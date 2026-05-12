Bugün Seçim Olsa Kim Kazanır?

Üç kurum davacı oldu: Bolu Belediyesi soruşturmasında iddianame hazır
Üç kurum davacı oldu: Bolu Belediyesi soruşturmasında iddianame hazır
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Bakan Memişoğlu: Hemşireler artık teknoloji de üretiyor
Bakan Memişoğlu: Hemşireler artık teknoloji de üretiyor
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
TÜİK 'aile raporunu' açıkladı: Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20'yi aştı
TÜİK 'aile raporunu' açıkladı: Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20'yi aştı
Emeklilerin ikramiyelerini alacakları tarih belli oldu
Emeklilerin ikramiyelerini alacakları tarih belli oldu
Canlı yayımlanan reality showlarda yeni dönem
Canlı yayımlanan reality showlarda yeni dönem
Bakan Şimşek: Biz 'izaha davet' müessesini kullanıyoruz
Bakan Şimşek: Biz 'izaha davet' müessesini kullanıyoruz
Jandarma ekipleri Bolu Belediyesi'nde arama yapıyor!
Jandarma ekipleri Bolu Belediyesi'nde arama yapıyor!
Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon: 108 gözaltı
Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon: 108 gözaltı
Türkiye'nin en borçsuz şehri belli oldu
Türkiye'nin en borçsuz şehri belli oldu
Mini seçim, büyük yarış! 10 bin 713 kişi yeniden oy atacak
Mini seçim, büyük yarış! 10 bin 713 kişi yeniden oy atacak
Motorine zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Motorine zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Burcu Köksal: AK Parti'ye katılıyorum
Burcu Köksal: AK Parti'ye katılıyorum
CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sonuçları açıklandı
CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sonuçları açıklandı
TBMM Genel Sekreter Kırbıyık istifa etti iddiası
TBMM Genel Sekreter Kırbıyık istifa etti iddiası
Türkiye yağmura doydu: Son 66 yılın en yüksek yağış rekoru kırıldı
Türkiye yağmura doydu: Son 66 yılın en yüksek yağış rekoru kırıldı
'Sahte rapor' operasyonu: 1'i doktor 4 kamu görevlisi tutuklandı
'Sahte rapor' operasyonu: 1'i doktor 4 kamu görevlisi tutuklandı
İlçe tarımda 1 Milyar TL'lik yolsuzluk iddiası: Firari müdür aranıyor
İlçe tarımda 1 Milyar TL'lik yolsuzluk iddiası: Firari müdür aranıyor
Ağır cezalar caydırıcı oldu: Kural ihlallerinde sert düşüş!
Ağır cezalar caydırıcı oldu: Kural ihlallerinde sert düşüş!
TÜİK'te görev değişimi: Yeni başkan Arabacı görevini devraldı
TÜİK'te görev değişimi: Yeni başkan Arabacı görevini devraldı
MEB'den müfredatta kavram değişimi: Haçlı Seferi değil Haçlı Saldırısı!
MEB'den müfredatta kavram değişimi: Haçlı Seferi değil Haçlı Saldırısı!
Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart
Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart

Bugün Seçim Olsa Kim Kazanır?

İşte beklenen anketin sonuçları, makas açılıyor

  1. Sonar Araştırma'nın Nisan ayına ilişkin yayımladığı son seçim anketi gündem oldu. Hakan Bayrakçı başkanlığındaki Sonar Araştırma'nın çalışmasına göre AK Parti yüzde 32.3 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 31.4 ile iktidar partisinin hemen arkasında konumlandı. Ankette Anahtar Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı da dikkat çekiyor.

    Sonar Araştırma'nın Nisan ayına ilişkin yayımladığı son seçim anketi gündem oldu. Hakan Bayrakçı başkanlığındaki Sonar Araştırma'nın çalışmasına göre AK Parti yüzde 32.3 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 31.4 ile iktidar partisinin hemen arkasında konumlandı. Ankette Anahtar Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı da dikkat çekiyor.

  2. Araştırmada üçüncü sırada yüzde 9.9 ile DEM Parti yer aldı. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin oy oranı ise yüzde 7.2 olarak ölçüldü. İYİ Parti yüzde 6.1 olurken, Zafer Partisi ve A Parti'nin yüzde 3.3'er oy oranına ulaştığı görüldü.

