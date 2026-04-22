Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasında her iddia ciddiyetle ele alınıyor
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
Vasiyetini Açıkladı

İbrahim Tatlıses taburcu oldu

  1. İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 7 Nisan tarihinde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedbiren yoğun bakımda tedavi altına alınan Tatlıses'in safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı ile antibiyotik tedavisine başlandığı ve sürecin olumlu ilerlediği söylenmiş ve ameliyat olacağı açıklanmıştı.

  3. "AHMET'İ SEVMİYORUM, HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM" <br> Öte yandan hastanede tüm çocuklarıyla görüşen İbrahim Tatlıses, küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ile Ahmet Tatlıses'i de yanına çağırmıştı. Baba oğulun görüşmede hıçkıra hıçkıra ağladıkları hatta Ahmet Tatlıses'in tansiyonunun yükseldiği ortaya çıkmıştı.<br> <p>Bu görüşmeye rağmen oğlu ile aralarındaki buzların erimediğini ifade eden Tatlıses, "Ahmet (Tatlıses) yatsın kalksın Tuğçe'ye (asistanı) dua etsin. Kızım Zübeyde Melek ile Tuğçe olmasa Dilan ile Ahmet'i hastane odasına almazdım" demişti.</p><p>&nbsp;</p><p>Ünlü sanatçı, sözlerine "Daha önce Dilan ve Ahmet neredeydi? Çünkü basın yoktu. Basın mensupları gelince geldiler. Ahmet'i sevmiyorum, sevmeyeceğim. Hakkımı da helal etmeyeceğim. Ahmet, benim düşman olduğum insanlarla oturuyor" diye devam etmişti.</p>

22 Nisan 2026