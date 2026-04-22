Vizesiz Gidilen Ülkeler Arttı!
Valizleri hazırlayın!
-
Vizesiz gidilen ülkeler listesi Türkiye'de pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Valizleri hazırlayın vizesiz gidilen ülkeler arttı! İşte güncel liste...
Ancak dünya genelinde coğrafi ve tarihi güzellikleri ile Türkiye'den vize almadan gidilecek 100'e yakın ülke de mevcut.
İŞTE TÜRK PASAPORTUYLA GİDİLEN ÜLKELERİN GÜNCEL LİSTESİ?
-
AVRUPA & BALKANLAR
Arnavutluk
Azerbaycan
Belarus
Bosna Hersek
Karadağ
-
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Kuzey Makedonya
Moldova
Sırbistan
Ukrayna
-
ASYA
Brunei
Filipinler
Hong Kong
İran 16.
Japonya
Kazakistan
Kırgızistan
-
Lübnan
Macao
Malezya
Moğolistan
Özbekistan
Singapur
Tayland
Ürdün
-
GÜNEY & ORTA AMERİKA
Arjantin
Belize
Bolivya
Brezilya
Ekvador
El Salvador
Guatemala
-
Honduras
Kolombiya
Kosta Rika
Nikaragua
Panama
-
Paraguay
Peru
Şili
Uruguay
Venezuela
-
AFRİKA & ORTADOĞU
Fas
Katar
Libya
Tunus
Umman
-
KARAYİPLER & OKYANUSYA
Antigua ve Barbuda
Bahamalar
Barbados
Dominika
Dominik Cumhuriyeti
Fiji
-
Haiti
Jamaika
Mikronezya
St. Kitts ve Nevis
St. Lucia
St. Vincent ve Grenadinler
Trinidad ve Tobago
Vanuatu
-
KAPIDA VİZE (SINIRDA VİZE - VOA)
Bangladeş
Burkina Faso
Burundi
Cibuti
Ermenistan
-
Etiyopya
Guinea-Bissau
Kamboçya
Komorlar
Kuveyt
Laos
Madagaskar
Maldivler
-
Marshall Adaları
Mısır (ücretli, 30 gün)
Moritanya
Mozambik
Namibya
Nepal
Palau (50 $, 30 gün)
Ruanda
Samoa
Senegal
Sierra Leone
Somali
Sri Lanka
Sudan
-
Suudi Arabistan
Tanzanya
Tayvan
Doğu Timor
Tonga
Tuvalu
Zambiya
Zimbabve
Güney Afrika (ücretsiz kaşe, 30 gün)
-
E-VİZE / ONLİNE VİZE (KONSOLOSLUĞA GİTMEDEN)
Avustralya (eTA)
Bahreyn
Benin
Bhutan
Endonezya
Fildişi Sahili
Gabon
Gine
Irak
Kenya
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Küba
Lesotho
Malavi
Meksika
Myanmar
Nijerya
-
Pakistan
Papua Yeni Gine
Rusya
Güney Kore (K-ETA zorunlu)
Güney Sudan
Tacikistan
Togo
Uganda
Birleşik Arap Emirlikleri
Vietnam