    Araştırmada üçüncü sırada yüzde 9.9 ile DEM Parti yer aldı. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin oy oranı ise yüzde 7.2 olarak ölçüldü. İYİ Parti yüzde 6.1 olurken, Zafer Partisi ve A Parti'nin yüzde 3.3'er oy oranına ulaştığı görüldü.

  3. Ankette Yeniden Refah Partisi yüzde 2.7, Büyük Birlik Partisi yüzde 1.5 ve Türkiye İşçi Partisi yüzde 1.2 seviyesinde ölçüldü. "Diğer" kategorisindeki partilerin toplam oranı ise yüzde 1.2 olarak kaydedildi.

    Ankette Yeniden Refah Partisi yüzde 2.7, Büyük Birlik Partisi yüzde 1.5 ve Türkiye İşçi Partisi yüzde 1.2 seviyesinde ölçüldü. "Diğer" kategorisindeki partilerin toplam oranı ise yüzde 1.2 olarak kaydedildi.

  4. AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK %0.9<br> Sonuçlar, özellikle AK Parti ile CHP arasındaki rekabetin başa baş seyrettiğini ortaya koyarken, muhalefet ve iktidar blokları arasındaki oy dağılımının da dengeli bir görünüm sergilediğine işaret ediyor.

    AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK %0.9
    Sonuçlar, özellikle AK Parti ile CHP arasındaki rekabetin başa baş seyrettiğini ortaya koyarken, muhalefet ve iktidar blokları arasındaki oy dağılımının da dengeli bir görünüm sergilediğine işaret ediyor.

  5. CHP'nin son dönemde yerel seçim sonrası yükselen ivmesini koruduğu görülürken, AK Parti'nin de seçmen desteğini önemli ölçüde muhafaza ettiği değerlendiriliyor.

    CHP'nin son dönemde yerel seçim sonrası yükselen ivmesini koruduğu görülürken, AK Parti'nin de seçmen desteğini önemli ölçüde muhafaza ettiği değerlendiriliyor.

  6. DEM PARTİ 3. SIRADA<br> Anketin dikkat çeken başlıklarından biri de DEM Parti?nin yüzde 10 sınırına yaklaşan oy oranı oldu. Parti, araştırmada üçüncü sıradaki yerini korurken özellikle doğu ve büyükşehir seçmenindeki etkisini sürdürdüğünü gösterdi.

    DEM PARTİ 3. SIRADA
    Anketin dikkat çeken başlıklarından biri de DEM Parti?nin yüzde 10 sınırına yaklaşan oy oranı oldu. Parti, araştırmada üçüncü sıradaki yerini korurken özellikle doğu ve büyükşehir seçmenindeki etkisini sürdürdüğünü gösterdi.

  7. <span>ZAFER PARTİSİ İLE ANAHTAR PARTİ'NİN ORANI AYNI</span><br>İYİ Parti'nin yüzde 6.1 seviyesinde ölçülmesi, partinin yeniden toparlanma arayışına işaret ederken; Zafer Partisi ve A Parti'nin aynı oy oranında çıkması siyasi dengeler açısından dikkat çekici bulundu. Yeniden Refah Partisi'nin yüzde 2.7'lik oranı ise muhafazakâr seçmende alternatif arayışının sürdüğüne yorumlandı.

    ZAFER PARTİSİ İLE ANAHTAR PARTİ'NİN ORANI AYNI
    İYİ Parti'nin yüzde 6.1 seviyesinde ölçülmesi, partinin yeniden toparlanma arayışına işaret ederken; Zafer Partisi ve A Parti'nin aynı oy oranında çıkması siyasi dengeler açısından dikkat çekici bulundu. Yeniden Refah Partisi'nin yüzde 2.7'lik oranı ise muhafazakâr seçmende alternatif arayışının sürdüğüne yorumlandı.

  8. Sonar&nbsp;Araştırma Başkanı&nbsp;Hakan Bayrakçı'nın yönettiği çalışma, önümüzdeki dönemde siyasi partilerin stratejilerini şekillendirecek önemli veriler arasında değerlendiriliyor.

    Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın yönettiği çalışma, önümüzdeki dönemde siyasi partilerin stratejilerini şekillendirecek önemli veriler arasında değerlendiriliyor.

12 Mayıs 2026