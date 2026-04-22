Vasiyetini Açıkladı

İbrahim Tatlıses taburcu oldu
İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 7 Nisan tarihinde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedbiren yoğun bakımda tedavi altına alınan Tatlıses'in safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı ile antibiyotik tedavisine başlandığı ve sürecin olumlu ilerlediği söylenmiş ve ameliyat olacağı açıklanmıştı.
HASTANEDEN ÇIKTI
Geçtiğimiz hafta safra kesesi ameliyatı olan İbrahim Tatlıses, başarılı geçen operasyonu sonrası doktoru Prof. Dr. Bilgi Baca şu açıklamayı yapmıştı:
"Ameliyatta her şey çok iyi geçti. Herhangi bir komplikasyon görmedik. Ama tabii ki bu basit bir safra kesisi ameliyatı değil. Komplike bir ameliyat olduğu için yoğun bakımda takip edilecek."
Günlerdir hastanede olan ve tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses'ten güzel haber geldi. Ünlü sanatçının bugün taburcu olduğu ortaya çıktı.
VASİYETİNİ AÇIKLADI
Hastanede açıklama yapan 74 yaşındaki Tatlıses, muhabirlerin "Vasiyetinizi düşündünüz mü?" sorusuna "Devlete bıraktım. Kuruş yok. Ben paramı kendim kazandım, babamdan kalmadı. İstediğimi yaparım kime ne!" yanıtını verd
"AHMET'İ SEVMİYORUM, HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM"
Öte yandan hastanede tüm çocuklarıyla görüşen İbrahim Tatlıses, küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ile Ahmet Tatlıses'i de yanına çağırmıştı. Baba oğulun görüşmede hıçkıra hıçkıra ağladıkları hatta Ahmet Tatlıses'in tansiyonunun yükseldiği ortaya çıkmıştı.
Bu görüşmeye rağmen oğlu ile aralarındaki buzların erimediğini ifade eden Tatlıses, "Ahmet (Tatlıses) yatsın kalksın Tuğçe'ye (asistanı) dua etsin. Kızım Zübeyde Melek ile Tuğçe olmasa Dilan ile Ahmet'i hastane odasına almazdım" demişti.
Ünlü sanatçı, sözlerine "Daha önce Dilan ve Ahmet neredeydi? Çünkü basın yoktu. Basın mensupları gelince geldiler. Ahmet'i sevmiyorum, sevmeyeceğim. Hakkımı da helal etmeyeceğim. Ahmet, benim düşman olduğum insanlarla oturuyor" diye devam etmişti.22 Nisan 2026
