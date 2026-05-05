Diyabette Sinsi Tehlike

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, diyabetteki gizli tehlikeye dikkat çekerek sincice ilerliyor denden ciddi yıkıcı etkisi olduğu konusunda uyarıda bulundu.

  Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, diyabetteki gizli tehlikeye dikkat çekerek hastalığın sinsi ilerlediğini ve fark edilmediğinde ciddi, yıkıcı etkilere yol açabileceğini vurguladı.

  2. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yüksek kan şekeri riskine dikkat çekerek, "Dünya genelinde diyabetli sayısı 530 milyonu geçti ve asıl korkutucu olan şu: Her iki kişiden biri bu sinsi hastalığın farkında bile değil. Yani tablo şu: Şekeriniz sinsice yükseliyor, organlarınız "ben iyiyim" diyor ama içeride ciddi bir yıpranma, sessiz bir paslanma başlıyor." diye yazdı.

    Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yüksek kan şekeri riskine dikkat çekerek, "Dünya genelinde diyabetli sayısı 530 milyonu geçti ve asıl korkutucu olan şu: Her iki kişiden biri bu sinsi hastalığın farkında bile değil. Yani tablo şu: Şekeriniz sinsice yükseliyor, organlarınız "ben iyiyim" diyor ama içeride ciddi bir yıpranma, sessiz bir paslanma başlıyor." diye yazdı.

    KONTROLSÜZ KAN ŞEKERİ ÇOK TEHLİKELİ 

    Sabah yazarı Prof. Dr. Müftüoğlu, son köşe yazısında  "Yüksek kan şekeri çoğu zaman sinsi ilerler ama bedendeki yıkıcı etkisi hiç de sessiz değildir." uyarısında bulundu. 

    DAMARLARI ERKEN YAŞLANDIRIR UYARISI
    "Dünya genelinde diyabetli sayısı 530 milyonu geçti ve asıl korkutucu olan şu: Her iki kişiden biri bu sinsi hastalığın farkında bile değil. Yani tablo şu: Şekeriniz sinsice yükseliyor, organlarınız "ben iyiyim" diyor ama içeride ciddi bir yıpranma, sessiz bir paslanma başlıyor. Şimdi bu tehlikeye dikkatlice bakalım. 

    KALICI BÖBREK HASARINA NEDEN OLUR

    Yüksek şeker, damar duvarını adeta karamelize edip sertleştirir. Bu durum plak oluşumunu hızlandırır. Diyabetli bireylerde kalp krizi riski maalesef 2-4 kat artar. Damarlar daraldıkça tansiyon yükselir, o kusursuz dolaşım ağı bozulur. Bacaklara giden kan azalırsa yürürken kramplar başlar. Yani damarda yol daralmış, trafik kilitlenmiş, kalp ağır stres altında kalmıştır. 

    Diyabet, böbrek yetmezliğinin en sık görülen nedenlerinin başındadır. Diyabetlilerin yaklaşık yüzde 30-40'ında kalıcı böbrek hasarı gelişir. İlk sinyal idrarda protein kaçağıdır. Bu durum, süzgeç görevi gören filtrenin delindiğini gösterir. Süreç ilerlerse yol diyalize kadar gider. Kısacası böbrekler işi bırakırsa, vücut kendi çöplerini içeride depolamaya başlar. 

    KÖRLÜĞE NEDEN OLUR
    Diyabetik retinopati, yetişkinlerde kalıcı körlüğün bir numaralı nedenidir. Hastaların yüzde 35'inde retina hasarı görülür. Gözün arkasındaki kılcal damarlar kanar, görme bulanır. Katarakt riski 2 kat artarken, glokom (göz tansiyonu) tehlikeli şekilde yükselir. Göz bakar ama görüntü net değildir, manzaraya sinsi bir perde iner. 

    Hastaların yüzde 50'sinde "nöropati" denilen sinir hasarı gelişir. Ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve yanma sık görülür. Ama en tehlikelisi tam his kaybıdır. Ayağınıza batan çiviyi fark etmezsiniz; küçük bir çizik kapanmayan koca bir ülsere dönüşür. Mide sinirleri bile etkilenip sindirimi yavaşlatır. 

    HbA1c son 3 aylık ortalama şeker yükünüzü gösterir. Tek günlük kaçamağın değil, alışkanlıklarınızın fotoğrafıdır. Yüzde 5.6 ve altı güvenlidir. Yüzde 5.7-6.4 prediyabet (gizli şeker), yüzde 6.5 ve üzeri diyabet eşiğidir. Yüzde 7 ve üzeri organ hasarı riski, yüzde 8 ve üzeri yüksek risk, yüzde 10 ve üzeri ise kırmızı alarmdır. A1c yükseldikçe risk lineer değil, katlanarak artar. Yüzde 6'dan 8'e çıkmak basit bir artış değil, risk sıçramasıdır. 

    MÜFTÜOĞLU UYARDI: ASİL MARİFET RİSKİ DÜŞÜRMEK
    Açlık şekeri ve HbA1c kağıt üzerindeki basit sayılar değil; organlarınızın geleceğini anlatan kehanetlerdir. Hedefimiz şekeri düşürmek değil, o şekerin bedene vereceği zararı sıfırlamaktır. Çünkü şeker yükselince vücut acıyla bağırmaz ama içerideki organlar o sessiz sabotaja dayanamayıp yavaş yavaş pes eder. Asıl marifet rakamı değil, riski düşürmektir!

5 Mayıs 2026