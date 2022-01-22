BESYO mezunlarının beklediği sonuçlar açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alım sonuçlarını açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Ocak 2022 12:26
Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptığı açıklama şu şekildedir:
2021 Yılı Millilik Kapsamında Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Alımı Nitelik Değerlendirme Formu Toplam Puanlarına İlişkin Duyuru
Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde istihdam edilmek üzere 31 Ağustos- 13 Eylül 2021 tarihleri arasında başvuru yapan ve millilik şartlarını taşıyan adaylar, Nitelik Değerlendirme Formu toplam puanlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden öğrenebileceklerdir.
Ayrıntılar için TIKLAYINIZ.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız