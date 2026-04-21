5 Yıl Önceden Hastalığın Uyarısını Veriyor
Bilim insanları ölümcül boyuta ulaşabilen kalp yetmezliğini hastalık ortaya çıkmadan yıllar önce tahmin edebilen pratik bir tarama yöntemi geliştirdi.
Bilim insanları kalp yetmezliği riskini hastalık ortaya çıkmadan yıllar önce belirleyebilen yeni bir tarama yöntemi geliştirdi. Bu yenilik özellikle erken teşhis açısından tıpta önemli bir dönüm noktası olabilir.
Yapay zeka ile erken teşhis devrimi
DailyMail'de yer alan habere göre bilim insanları, kalp yetmezliğini belirtiler ortaya çıkmadan 5 yıl öncesine kadar tahmin edebilen yeni bir tarama yöntemi geliştirdi. Bu sistem yapay zekâ yardımıyla kalp BT taramalarını analiz ederek hastalığın erken sinyallerini tespit ediyor. Böylece doktorlar henüz hiçbir belirti yokken riskli hastaları belirleyebilecek.
Çok ince değişimleri yakalıyor
Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları yapay zekayı kullanarak kalp BT taramalarını analiz etti ve kalbi çevreleyen yağ dokusundaki erken hasar belirtilerini ortaya koyan ince değişikliklere odaklandı.
Yeni yöntemin en dikkat çekici yanı kalbi çevreleyen yağ dokusundaki çok ince değişimleri incelemesi. Normal testlerle fark edilemeyen bu değişimler kalp kasındaki iltihabı ortaya çıkarıyor. Bu iltihap ise kalp yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biri olarak biliniyor.
Çarpıcı veriler ve yüksek doğruluk
72.000 hasta verisiyle eğitilen sistem oldukça güçlü sonuçlar verdi:
- Yüksek risk grubundakilerde hastalık gelişme ihtimali 20 kat daha fazla,
- 5 yıl içinde kalp yetmezliği gelişme olasılığı ciddi oranda öngörülebiliyor,
- Sistem yaklaşık %86 doğruluk oranına sahip,
- Bu sonuçlar yöntemin klinik kullanım için oldukça umut verici olduğunu gösteriyor.
Rutin taramalarda AI entegrasyonu
Uzmanlara göre bu teknoloji kalp yetmezliğinin "çok geç teşhis edilmesi" sorununu çözebilir. Erken teşhis sayesinde:
- Hastalar daha erken tedavi edilebilir
- Kalp hasarı önlenebilir
- Hastaneye yatışlar azaltılabilir
Araştırmacılar bu sistemin gelecekte rutin göğüs taramalarına entegre edilmesini hedefliyor.
Kalp yetmezliğinin belirtileri neler?
Kalp yetmezliği genellikle yavaş gelişir ve şu belirtilerle kendini gösterebilir:
- Nefes darlığı (özellikle efor sırasında)
- Sürekli yorgunluk
- Baş dönmesi
- Ayak ve bacaklarda şişlik
- Hızlı kalp atışı veya kronik öksürük
- Erken teşhis bu belirtiler ortaya çıkmadan müdahale etme şansı sunduğu için hayati önem taşıyor.