Emeklilik Planını Açıkladı!
Cengiz Kurtoğlu, arabesk eserlerin rap uyarlamalarına olumlu yaklaştığını belirtirken, emeklilik ve müzik hayatına dair açıklamalarıyla da gündem oldu.
Arabesk müziğin usta isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, önceki akşam İstanbul'da sahne aldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ünlü sanatçı, hem müziğe dair hem de emekliliğe yönelik planlarıyla dikkat çekti.
ŞARKILARININ RAP VERSİYONA UYARLANMASINA SICAK BAKTIĞINI AÇIKLADI
Son dönemde arabesk şarkıların rap versiyonlarının yapılması hakkında konuşan Kurtoğlu, bu fikre sıcak baktığını belirterek, >"Ben isterim. Çok doğru işler yapan rapçi kardeşlerimiz var. Her türlü müziği dinliyorum, hepsine de saygı duyuyorum, sevgi duyuyorum. Doğru mesajlar verirsek neden olmasın." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Enerjisinin sırrını da açıklayan Kurtoğlu, "Sağlığım çok iyi, çalışan demir paslanmaz" diyerek aktif yaşam tarzına vurgu yaptı.