliştirdi. Bu yenilik özellikle erken teşhis açısından tıpta önemli bir dönüm noktası olabilir.

    Bilim insanları kalp yetmezliği riskini hastalık ortaya çıkmadan yıllar önce belirleyebilen yeni bir tarama yöntemi geliştirdi. Bu yenilik özellikle erken teşhis açısından tıpta önemli bir dönüm noktası olabilir.

  2. <p><strong>Yapay zeka ile erken teşhis devrimi</strong></p> <p>DailyMail'de yer alan habere göre bilim insanları, kalp yetmezliğini belirtiler ortaya çıkmadan 5 yıl öncesine kadar tahmin edebilen yeni bir tarama yöntemi geliştirdi. Bu sistem yapay zekâ yardımıyla kalp BT taramalarını analiz ederek hastalığın erken sinyallerini tespit ediyor. Böylece doktorlar henüz hiçbir belirti yokken riskli hastaları belirleyebilecek.</p>

    Yapay zeka ile erken teşhis devrimi

    DailyMail'de yer alan habere göre bilim insanları, kalp yetmezliğini belirtiler ortaya çıkmadan 5 yıl öncesine kadar tahmin edebilen yeni bir tarama yöntemi geliştirdi. Bu sistem yapay zekâ yardımıyla kalp BT taramalarını analiz ederek hastalığın erken sinyallerini tespit ediyor. Böylece doktorlar henüz hiçbir belirti yokken riskli hastaları belirleyebilecek.

  3. <p><strong>Çok ince değişimleri yakalıyor</strong></p> <p>Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları yapay zekayı kullanarak kalp BT taramalarını analiz etti ve kalbi çevreleyen yağ dokusundaki erken hasar belirtilerini ortaya koyan ince değişikliklere odaklandı.</p> <p><strong><span style="background-color:#F0FFFF">Yeni yöntemin en dikkat çekici yanı kalbi çevreleyen yağ dokusundaki çok ince değişimleri incelemesi. Normal testlerle fark edilemeyen bu değişimler kalp kasındaki iltihabı ortaya çıkarıyor. Bu iltihap ise kalp yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biri olarak biliniyor.</span></strong></p>

    Çok ince değişimleri yakalıyor

    Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları yapay zekayı kullanarak kalp BT taramalarını analiz etti ve kalbi çevreleyen yağ dokusundaki erken hasar belirtilerini ortaya koyan ince değişikliklere odaklandı.

    Yeni yöntemin en dikkat çekici yanı kalbi çevreleyen yağ dokusundaki çok ince değişimleri incelemesi. Normal testlerle fark edilemeyen bu değişimler kalp kasındaki iltihabı ortaya çıkarıyor. Bu iltihap ise kalp yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biri olarak biliniyor.

  4. <p><strong>Çarpıcı veriler ve yüksek doğruluk</strong></p> <p>72.000 hasta verisiyle eğitilen sistem oldukça güçlü sonuçlar verdi:</p> <ul><li>Yüksek risk grubundakilerde hastalık gelişme ihtimali 20 kat daha fazla,</li> <li>5 yıl içinde kalp yetmezliği gelişme olasılığı ciddi oranda öngörülebiliyor,</li> <li>Sistem yaklaşık %86 doğruluk oranına sahip,</li> <li>Bu sonuçlar yöntemin klinik kullanım için oldukça umut verici olduğunu gösteriyor.</li></ul>

    Çarpıcı veriler ve yüksek doğruluk

    72.000 hasta verisiyle eğitilen sistem oldukça güçlü sonuçlar verdi:

    • Yüksek risk grubundakilerde hastalık gelişme ihtimali 20 kat daha fazla,
    • 5 yıl içinde kalp yetmezliği gelişme olasılığı ciddi oranda öngörülebiliyor,
    • Sistem yaklaşık %86 doğruluk oranına sahip,
    • Bu sonuçlar yöntemin klinik kullanım için oldukça umut verici olduğunu gösteriyor.

  5. <p><strong>Rutin taramalarda AI entegrasyonu</strong></p> <p>Uzmanlara göre bu teknoloji kalp yetmezliğinin "çok geç teşhis edilmesi" sorununu çözebilir. Erken teşhis sayesinde:</p> <ul><li>Hastalar daha erken tedavi edilebilir</li> <li>Kalp hasarı önlenebilir</li> <li>Hastaneye yatışlar azaltılabilir</li></ul> <p>Araştırmacılar bu sistemin gelecekte rutin göğüs taramalarına entegre edilmesini hedefliyor.</p> <p><strong><span style="background-color:#F0FFFF">Kalp yetmezliğinin belirtileri neler?</span></strong></p> <p>Kalp yetmezliği genellikle yavaş gelişir ve şu belirtilerle kendini gösterebilir:</p> <ul><li>Nefes darlığı (özellikle efor sırasında)</li> <li>Sürekli yorgunluk</li> <li>Baş dönmesi</li> <li>Ayak ve bacaklarda şişlik</li> <li>Hızlı kalp atışı veya kronik öksürük</li> <li>Erken teşhis bu belirtiler ortaya çıkmadan müdahale etme şansı sunduğu için hayati önem taşıyor.</li></ul>

    Rutin taramalarda AI entegrasyonu

    Uzmanlara göre bu teknoloji kalp yetmezliğinin "çok geç teşhis edilmesi" sorununu çözebilir. Erken teşhis sayesinde:

    • Hastalar daha erken tedavi edilebilir
    • Kalp hasarı önlenebilir
    • Hastaneye yatışlar azaltılabilir

    Araştırmacılar bu sistemin gelecekte rutin göğüs taramalarına entegre edilmesini hedefliyor.

    Kalp yetmezliğinin belirtileri neler?

    Kalp yetmezliği genellikle yavaş gelişir ve şu belirtilerle kendini gösterebilir:

    • Nefes darlığı (özellikle efor sırasında)
    • Sürekli yorgunluk
    • Baş dönmesi
    • Ayak ve bacaklarda şişlik
    • Hızlı kalp atışı veya kronik öksürük
    • Erken teşhis bu belirtiler ortaya çıkmadan müdahale etme şansı sunduğu için hayati önem taşıyor.

21 Nisan 2026