Ağaçlar Su Altında Kaldı
Yağışlar etkisini gösterdi.
Kars'ta devam eden sağanak yağışlar, Kars Çayı'ındaki su seviyesini gözle görülür şekilde arttırdı.
Yağışların ardından çay yatağı genişlerken, düşük kotta bulunan bölgelerde taşkınlar meydana geldi. Dere kenarındaki ağaçların büyük bir kısmı su altında kalırken çevredeki bazı eralar da taşkından etkilendi.
Yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte çay debisinin dahada yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji ise bölgedeki yağışların bir süre daha devam edeceğini bildirirken, vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları üzerine uyarıda bulundu.