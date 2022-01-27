Hastayı sırtında taşıyan sağlık görevlisine başarı belgesi
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yolu kardan kapanan ve göğüs ağrısı çeken 79 yaşındaki hastayı ambulansa kadar sırtında taşıyan sağlık görevlisine Düzce Valisi Cevdet Atay başarı belgesi verdi.
Düzce Valisi Cevdet Atay, Gümüşova İlçesi Yıldıztepe köyünde rahatsızlanan hastayı sırtında ambulansa kadar taşıyan sağlık görevlilerini makamında ağırladı. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ında katıldığı programda Vali Cevdet Atay, Sağlık Personeli Mehmet Çakmak, Şerife Aksoy ve Esma Çeltik'i başarı belgesi ile ödüllendirdi.
Sağlık personeli 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıdı
Düzce İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yıldıztepe köyünde yaşayan Hasan Türker'in rahatsızlandığı ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibi yola çıktı.
Kar nedeniyle ambulansın giremediği hastanın evine yürüyerek ulaşan ekipte yer alan sağlık görevlisi Mehmet Çakmak, yaşlı adamı sırtına alarak ambulansa taşıdı.
Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Türker'in tedavisi devam ediyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız