Vasiyetini Açıkladı

Geçtiğimiz hafta safra kesesi ameliyatı olan İbrahim Tatlıses , başarılı geçen operasyonu sonrası doktoru Prof. Dr. Bilgi Baca şu açıklamayı yapmıştı:

"Ameliyatta her şey çok iyi geçti. Herhangi bir komplikasyon görmedik. Ama tabii ki bu basit bir safra kesisi ameliyatı değil. Komplike bir ameliyat olduğu için yoğun bakımda takip edilecek."

Günlerdir hastanede olan ve tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses'ten güzel haber geldi. Ünlü sanatçının bugün taburcu olduğu ortaya çıktı.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Hastanede açıklama yapan 74 yaşındaki Tatlıses, muhabirlerin "Vasiyetinizi düşündünüz mü?" sorusuna "Devlete bıraktım. Kuruş yok. Ben paramı kendim kazandım, babamdan kalmadı. İstediğimi yaparım kime ne!" yanıtını verd